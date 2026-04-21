Kahramanmaraş'taki okul saldırısında bir öğretmen ve 8 öğrenci olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi. Yaşanan saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Anne Mersinli'nin öğretmenlerden gelen psikolojik uyarıları dikkate almadığı ve ileriye giderek uyaran öğretmenin yüzüne telefon kapattığı öğrenildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin annesiyle ilgili vahim iddia! Öğretmenlerin uyarılarına kulak bile asmamış Kahramanmaraş'taki okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli'nin, öğretmenlerin psikolojik uyarılarını dikkate almadığı ve uyaran öğretmenin yüzüne telefon kapattığı iddia edildi. Saldırganın annesi Pınar Peyman Mersinli'nin, okul rehber öğretmeninin öğrencinin psikolojik durumuyla ilgili görüşme talebini reddedip telefonu yüzüne kapattığı öne sürüldü. Ailenin, İsa Aras Mersinli'nin aşırı zeki olduğu ve bu nedenle uyum sorunu yaşadığı değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı. Bu durumun, babanın savcılıktaki ifadelerine ve saldırganın yazdığı belirtilen metinlere yansıdığı iddia edildi. Anne Mersinli'nin kısa süreli gözaltının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Saldırıdan iki hafta önce İsa Aras Mersinli'nin annesiyle bir güzellik merkezine gittiği belirtildi.

ÖĞRETMEN, AİLE İLE İLETİŞİME GEÇMEYE ÇALIŞMIŞ

Yeni Şafak'ın soruşturma dosyasından edindiği bilgilere göre, Ayser Çalık Ortaokulu’nun rehber öğretmeni Ejder İ., öğrencinin psikolojik durumunu görüşmek amacıyla aileyle iletişime geçmek istedi.

"OĞLUMUN SORUNU YOK" DEYİP TELEFONU YÜZÜNE KAPATMIŞ

İddialara göre anne Pınar Peyman Mersinli, rehber öğretmenin görüşme talebini reddetti ve telefonu kapattı. Ayrıca ailenin İsa Aras Mersinli'nin aşırı zeki olduğu ve bu nedenle uyum sorunu yaşadığı yönünde değerlendirmede bulunduğu aktarıldı.

Bu yaklaşımın hem babanın savcılıktaki ifadelerine hem de saldırganın kaleme aldığı belirtilen metinlere yansıdığı öne sürüldü. Anne Mersinli’nin kısa süreli gözaltının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

ANNESİYLE GÜZELLİK MERKEZİNE GİTMİŞ

Ayrıca saldırıdan iki hafta önce annesiyle birlikte bir güzellik merkezine gittiği öğrenilen İsa Aras Mersinli'nin o anları da ortaya çıktı.