HABERİN ÖZETİ Biricik Suden tepki toplayan okul saldırısı sözleriyle ilgili konuştu! "Duruşumdan ödün vermeyeceğim" Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası yaptığı paylaşımla eleştirilen Biricik Suden, yanlış anlaşıldığını savunarak duruşundan ödün vermeyeceğini belirtti. Biricik Suden, acılardan rant devşiren ve dijital dünyada duyarlılığı şova dönüştüren kişiler tarafından metninin saptırıldığını iddia etti. Baskılara toplu cevap olarak verdiği ve üslubu sebebiyle yanlış anlaşılmaya müsait olan ifadesi üzerinden arzu ettikleri etkileşimi almış olabileceklerini belirtti. Suden, bu tür acıların son bulması için sosyal medya histerisine değil, akla ve bilime sığınılması gerektiğini savundu. Beslenme rutini paylaşımı sonrası gelen tepkilere yönelik, okul olayı ile ilgili reaksiyonsuz kalmasının sebebini kortizol seviyesini ve kas gelişimini riske atamaması olarak açıkladı. 1963 doğumlu Biricik Suden, tasarımcı ve modacı olup, Mazhar Alanson ile evlidir.

OKUL SALDIRILARI SONRASI PAYLAŞIMIYLA TEPKİ ÇEKEN BİRİCİK SUDEN'DEN YENİ AÇIKLAMA

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından yaptığı paylaşımla eleştirilerin hedefi olan Biricik Suden, gelen tepkiler sonrası sessizliğini bozdu. Suden yeni yaptığı paylaşımda yanlış anlaşıldığını açıkladı.

Biricik Suden yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde yaşanan trajik olayın ardından paylaştığım metin; acılardan rant devşiren, dijital dünyada duyarlılığı şova dönüştüren ancak telefonlarını bıraktıkları an hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam eden kişi ve bazı yayın organları tarafından saptırılmıştır.Bana gelen, 'Olayla ilgili paylaşım yap' baskılarına toplu bir cevap olarak verdiğim, ancak üslubu sebebiyle yanlış anlaşılmaya müsait olan ifadem üzerinden arzu ettikleri etkileşimi almış olabilirler. Beni tanıyanların bildiği üzere; bu tür acıların son bulması için sosyal medya histerisine değil, akla ve bilime sığınmalıyız. Bu tür iftiracılar yüzünden duruşumdan ödün vermeyeceğimi, üretmeye ve takipçilerimle paylaştığım disiplinli yaşam rutinime devam edeceğimi bilmenizi isterim" dedi.

Beslenme rutini paylaşımı sonrası tepki toplayan Biricik Suden, gelen tepkiler sonrası "Suden gelen mesajlardan sonra "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum" ifadelerini kullandı.

BİRİCİK SUDEN KAÇ YAŞINDA?

1963 doğumlu Birick Suden, tasarımcı ve modacıdır. Mazhar Alanson ile 2003 yılında evlenen Biricik Suden, Yugoslav göçmeni bir ailenin kızıdır. Suden, teyzesi tarafından evlat edinilmiştir. Spor tutkusu ve 60'lı yaşlarında fit görünümüyle tanınan Suden, Atatürk Kız Lisesi mezunudur ve tasarım alanında çalışmalar yapmıştır