Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin annesiyle ilgili vahim iddia! Öğretmenlerin uyarılarına kulak bile asmamış

Kahramanmaraş'taki okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Anne Mersinli'nin rehber öğretmeninin görüşme isteğini reddettiği ve telefonu yüzüne kapattığı öğrenildi. Öte yandan saldırgan ve annesinin iki hafta önce annesiyle birlikte güzellik merkezine gittiği ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Yeni Safak
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 12:55
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 13:00

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında bir öğretmen ve 8 öğrenci olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi. Yaşanan saldırıyı gerçekleştiren 'nin annesi Pınar Peyman Mersinli ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Anne Mersinli'nin öğretmenlerden gelen psikolojik uyarıları dikkate almadığı ve ileriye giderek uyaran öğretmenin yüzüne telefon kapattığı öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ

Okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin annesiyle ilgili vahim iddia! Öğretmenlerin uyarılarına kulak bile asmamış

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli'nin, öğretmenlerin psikolojik uyarılarını dikkate almadığı ve uyaran öğretmenin yüzüne telefon kapattığı iddia edildi.
Saldırganın annesi Pınar Peyman Mersinli'nin, okul rehber öğretmeninin öğrencinin psikolojik durumuyla ilgili görüşme talebini reddedip telefonu yüzüne kapattığı öne sürüldü.
Ailenin, İsa Aras Mersinli'nin aşırı zeki olduğu ve bu nedenle uyum sorunu yaşadığı değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.
Bu durumun, babanın savcılıktaki ifadelerine ve saldırganın yazdığı belirtilen metinlere yansıdığı iddia edildi.
Anne Mersinli'nin kısa süreli gözaltının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Saldırıdan iki hafta önce İsa Aras Mersinli'nin annesiyle bir güzellik merkezine gittiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
ÖĞRETMEN, AİLE İLE İLETİŞİME GEÇMEYE ÇALIŞMIŞ

Yeni Şafak'ın soruşturma dosyasından edindiği bilgilere göre, Ayser Çalık Ortaokulu’nun rehber öğretmeni Ejder İ., öğrencinin psikolojik durumunu görüşmek amacıyla aileyle iletişime geçmek istedi.

"OĞLUMUN SORUNU YOK" DEYİP TELEFONU YÜZÜNE KAPATMIŞ

İddialara göre anne Pınar Peyman Mersinli, rehber öğretmenin görüşme talebini reddetti ve telefonu kapattı. Ayrıca ailenin İsa Aras Mersinli'nin aşırı zeki olduğu ve bu nedenle uyum sorunu yaşadığı yönünde değerlendirmede bulunduğu aktarıldı.

Bu yaklaşımın hem babanın savcılıktaki ifadelerine hem de saldırganın kaleme aldığı belirtilen metinlere yansıdığı öne sürüldü. Anne Mersinli’nin kısa süreli gözaltının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

ANNESİYLE GÜZELLİK MERKEZİNE GİTMİŞ

Ayrıca saldırıdan iki hafta önce annesiyle birlikte bir güzellik merkezine gittiği öğrenilen İsa Aras Mersinli'nin o anları da ortaya çıktı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması! "Cansız bedeni bulundu mu?
Biricik Suden tepki toplayan okul saldırısı sözleriyle ilgili konuştu! "Duruşumdan ödün vermeyeceğim"
Delikanlı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Delikanlı son bölümde neler oldu?
Fenerbahçe zorlu Konyaspor deplasmanında! Dev derbi öncesi kritik sınav: Tedesco ilk 11'ini belirledi...
ETİKETLER
#Okul Saldırısı
#Rehber Öğretmen
#Kahramanmaraş Saldırısı
#İsa Aras Mersinli
#Pınar Peyman Mersinli
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.