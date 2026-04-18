Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında dün Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Mustafa Türkay Sonel'in tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, cinayet şüphesinin Mustafa Türkay Sonel üzerinde yoğunlaştığını belirtmişti. ABD'de bulunan şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş, Türkay'ın kızı vurduğunu ve kafasına sıktığını iddia eden ifadeler kullanmıştı. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'den beri kayıptı.

VALİNİN OĞLU MUSTAFA TÜRKAY SONEL TUTUKLANDI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin Y., Cemile Y., Zeinal A., Erdoğan E., Gökhan E., Şükrü E., Ferhat G., Celal A., Nurşen A., tutuklanırken Uğurcan A., Süleyman Ö. ve Savaş G. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.



Son olarak adliyede işlemleri devam eden Mustafa Türkay Sonel, nöbetçi mahkeme karşısına çıkartıldı. Dün Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a götürülen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle soruşturmada tutuklama sayısı 10'a yükseldi.

BABA TUNCAY SONEL'İN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Uğurcan A. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a getirilmişti. Eski başhekim Özdemir'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

ABLASI İŞARET ETMİŞTİ: "KATİL VALİNİN OĞLU MUSTAFA TÜRKAY SONEL'DİR"

TGRT Haber ekranlarına konuşan abla Aygül Doku Umut Altaş ile görüşmeleri sonrası şüphelerinin Mustafa Türkay Sonel'de yoğunlaştığını ifade ederek itiraflara şu şekilde dikkat çekmişti: "Ben Umut'u aradım. Umut bana bu olayı anlatmak istiyordu. Avukat Kenan Çetin'in evine "Gülistan'ı öldüren valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'dir." notunu bırakan da Umut'tu. Umut olaya şahit olmuş durumda. Katil Umut değil. Katil valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'dir. Bu Mustafa tecavüz ediyor."

AĞABEY ALTAŞ İTİRAFI ANLATMIŞTI: "TÜRKAY KIZIN KAFASINA SIKMIŞ"

ABD'de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Altaş'ın, "Türkay dedi ki; 'ben bir kızı vurdum. Hamile kaldı, aldırmak istemedi. Tartıştık, ben de kafasına sıktım.' Türkay kızın kafasına sıkmış" ifadelerini kullandığı görüldü.