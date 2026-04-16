Tunceli'de üniversitede okurken 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili soruşturma, 6 yıl sonra tekrar hareketlenerek sır perdesinin aralanması için önemli bir aşamaya ulaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku dosyasında korkunç şüpheyi Fatih Atik açıkladı: Vali'nin oğlundan hamile kaldığı için öldürüldüğü iddiası var Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma, baz ve MOBESE kayıtlarının incelenmesiyle cinayet soruşturmasına dönüştü. Soruşturmada Gençlik Merkezi (Valiye tahsisli bir oda), Doku'nun çalıştığı kafe ve iş yeri ile son görüldüğü Sarı Saltuk Bölgesi olmak üzere 3 lokasyon tespit edildi. Baz ve MOBESE kayıtlarında şüphelilerle Gülistan Doku'nun aynı yerlerde bulunduğu ve telefonlarının Sarı Saltuklu civarında aynı anda kapatıldığı belirlendi. Başsavcılığı harekete geçiren asıl bilgiler, gizli tanık Umut Altaş'ın ifadelerinin kamera ve baz kayıtlarıyla örtüşmesi oldu. Gülistan Doku'nun, birlikte olduğu Vali'nin oğlu tarafından hamile kaldığı için öldürüldüğü iddiası bulunuyor. Doku'nun kaybolmadan bir hafta önce gittiği hastaneye dair kayıtların silindiği tespit edildi.

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında önemli bilgiler paylaşıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Gülistan Doku'nun nasıl bir duruma maruz kaldığıyla ilgili konuştu.

KAYITLARDA 3 TANE LOKASYON TESPİT EDİLDİ

Soruşturmada 6 yıl sonra mobese ve baz kayıtlarının incelemeye alındığını belirten Atik, daraltılmış baz kayıtlarında 3 tane lokasyonun olduğunu söyleyerek bunları açıkladı:

- Gençlik Merkezi: Valiye tahsis edilmiş bir oda olduğu söyleniyor. O odada birlikte olmuşlar.

- Kafe ve İş Yeri: Olayın ardından şüpheliler Gülistan Doku'nun çalıştığı kafeye gidiyor. Doku'nun, iş yerinden ayrıldığı ve ertesi sabah işten ayrılacağına dair patronuna mesaj attığı bilgileri mevcut.

- Sarı Saltuk Bölgesi: Gülistan Doku'nun son görüldüğü yer."

"BAZ VE KAMERA KAYITLARI ÖRTÜŞÜNCE CİNAYET SORUŞTURMASINA DÖNÜŞTÜ"

Atik, konuşmasının devamında şu cümleleri sarf etti: "Başsavcılık baz kayıtlarına baktığında bunlar aynı yerde bir araya geliyorlar. Ardından mobese kayıtları çıkıyor. Bu şahısların Gülistan Doku'yla yan yana geldiği tespit ediliyor. Sarı Saltuklu civarında hepsinin telefonunun aynı anda kapatıldığı tespit ediliyor.

Vali 'Oğlum tanımaz' demişti. Kızla bir araya geldiği ortaya çıkıyor. Baz kayıtlarıyla kamera görüntülerini, tanık ifadelerini örtüştüren başsavcılık düğmeye basıyor.

Başsavcılığı harekete geçiren asıl bilgiler, Başsavcı'nın (Gizli Tanık) Umut Altaş'la yaptığı görüşme ve orada ifade edilen detayların kamera ve baz kayıtlarıyla örtüşmesi. Ondan sonra da kayıp soruşturması bir cinayet soruşturmasına dönüşüyor."

"HAMİLE KALDIĞI İÇİN VALİ'NİN OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Cinayetle ilgili korkunç şüpheyle ilgili de bilgi veren Atik şu ifadeleri kullandı: "Vefat eden kızımızın Vali'nin oğluyla birliktelikten hamile kaldığı, bu nedenle de öldürüldüğü iddiası var. Cinayeti işleyenin de Vali'nin oğlu olduğu söyleniyor.

Gülistan Doku kaybolmadan 1 hafta önce Tunceli'deki hastaneye gidiyor. O güne dair hastane kayıtlarının silindiği tespit edilmiş.