Gülistan Doku soruşturmasında eski polisten şok ifade! Eski Vali Tuncay Sonel'den şüphelilere lüks otelde tatil

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de sırra kadem basan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybına ilişkin yürütülen soruşturmada kritik gelişmeler yaşanıyor. Şüpheliler tek tek ifade verirken, erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un üvey babası, eski polis Engin Yücer'in ifadesi dikkat çekti. 6 yıl önce yaşanan olayları anlatan Yücer, Doku'yu oğlunun kız arkadaşı olarak tanıdığını, en son 4 Ocak 2020'de evlerinde gördüğünü ve ardından Zeinal'a araç anahtarını verdiğini söyledi.
Kısa süre sonra Zeinal'ın aracı çamura saplandı, kimlik meselesi nedeniyle olay yerine gidildi ve burada Doku'nun görüldüğü belirtildi. 6 Ocak ifadesinde ise Abakorov aracın çamura batmasından bahsetmedi. Savcılık kamera kayıtlarında herhangi bir çamur izine rastlamadı. Konu kendisine sorulunca Abakarov suçu tercümana attı.
Üvey baba Yücer, Doku'nun kaybolmasının ardından görev yerinin Asayiş'ten Koruma Şube'ye alındığını, izin alarak ailesiyle Elazığ'a gittiğini, Zeinal'ı ise komiser izniyle Rusya'ya gönderdiğini anlattı.
Daha sonra İl Emniyet Müdürü'nün kendisine "Vali Bey'in selamı var, Zeinal'ı getir, hiçbir şey olmayacak" dediğini aktararak bu süreçte ailece Belek'teki Sueno Hotels Deluxe Belek'te kayıt yapılmadan yaklaşık 3 ay kaldıklarını söyleyen Yücel, burada yakınlarının da ücretsiz ağırlandığını belirtti. Ayrıca kendisine 4 bin TL verildiğini ifade etti.