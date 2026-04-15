Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Gülistan Doku davasında şok detay: PTS kayıtlarındaki fotoğraflar ortaya çıktı

Tunceli’de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku olayında şok bir gelişme daha yaşandı. Genç kadının cep telefonundan en son sinyal alınan bölgede Plaka Tanıma Sistemi (PTS) fotoğraflarına erişildi. Fotoğraflarda davaya yönelik iki ismin yer aldığı görüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 13:51

Yeniden açılan Gülistan Doku davasında katillere adım adım yaklaşılıyor. Yaşanan son gelişmede Doku’nun telefonundan en son sinyal alınan bölgedeki Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından şüpheli isimlerin fotoğrafları çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Gülistan Doku davasında, Doku'nun telefonundan son sinyal alınan bölgedeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından elde edilen fotoğraflar sayesinde katil zanlılarına yaklaşıldı.
Genç kadının telefonunun son sinyal verdiği yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü'ne yakın PTS kayıtlarında, Mustafa Türkay Sonel (gözaltındaki şüpheli) ve firari şüpheli Umut Altaş'ın fotoğrafları çıktı.
Fotoğraflarda Mustafa Türkay Sonel şoför koltuğunda, Umut Altaş ise yolcu koltuğunda yer alıyor.
Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
PTS KAYITLARINDAKİ FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Genç kadının telefonunun son sinyal verdiği yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü’ne yakın Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) ait fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğrafta şahısların, Mustafa Türkay Sonel (gözaltındaki şüpheli) Umut Altaş (Firari Şüpheli) olduğu belirlendi.

Gözaltındaki şüpheli Mustafa Türkay Sonel’in şoför koltuğunda, firari şüpheli Umut Altaş’ın ise yolcu koltuğunda yer aldığı görüntülerle birlikte Gülistan Doku’nun katillerine adım adım yaklaşıldığı kaydedildi.

GÜLİSTAN DOKU'YA NE OLDU?

Tüm Türkiye bu sorunun cevabını arıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmada yoğun şüpheler olduğunu ve sonuna kadar gideceklerini ifade etti. Yeniden açılan dosyada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin gözaltı işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olan Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mayıs 2022'den bu yana ABD'de bulunduğu öğrenilen Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gülistan Doku olayı çözüldü mü?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: 'Yoğun şüpheler var!'
ETİKETLER
#Cinayet Soruşturması
#Plaka Tanıma Sistemi
#Gülistan Doku
#Mustafa Türkay Sonel
#Umut Altaş
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.