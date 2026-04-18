Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı

Tunceli'de 6 yıldır kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında İçişleri Bakanlığın tarafından açığa alınan ve gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 19:37

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi soruşturması kapsamında dün Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı

0:00 223
HABERİN ÖZETİ

Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Mustafa Türkay Sonel'in tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 10'a yükseldi.
Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, cinayet şüphesinin Mustafa Türkay Sonel üzerinde yoğunlaştığını belirtmişti.
ABD'de bulunan şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş, Türkay'ın kızı vurduğunu ve kafasına sıktığını iddia eden ifadeler kullanmıştı.
Gülistan Doku 5 Ocak 2020'den beri kayıptı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı

VALİNİN OĞLU MUSTAFA TÜRKAY SONEL TUTUKLANDI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin Y., Cemile Y., Zeinal A., Erdoğan E., Gökhan E., Şükrü E., Ferhat G., Celal A., Nurşen A., tutuklanırken Uğurcan A., Süleyman Ö. ve Savaş G. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı


Son olarak adliyede işlemleri devam eden Mustafa Türkay Sonel, nöbetçi mahkeme karşısına çıkartıldı. Dün Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a götürülen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle soruşturmada sayısı 10'a yükseldi.

Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı

BABA TUNCAY SONEL'İN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Uğurcan A. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a getirilmişti. Eski başhekim Özdemir'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı

ABLASI İŞARET ETMİŞTİ: "KATİL VALİNİN OĞLU MUSTAFA TÜRKAY SONEL'DİR"

TGRT Haber ekranlarına konuşan abla Aygül Doku Umut Altaş ile görüşmeleri sonrası şüphelerinin Mustafa Türkay Sonel'de yoğunlaştığını ifade ederek itiraflara şu şekilde dikkat çekmişti: "Ben Umut'u aradım. Umut bana bu olayı anlatmak istiyordu. Avukat Kenan Çetin'in evine "Gülistan'ı öldüren valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'dir." notunu bırakan da Umut'tu. Umut olaya şahit olmuş durumda. Katil Umut değil. Katil valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'dir. Bu Mustafa tecavüz ediyor."

Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı

AĞABEY ALTAŞ İTİRAFI ANLATMIŞTI: "TÜRKAY KIZIN KAFASINA SIKMIŞ"

ABD'de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Altaş'ın, "Türkay dedi ki; 'ben bir kızı vurdum. Hamile kaldı, aldırmak istemedi. Tartıştık, ben de kafasına sıktım.' Türkay kızın kafasına sıkmış" ifadelerini kullandığı görüldü.

ETİKETLER
#tutuklama
#Cinayet Soruşturması
#Gülistan Doku
#Mustafa Türkay Sonel
#Tuncay Sonel
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.