AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye’nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 5 Ocak 2020’den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbetine dair belirsizlik sürerken, Bakan Gürlek dosyadaki son durumu paylaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: 'Yoğun şüpheler var!' Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, dosyada yoğun şüpheler olduğunu ve Gülistan Doku'nun öldürülüp öldürülmediğinin henüz belli olmadığını belirtti. Bakan Gürlek, soruşturmanın sonuna kadar gidileceğini ifade etti. Dosyada yoğun şüpheler olduğuna dikkat çekti. Gülistan Doku'nun öldürülüp öldürülmediğinin belli olmadığını söyledi. Delillerin toplanma aşamasında olduğunu belirtti. Adalet Bakanı olarak soruşturmaya müdahale yetkisi olmadığını dile getirdi.

"ÖLDÜRÜLÜP ÖLDÜRÜLMEDİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL"

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Bakan Gürlek, kamuoyunda merak edilen "cinayet" ihtimaline dair açık konuştu. Gürlek, "Dosyada yoğun şüpheler var ancak Gülistan Doku’nun öldürülüp öldürülmediği henüz netlik kazanmış değil. Soruşturmanın sonuna kadar gidilecek ve tüm ihtimaller değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

"MÜDAHALE YETKİM YOK, YARGI SÜRECİ İŞLİYOR"

Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini ancak yargı bağımsızlığına vurgu yapan Gürlek, müdahale tartışmalarına şu sözlerle nokta koydu: "Gülistan Doku soruşturmasında deliller toplanma aşamasında. Benim Adalet Bakanı olarak yürüyen bir soruşturmaya doğrudan müdahale etme yetkim yok. Yargı mekanizması kendi kuralları içinde delilleri toplamaya devam ediyor."

NE OLMUŞTU?

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’de kaybolmuş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Uzun süren arama çalışmalarına ve hazırlanan bilirkişi raporlarına rağmen Doku’nun izine rastlanamamıştı. Ailenin ve avukatların "etkin soruşturma" talepleri sürerken, Bakan Gürlek’in "yoğun şüphe" vurgusu dosyada yeni bir hareketliliğin işareti olarak yorumlandı.