Gülistan Doku cinayetinde delilleri karartmıştı! Eski polisten dijital hesaplara ilişkin itiraf

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma sürerken çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Gülistan Doku'nun soruşturmasında, eski polis Gökhan Ertok'tan itiraf geldi.

Tunceli'de 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan 'nun soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ankara’da gözaltına alınan eski polis Gökhan Ertok’un savcılık ifadesi sonrası tutuklandığı bildirilmişti.

Gülistan Doku cinayetinde delilleri karartmıştı! Eski polisten dijital hesaplara ilişkin itiraf

Tunceli'de 2020 yılından beri kayıp olan Gülistan Doku'nun soruşturmasında, eski polis Gökhan Ertok'un Doku'nun dijital hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı ve delilleri karartma suçundan tutuklandığı belirtiliyor.
Ulusal Kriminal Büro bilirkişi raporuna göre, şüpheli Gökhan Ertok'un Gülistan Doku'nun kaybolmasından kısa süre sonra genç kıza ait Instagram hesabına yetkisiz erişim sağladığı tespit edildi.
Ertok, Gülistan Doku'nun ailesi tarafından alınan yedek SIM kartı bir cihaza takarak Doku'nun sosyal medya hesaplarına (Instagram ve WhatsApp) giriş yaptığını kabul etti.
Bu erişimlerin 17 ve 18 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştiği ve şüphelinin hesaplarda uzun süre kaldığı belirlendi.
Şüphelinin bu eylemleriyle Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme, Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma, Yok Etme, Erişilmez Kılma ve Sisteme Veri Yerleştirme suçlarından tutuklanması istendi.
Savcılıkça ifadesi alınan 4 zanlıdan eski polis memuru Gökhan Ertok, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna göre, Doku'nun kaybolmasından kısa bir süre sonra şüpheli Gökhan Ertok'un, genç kıza ait Instagram hesabına yetkisiz erişim sağladığı tespit edildi.

WHATSAPP VE INSTAGRAM HESAPLARINA MÜDAHALE EDİLDİ

Dosyada yer alan bilgilere göre şüpheli Ertok, Gülistan Doku'nun ailesi tarafından çıkartılan ve dönemin Valisi Tuncay Sonel tarafından aileden alınan yedek SIM kartı bir cihaza takarak Doku'nun sosyal medya hesaplarına giriş yaptığını kabul etti. 17 ve 18 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşen bu erişimler sırasında, şüphelinin uzun süre hesaplarda kaldığı ve WhatsApp uygulaması üzerinden de birtakım işlemler gerçekleştirdiği belirlendi.

İTİRAF GELDİ

Gökhan Ertok savunmasında Gülistan Doku'nun dijital hesaplarına eriştiğini kabul ederek Gülistan Doku'nun ailesi tarafından yedek olarak çıkarılan SIM kartı, daha önce annesinin kullandığı ancak marka ve modelini hatırlamadığı bir cihaza taktığını kabul etti.

Bu SIM kart aracılığıyla Gülistan Doku'nun Instagram hesabına girdiğini ve hesapta uzun süre kaldığını itiraf etti. Instagram hesabına girişinin ardından Doku'nun WhatsApp uygulamasına da girdiğini ve burada bir takım işlemler gerçekleştirdiğini söyledi.

Şüphelinin bu itiraflarının yanı sıra Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan bilirkişi raporu ve HTS kayıtlarının, 17-18 Ocak 2020 tarihlerinde bu hesaplara hukuka aykırı şekilde girildiğini doğruladı.

DELİLLERİ KARARTMA SUÇU

Başsavcılık, şüphelinin eski bir polis memuru olması nedeniyle delilleri karartma veya yönlendirme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Şüphelinin üzerine atılı, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme, Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma, Yok Etme, Erişilmez Kılma ve Sisteme Veri Yerleştirme suçlarından tutuklanması istedi.

Savcılıkça ifadeleri alınan 4 zanlıdan eski polis memuru Gökhan Ertok, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

