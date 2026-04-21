Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı olduğu öğrenilen yeni tanık, verdiği ifadede Gülistan'ı tanımadığını savunan Türkay Sonel'i yalanladı.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni tanık! Valinin oğlunu işaret etti: Tecavüzü herkese anlatırdı

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku soruşturmasında yeni tanık! Valinin oğlunu işaret etti: Tecavüzü herkese anlatırdı Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, dönemin valisinin oğlunun eski bir tanıdığı, ifadesinde Gülistan'ı tanımadığını savunan Mustafa Türkay Sonel'i yalanladı. Yeni tanık G.Y., Mustafa Türkay Sonel'in kendisine ait araçta Glock marka tabanca gösterdiğini ve bir kızı hamile bıraktığını anlattığını belirtti. G.Y., Gülistan Doku'nun kaybolma olayının örtbas edildiğini ve bu olayda üst düzey kişilerin parmağı olduğunu duyduğunu ifade etti. Mustafa Türkay Sonel'in, Gülistan Doku'nun cinsel istismara uğradığı iddia edilen gün Gençlik Merkezi'nde olduğunu gösteren teknik veriler olmasına rağmen, gittiğini tam hatırlamadığını belirtmesi çelişkili bulundu.

"KIZI HAMİLE BIRAKTIĞINI ANLATTI"

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre; 6 yıl önce Munzur Üniversitesi'nde öğrenci olan G.Y., “Mustafa Türkay Sonel, kendisine ait BMW marka arabası ile yanıma geldiğinde arabanın torpidosundaki Glock olduğunu düşündüğüm tabancayı, dolu şarjörünü ve mermilerini bana göstermişti. Ayrıca, Mustafa Türkay ve Umut Altaş sürekli çapkınlık yapıyorlardı. O dönemde Umut Altaş bana Mustafa Türkay Sonel’in bir kızı hamile bıraktığını da anlatmıştı” dedi.

"GÜLİSTAN'IN KAYBOLMASINI ÖRTBAS ETTİLER"

G.Y., “Gülistan’ın Rus uyruklu bir çocuk ile sevgili olduğu, bu Rus uyruklu çocuğun babasının o dönemde Tunceli Emniyeti’nde polis olduğu ve bu polisin Gülistan’ın kaybolma olayını örtbas ettiğini duydum. O dönem Umut Altaş ile Gülistan Doku’nun kaybolma olayını konuşurken Umut Altaş bana Gülistan Doku’nun kaybolması ile ilgili olarak, yukarıdan birilerinin parmağı var ki Gülistan’ın faillerini koruyorlar demişti” diye konuştu.

ÇELİŞKİLERLE DOLU İFADE

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in beyanları, sadece teknik verilerle değil, kendi içindeki tutarsızlıklarla da dikkat çekmişti. Baz tespitlerine rağmen Sonel, “Ben Gülistan Doku'yu şahsen tanımam” demişti.

Öte yandan, Gülistan Doku’nun bir Gençlik Merkezi’nde cinsel istismara uğradığı iddia edilen güne dair daraltılmış baz raporları Sonel’i o gün, o saatte Gençlik Merkezi binasında gösterirken, Sonel’in verdiği ifade şu şekildeydi:

“Gençlik merkezine gidip gitmediğimi tam olarak hatırlamıyorum, ancak büyük ihtimalle gitmemişimdir.”