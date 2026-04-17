Gülistan Doku soruşturmasında ikinci aşama! Sağlık Bakanlığı da devrede

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında kayıtların silinmesinin tespit edilmesi sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti.
Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli Devlet Hastanesindeki kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli'de bahse konu olaya ilişkin Bakanlığımızca soruşturma başlatılmış, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Gülistan Doku'nun 31 Aralık saat 09.09'da Tunceli Devlet Hastanesine gittiği ancak o güne ait log kayıtlarının silindiği belirlenmişti.