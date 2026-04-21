Tunceli'de 5 Ocak 2020'de sırra kadem basan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybına ilişkin yürütülen soruşturmada kritik gelişmeler yaşanıyor. Şüpheliler tek tek ifade verirken, erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un üvey babası, eski polis Engin Yücer'in ifadesi dikkat çekti. 6 yıl önce yaşanan olayları anlatan Yücer, Doku'yu oğlunun kız arkadaşı olarak tanıdığını, en son 4 Ocak 2020'de evlerinde gördüğünü ve ardından Zeinal'a araç anahtarını verdiğini söyledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku soruşturmasında eski polisten şok ifade! Eski Vali Tuncay Sonel'den şüphelilere lüks otelde tatil Tunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada, erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un üvey babası eski polis Engin Yücer'in ifadesi dikkat çekti ve bazı şüpheli gelişmeler ortaya çıktı. Engin Yücer, Gülistan Doku'yu en son 4 Ocak 2020'de evlerinde gördüğünü ve Zeinal'a araç anahtarını verdiğini belirtti. Yücer, Zeinal'ın aracının çamura saplandığını ve olay yerine gidildiğinde Doku'nun görüldüğünü iddia etti, ancak savcılık kamera kayıtlarında çamur izine rastlamadı. Doku kaybolduktan sonra Yücer'in görev yerinin değiştiği, ailesiyle Elazığ'a gittiği ve Zeinal'ın komiser izniyle Rusya'ya gönderildiği aktarıldı. İl Emniyet Müdürü'nün yönlendirmesiyle ailece Belek'te yaklaşık 3 ay kayıt yapılmadan lüks bir otelde kaldıkları ve yakınlarının da ücretsiz ağırlandığı belirtildi. Yücer'e bu süreçte 4 bin TL verildiği ifade edildi.

ARAÇ ÇAMURA BAKMIŞ

Kısa süre sonra Zeinal'ın aracı çamura saplandı, kimlik meselesi nedeniyle olay yerine gidildi ve burada Doku'nun görüldüğü belirtildi. 6 Ocak ifadesinde ise Abakorov aracın çamura batmasından bahsetmedi. Savcılık kamera kayıtlarında herhangi bir çamur izine rastlamadı. Konu kendisine sorulunca Abakarov suçu tercümana attı.

KOMİSER İZNİYLE RUSYA'YA GÖNDERİLMİŞ

Üvey baba Yücer, Doku'nun kaybolmasının ardından görev yerinin Asayiş'ten Koruma Şube'ye alındığını, izin alarak ailesiyle Elazığ'a gittiğini, Zeinal'ı ise komiser izniyle Rusya'ya gönderdiğini anlattı.

ŞÜPHELİLERİ LÜKS OTELDE AĞIRLAMIŞ

Daha sonra İl Emniyet Müdürü'nün kendisine "Vali Bey'in selamı var, Zeinal'ı getir, hiçbir şey olmayacak" dediğini aktararak bu süreçte ailece Belek'teki Sueno Hotels Deluxe Belek'te kayıt yapılmadan yaklaşık 3 ay kaldıklarını söyleyen Yücel, burada yakınlarının da ücretsiz ağırlandığını belirtti. Ayrıca kendisine 4 bin TL verildiğini ifade etti.