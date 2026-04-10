ABD ve İran arasındaki savaşta Pakistan ile Türkiye çok önemli rol oynadı. İki ülke arasındaki geçici ateşkes sonrası müzakere görüşmeleri Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olacak. İslamabad şehrinde görüşme öncesi güvenlik önlemleri arttırıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Fidan, Ronald Lamola ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, savaşın üçüncü ülkelere siyasi ve ekonomik etkileri ele alındı. İslamabad'da yapılacak barış görüşmeleri de görüşmede gündeme geldi.

GÖRÜŞMEDE İSLAMABAD ELE ALINDI

