Okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin annesiyle ilgili vahim iddia! Öğretmenlerin uyarılarına kulak bile asmamış

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında bir öğretmen ve 8 öğrenci olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi. Yaşanan saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Anne Mersinli'nin öğretmenlerden gelen psikolojik uyarıları dikkate almadığı ve ileriye giderek uyaran öğretmenin yüzüne telefon kapattığı öğrenildi.
Yeni Şafak'ın soruşturma dosyasından edindiği bilgilere göre, Ayser Çalık Ortaokulu’nun rehber öğretmeni Ejder İ., öğrencinin psikolojik durumunu görüşmek amacıyla aileyle iletişime geçmek istedi.
İddialara göre anne Pınar Peyman Mersinli, rehber öğretmenin görüşme talebini reddetti ve telefonu kapattı. Ayrıca ailenin İsa Aras Mersinli'nin aşırı zeki olduğu ve bu nedenle uyum sorunu yaşadığı yönünde değerlendirmede bulunduğu aktarıldı.
Bu yaklaşımın hem babanın savcılıktaki ifadelerine hem de saldırganın kaleme aldığı belirtilen metinlere yansıdığı öne sürüldü. Anne Mersinli’nin kısa süreli gözaltının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Ayrıca saldırıdan iki hafta önce annesiyle birlikte bir güzellik merkezine gittiği öğrenilen İsa Aras Mersinli'nin o anları da ortaya çıktı.