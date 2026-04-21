Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması! "Cansız bedeni bulundu mu?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Gürlek Gülistan Doku soruşturması ve faili meçhul cinayetlere ilişkin önemli açıklamalarda yaptı.
Gülistan Doku’ya ait cansız bedene ulaşılıp ulaşılmadığı sorusuna ilişkin Bakan Gürlek, “İşte önemli olan bu mezarın yerini bulmak. Cansız bedenin yerini tespit etmek. Çalışma yürütüyor arkadaşlar” dedi.
Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyaların tek tek inceleneceğini kaydeden Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde özel bir birim kurduklarını belirtti.
Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:
"Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar... Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, oraya çektik bunları. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek"