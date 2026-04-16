Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi ’ya ilişkin soruşturmada, cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tunceli'de kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada, cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıptı.
Cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G. ve S.Ö. adliyeye sevk edildi.
Diğer şüphelilerin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderileceği belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G. ve S.Ö. bugün adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderileceği belirtildi.

