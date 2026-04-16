Gülistan Doku dosyasında korkunç şüpheyi Fatih Atik açıkladı: Vali'nin oğlundan hamile kaldığı için öldürüldüğü iddiası var

Tunceli'de üniversitede okurken 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili soruşturma, 6 yıl sonra tekrar hareketlenerek sır perdesinin aralanması için önemli bir aşamaya ulaştı.
Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında önemli bilgiler paylaşıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Gülistan Doku'nun nasıl bir duruma maruz kaldığıyla ilgili konuştu.
Soruşturmada 6 yıl sonra mobese ve baz kayıtlarının incelemeye alındığını belirten Atik, daraltılmış baz kayıtlarında 3 tane lokasyonun olduğunu söyleyerek bunları açıkladı:
- Gençlik Merkezi: Valiye tahsis edilmiş bir oda olduğu söyleniyor. O odada birlikte olmuşlar.
- Kafe ve İş Yeri: Olayın ardından şüpheliler Gülistan Doku'nun çalıştığı kafeye gidiyor. Doku'nun, iş yerinden ayrıldığı ve ertesi sabah işten ayrılacağına dair patronuna mesaj attığı bilgileri mevcut.
- Sarı Saltuk Bölgesi: Gülistan Doku'nun son görüldüğü yer."
Atik, konuşmasının devamında şu cümleleri sarf etti: "Başsavcılık baz kayıtlarına baktığında bunlar aynı yerde bir araya geliyorlar. Ardından mobese kayıtları çıkıyor. Bu şahısların Gülistan Doku'yla yan yana geldiği tespit ediliyor. Sarı Saltuklu civarında hepsinin telefonunun aynı anda kapatıldığı tespit ediliyor.
Vali 'Oğlum tanımaz' demişti. Kızla bir araya geldiği ortaya çıkıyor. Baz kayıtlarıyla kamera görüntülerini, tanık ifadelerini örtüştüren başsavcılık düğmeye basıyor.
Başsavcılığı harekete geçiren asıl bilgiler, Başsavcı'nın (Gizli Tanık) Umut Altaş'la yaptığı görüşme ve orada ifade edilen detayların kamera ve baz kayıtlarıyla örtüşmesi. Ondan sonra da kayıp soruşturması bir cinayet soruşturmasına dönüşüyor."
Cinayetle ilgili korkunç şüpheyle ilgili de bilgi veren Atik şu ifadeleri kullandı: "Vefat eden kızımızın Vali'nin oğluyla birliktelikten hamile kaldığı, bu nedenle de öldürüldüğü iddiası var. Cinayeti işleyenin de Vali'nin oğlu olduğu söyleniyor.
Gülistan Doku kaybolmadan 1 hafta önce Tunceli'deki hastaneye gidiyor. O güne dair hastane kayıtlarının silindiği tespit edilmiş.