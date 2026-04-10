SON DAKİKA!
ABD-İran görüşmelerinin olacağı İslamabad'a kırmızı alarm!

ABD ile İran arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapması beklenen Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ''kırmızı alarm'' verildi. Şehirde güvenlik önlemleri arttırıldı.

ABD-İran görüşmelerinin olacağı İslamabad'a kırmızı alarm!
Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın, ABD ve İran arasında ateşkese varılmasının ardından Washington ve Tahran yönetimleri arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapacağı konuşuluyor. Yarın yapılacak görüşmeler öncesi Pakistan'ın başkenti İslamabad'da sessizlik hakim.

HABERİN ÖZETİ

ABD-İran görüşmelerinin olacağı İslamabad'a kırmızı alarm!

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İran arasındaki ateşkes sonrası barış görüşmelerine Pakistan'ın başkenti İslamabad ev sahipliği yapacak.
Görüşmeler öncesi İslamabad'da 10 binden fazla polis ve güvenlik personeli görevlendirilerek 'kırmızı alarm' durumu ilan edildi.
ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a saldırılar düzenledi ve bu saldırılarda İran'ın dini lideri Ali Hamaney öldürüldü.
İran, saldırılara karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatarak dünya ticaretini ve enerji fiyatlarını etkiledi.
ABD ve İran, 8 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğuyla 2 haftalık bir ateşkes konusunda anlaşmıştı.
Görüşmelerde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve Lübnan konusu ele alınacak.
İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD heyetine ise Başkan Yardımcısı James David Vance'in başkanlık etmesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

KIRMIZI ALARM DURUMU VERİLDİ

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından müzakerelerin yapılması kararlaştırılan İslamabad'da güvenlik önlemleri de arttırıldı. ABD ve İran barış görüşmeleri öncesinde, ziyaretçi heyetlerin güvenliğini sağlamak için 10 binden fazla polis ve güvenlik personeli görevlendirilerek başkentte "'kırmızı alarm" durumu ilan edildi.

ABD-İran görüşmelerinin olacağı İslamabad'a kırmızı alarm!

Güvenlik önlemlerini dün arttırmaya başlayan Pakistanlı yetkililer, konteynerler ve dikenli teller yerleştirerek Eski Havaalanı Yolu'nu ve Nur Khan Hava Üssü'ne giden tüm yolları kapattı.

ABD-İRAN SAVAŞI

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a ülkenin askeri ve nükleer altyapısını hedef alan saldırılarına başlamış ve bu saldırılarda İran'ın dini lideri Ali Hamaney öldürülmüştü. Tahran yönetimi, İran tarafından en az 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırılara küresel petrol ve doğalgazın yaklaşık 5'te birinin geçtiği 'nı fiilen kapatarak karşılık vermişti. İran'ın bu kararı da enerji fiyatlarının fırlamasına ve dünya çapında ticaretin aksamasına neden olmuştu.

ABD-İran görüşmelerinin olacağı İslamabad'a kırmızı alarm!

ABD ve İran, 8 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğuyla 2 haftalık bir konusunda anlaşmıştı. Ateşkesin 22 Nisan'da sona ermesi bekleniyor.

MASADA NELER VAR?

İran tarafından 1947'deki bağımsızlığı ilk tanınan Pakistan'ın ABD-İran ateşkesinde rolü büyük. Bu nedenle taraflar görüşmelerin İslamabad'da yapılmasında mutabık kaldı. Görüşmelerde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına odaklanan Washington'ın 15 maddelik teklifinin yanı sıra İran'ın boğazın kontrolünü, boğazdan geçen gemiler için geçiş ücreti, tüm bölgesel askeri operasyonların sona erdirilmesi ve tüm yaptırımların kaldırılmasını talep eden 10 maddelik planın ele alınması bekleniyor.

ABD-İran görüşmelerinin olacağı İslamabad'a kırmızı alarm!

Görüşmelerin önemli noktalarından biri de . İsrail, ateşkes yürürlüğe girdikten sonra Hizbullah'ı hedef alan saldırılarına devam etmesi müzakerelerin yapılıp yapılmayacağı noktasında etkili oldu. İran'ın ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasına yönelik ısrarı ve Lübnan'da ateşkes sağlanmadığı sürece görüşmelere katılmayacağını açıklamaları dikkate alındığında yarın yapılacak görüşmelerde masadaki konulardan biri de Lübnan olacak.

MÜZAKERECİLER KİMLER?

İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın başkanlık etmesi, Galibaf'a da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin eşlik etmesi bekleniyor. ABD'yi ise ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in temsil etmesi öngörülüyor. Vance dışında ise ABD heyetine ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner da katılacak.

