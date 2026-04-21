Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması! "Cansız bedeni bulundu mu?

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Faili meçhul dosyaların tek tek incelendiğini kaydeden Bakan Gürlek, "Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Ama kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Gürlek Gülistan Doku soruşturması ve faili meçhul cinayetlere ilişkin önemli açıklamalarda yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Gürlek, faili meçhul ve daha önce takipsizlik verilen tüm dosyaların tek tek inceleneceğini duyurdu.
Toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kuruldu.
Tecrübeli gözlerin bu dosyaları inceleyeceği belirtildi.
Gülistan davası sonrası bir beklenti olduğu ancak her dosyanın aynı şekilde sonuçlanmayacağı ifade edildi.
Dosyalara kararlılıkla ve titizlikle yaklaşılacağı vurgulandı.
"GÜLİSTAN'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU MU?"

Gülistan Doku’ya ait cansız bedene ulaşılıp ulaşılmadığı sorusuna ilişkin Bakan Gürlek, “İşte önemli olan bu mezarın yerini bulmak. Cansız bedenin yerini tespit etmek. Çalışma yürütüyor arkadaşlar” dedi.

FAİLİ MEÇHULLER İÇİN ÖZEL BİRİM

Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyaların tek tek inceleneceğini kaydeden Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde özel bir birim kurduklarını belirtti.

"TECRÜBELİ GÖZLERİN BAKMASI FARKLI OLUR"

Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar... Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, oraya çektik bunları. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek"

