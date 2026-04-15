Gülistan Doku davasında şok detay: PTS kayıtlarındaki fotoğraflar ortaya çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeniden açılan Gülistan Doku davasında katillere adım adım yaklaşılıyor. Yaşanan son gelişmede Doku’nun telefonundan en son sinyal alınan bölgedeki Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından şüpheli isimlerin fotoğrafları çıktı.
Genç kadının telefonunun son sinyal verdiği yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü’ne yakın Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) ait fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğrafta şahısların, Mustafa Türkay Sonel (gözaltındaki şüpheli) Umut Altaş (Firari Şüpheli) olduğu belirlendi.
Gözaltındaki şüpheli Mustafa Türkay Sonel’in şoför koltuğunda, firari şüpheli Umut Altaş’ın ise yolcu koltuğunda yer aldığı görüntülerle birlikte Gülistan Doku’nun katillerine adım adım yaklaşıldığı kaydedildi.
Tüm Türkiye bu sorunun cevabını arıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmada yoğun şüpheler olduğunu ve sonuna kadar gideceklerini ifade etti. Yeniden açılan dosyada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin gözaltı işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olan Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mayıs 2022'den bu yana ABD'de bulunduğu öğrenilen Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor.