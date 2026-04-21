Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Biricik Suden tepki toplayan okul saldırısı sözleriyle ilgili konuştu! "Duruşumdan ödün vermeyeceğim"

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından beslenme rutinini paylaşmasıyla tepki çekmişti. Eleştiriler sonrası, "Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam" diyen Biricik Suden'den yeni bir açıklama geldi. Suden,"Duruşumdan ödün vermeyeceğim" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Biricik Suden tepki toplayan okul saldırısı sözleriyle ilgili konuştu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 12:30

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından yaptığı paylaşımla oklarının hedefi olan Biricik Suden, gelen tepkiler sonrası sessizliğini bozdu. Suden, sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunarak, "Duruşumdan ödün vermeyeceğim" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Biricik Suden tepki toplayan okul saldırısı sözleriyle ilgili konuştu! "Duruşumdan ödün vermeyeceğim"

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası yaptığı paylaşımla eleştirilen Biricik Suden, yanlış anlaşıldığını savunarak duruşundan ödün vermeyeceğini belirtti.
Biricik Suden, acılardan rant devşiren ve dijital dünyada duyarlılığı şova dönüştüren kişiler tarafından metninin saptırıldığını iddia etti.
Baskılara toplu cevap olarak verdiği ve üslubu sebebiyle yanlış anlaşılmaya müsait olan ifadesi üzerinden arzu ettikleri etkileşimi almış olabileceklerini belirtti.
Suden, bu tür acıların son bulması için sosyal medya histerisine değil, akla ve bilime sığınılması gerektiğini savundu.
Beslenme rutini paylaşımı sonrası gelen tepkilere yönelik, okul olayı ile ilgili reaksiyonsuz kalmasının sebebini kortizol seviyesini ve kas gelişimini riske atamaması olarak açıkladı.
1963 doğumlu Biricik Suden, tasarımcı ve modacı olup, Mazhar Alanson ile evlidir.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından yaptığı paylaşımla eleştirilerin hedefi olan Biricik Suden, gelen tepkiler sonrası sessizliğini bozdu. Suden yeni yaptığı paylaşımda yanlış anlaşıldığını açıkladı.

Biricik Suden tepki toplayan okul saldırısı sözleriyle ilgili konuştu! "Duruşumdan ödün vermeyeceğim"

Biricik Suden yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde yaşanan trajik olayın ardından paylaştığım metin; acılardan rant devşiren, dijital dünyada duyarlılığı şova dönüştüren ancak telefonlarını bıraktıkları an hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam eden kişi ve bazı yayın organları tarafından saptırılmıştır.Bana gelen, 'Olayla ilgili paylaşım yap' baskılarına toplu bir cevap olarak verdiğim, ancak üslubu sebebiyle yanlış anlaşılmaya müsait olan ifadem üzerinden arzu ettikleri etkileşimi almış olabilirler. Beni tanıyanların bildiği üzere; bu tür acıların son bulması için histerisine değil, akla ve bilime sığınmalıyız. Bu tür iftiracılar yüzünden duruşumdan ödün vermeyeceğimi, üretmeye ve takipçilerimle paylaştığım disiplinli yaşam rutinime devam edeceğimi bilmenizi isterim" dedi.

Biricik Suden tepki toplayan okul saldırısı sözleriyle ilgili konuştu! "Duruşumdan ödün vermeyeceğim"

Beslenme rutini paylaşımı sonrası tepki toplayan Biricik Suden, gelen tepkiler sonrası "Suden gelen mesajlardan sonra "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum" ifadelerini kullandı.

Biricik Suden tepki toplayan okul saldırısı sözleriyle ilgili konuştu! "Duruşumdan ödün vermeyeceğim"

BİRİCİK SUDEN KAÇ YAŞINDA?

1963 doğumlu Birick Suden, tasarımcı ve modacıdır. Mazhar Alanson ile 2003 yılında evlenen Biricik Suden, Yugoslav göçmeni bir ailenin kızıdır. Suden, teyzesi tarafından evlat edinilmiştir. Spor tutkusu ve 60'lı yaşlarında fit görünümüyle tanınan Suden, Atatürk Kız Lisesi mezunudur ve tasarım alanında çalışmalar yapmıştır

ETİKETLER
#sosyal medya
#eleştiri
#Yanlış Anlaşılma
#Biricik Suden
#Okul Saldırıları
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.