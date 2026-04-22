İsa Karakaş 'asgari ücrete ara zam' için yasaya dikkat çekti: Güncellenmesi mecburi

KANUN NE DER, HAYAT NE SÖYLER?

Bazıları diyor ki: 'Yılda bir kez zam yapılır, uygulama böyle kanun böyle.' Durun orada! Tarih bize başka bir hikâye anlatıyor.

Enflasyon canavarı ne zaman kapıyı çalsa, geçmişte asgari ücret yılda 2, 3, hatta 4 kez güncellenmiş.

2000-2002 arası 'her mevsime bir zam' düşerken, enflasyonun dizginlendiği yıllarda yılda bir kez yapılmış.

Demek ki asgari ücret 'taş üstüne kazınmış bir yazı' değil, hayat pahalılığına karşı bir 'yaşam destek ünitesidir.'

Atasözümüz boşuna dememiş: 'Can boğazdan gelir.' Eğer o boğazdan geçen lokma her geçen gün küçülüyorsa, güncelleme lüks değil, mecburiyettir.