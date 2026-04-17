Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel Elazığ’da gözaltına alındı. Halen mülkiye başmüfettişi olan Tuncay Sonel'in açığa alındığı açıklanmıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltında Gülistan Doku soruşturması kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçuna dair yeterli şüpheye ulaşıldığı gerekçesiyle Elazığ'da gözaltına alındı. Tuncay Sonel, Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sonel hakkında, TCK'nın 281/1-2 maddesinde düzenlenen suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu kapsamında yeterli suç şüphesine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin, suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu belirtildi. Tuncay Sonel, halen mülkiye başmüfettişi olarak görev yapmaktaydı ve daha önce açığa alındığı açıklanmıştı.

TUNCAY SONEL HAKKINDA YETERLİ SUÇ ŞÜPHESİNE ULAŞILDI

Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Sonel hakkında "suç şüphesi"ne ulaşıldıTunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu tarafından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına "Vali Tuncay Sonel" konulu yazı gönderildi.

Başsavcılığın yazısında, "2020/52" soruşturma sayılı dosya üzerinden 5 Ocak 2020 suç tarihli "kasten insan öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme", "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ekte sunulan bilgi ve belgelerden mevcut delil durumu itibarıyla dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in TCK'nin 281/1-2 (suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu) maddesinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı ancak Tuncay Sonel'e ilişkin isnat ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu, 5271 sayılı CMK'nin 161/6. maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu şeklinde düzenleme bulunması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınızca, Tuncay Sonel hakkında mevcut delil durumuna göre değerlendirme yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası rica olunur."

OĞLU DA GÖZALTINDA

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.