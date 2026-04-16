Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada, cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G. ve S.Ö. bugün adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderileceği belirtildi.