Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Fidan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Temaslar sürüyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki temaslar hakkında açıklamalarda bulundu.

24 SAATİ GEÇMİŞTİ

Fidan'a ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını başlatmasının 24 saati aşkın süre geçmesine ilişkin gelişmeler soruldu. Bakan Fidan bu soruya, "Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslarımız devam ediyor" dedi.

Bakan Fidan ayrıca geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında bu konuya ilişkin geniş açıklamalarda bulunduğu ifade etti.