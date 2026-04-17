Gündem

Editor
 | Banu İriç

Gülistan Doku soruşturmasında ikinci aşama! Sağlık Bakanlığı da devrede

Tunceli'de 6 yıldır kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında yeni soruşturma dalgasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Doku'nun kaybolmasında izlerin silinmesi için Tunceli Devlet Hastanesindeki iddialar sonrası Sağlık Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 18:29
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 18:44

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi soruşturmasında kayıtların silinmesinin tespit edilmesi sonrası harekete geçti.

Gülistan Doku soruşturmasında ikinci aşama! Sağlık Bakanlığı da devrede

Sağlık Bakanlığı, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kayıp soruşturmasında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine harekete geçerek soruşturma başlattı.
5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.
Bakanlık, konuyla ilgili bir müfettiş görevlendirdiğini bildirdi.
GÜLİSTAN DOKU'YA AİT İZLER SİLİNDİ

Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli Devlet Hastanesindeki kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine, konuyla ilgili başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli'de bahse konu olaya ilişkin Bakanlığımızca soruşturma başlatılmış, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Gülistan Doku'nun 31 Aralık saat 09.09'da Tunceli Devlet Hastanesine gittiği ancak o güne ait log kayıtlarının silindiği belirlenmişti.

