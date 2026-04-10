10.04.2026

ABD-İsrail-İran savaşında 42. gün: Tahran müzakere şartını açıkladı, Trump 'Anlaşmaya aykırı' çıkışı yaptı

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın 42'nci gününde gözler müzakere masasında, eller tetikte. ABD ile İran arasında varılan 2 haftalık geçici ateşkes konusunda anlaşmazlıklar sürüyor. İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmadan ateşkes müzakerelerine başlamayacağını vurgulayarak 'Zaman daralıyor' mesajını gönderdi. ABD basını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başta ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasını kabul ettiğini ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştükten sonra fikir değiştirdiğini iddia etti. İran'a "Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret almayın" çağrısı yapan Trump, petrol tankerlerinin geçişine yeterince izin verilmediğini savunarak, "Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı." dedi. İşte bölgede yaşanan son dakika gelişmeler...

Tarih 02:25

TRUMP'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI TEPKİSİ: ANLAŞMAMIZA AYKIRI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişine yeterince izin vermediğini savunarak tepki gösterdi.

Trump, açıklamasında, "İran, petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verme konusunda çok yetersiz, hatta bazılarının deyişiyle onursuz bir tutum sergiliyor. Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı." ifadelerine yer verdi.

Tarih 02:15

HİZBULLAH'TAN TEL AVİV'E MİSİLLEME SALDIRISI

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına karşı bir misilleme daha yaptı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın Lübnan'dan gerçekleştirdiği yeni roket saldırısı nedeniyle ülkenin merkezinde ve güney bölgelerinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Ayrıca, ülkenin güneyindeki Aşdod şehrinde erken uyarı sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Füze saldırısının Aşdod yakınlarında önlendiği ve ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanmaya yol açmadığı aktarıldı.

İsrail basını, Hizbullah'ın son misillemesinin Lübnan sınırındaki bölgeleri değil, ülkenin iç kesimlerini hedef aldığına dikkat çekerek, bunun devam eden savaşta İsrail'in en derinlerine ulaşan Hizbullah saldırılarından biri olduğunu bildirdi.

Tarih 01:39

İRAN: ATEŞKESTEN BU YANA HİÇBİR ÜLKEYE SALDIRMADIK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'yle ateşkes ilan edilmesinden bu yana İran güçleri tarafından hiçbir ülkeye herhangi bir atış yapılmadığını duyurdu.

Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki bazı ülkelerin tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına dair haberlere işaret edilen açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri, ateşkesin başlamasından şu ana kadar hiçbir ülkeye kesinlikle herhangi bir atış gerçekleştirmemiştir. Eğer bu haberler doğruysa, şüphesiz bu eylemler Siyonist düşman ya da Amerika'nın işidir." ifadeleri kullanıldı.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından bir hedef vurulması durumunda bunun resmi bir açıklamayla duyurulacağı belirtilen açıklamada, resmi açıklamalarında yer almayan hiçbir eylemin İran İslam Cumhuriyeti ile ilgisi olmadığı kaydedildi.

Tarih 00:44

TRUMP: GEMİLERDEN ÜCRET ALMAYA SON VERİN

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinden ücret aldığına ilişkin haberleri değerlendirdi.

Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret aldığına yönelik haberler var. Öyle olmasa iyi olur, ancak eğer ücret alıyorlarsa hemen buna son verseler iyi olur." ifadelerini kullandı.

Tarih 00:33

KOLOMBİYA LİDERİ PETRO: NETANYAHU ATEŞKESE UYMALI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, üzerinde uzlaşılan tam ateşkes kararına saygı duymalı, Lübnan halkına ve toprak bütünlüğüne riayet etmelidir." ifadesini kullandı.

İsrail'in söz konusu anlaşmaya uyması gerektiğini yineleyen Petro, "Anlaşmaya uyulmaması halinde tüm dünya gerekli yaptırımları uygulamalıdır. Söz konusu olan insanlığın yaşamıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarih 00:25

TRUMP, NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA FİKİR DEĞİŞTİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasını ilk başta kabul ettiği ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından fikrini değiştirdiği öne sürüldü.

Amerikan CBS News kanalına konuşan ve adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırılan habere göre; ABD Başkanı Trump, ilk başta Lübnan'ın da geçici ateşkes anlaşmasına dahil edilmesine onay verdi.

Ancak aynı gün Trump ile Netanyahu arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından ABD Başkanı'nın, Lübnan konusundaki fikri değişti ve son açıklamalarında "Lübnan'ın Hizbullah'tan dolayı anlaşmaya dahil edilmediğini" ifade etti.

Tarih 00:10

KUVEYT'TE KRİTİK TESİSLERE İHA SALDIRISI

Kuveytli yetkililer, ülkedeki hayati öneme sahip çeşitli tesislerin hedef alındığı insansız hava aracı (İHA) saldırılarında bir askeri üste geniş kapsamlı hasar meydana geldiğini açıkladı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud Abdülaziz El-Otaibi, ülkenin hava sahasını ihlal eden İHA’ların tespit edildiğini ve Kuveyt Silahlı Kuvvetleri’ne ait hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı. El-Otaibi, saldırılarda çeşitli hayati öneme sahip tesislerin hedef alındığını açıkladı.

Kuveytli yetkililerden yapılan başka bir açıklamada, İHA saldırılarında orduya ait bir tesisin hedef alındığı ve saldırı sonucunda üste geniş kapsamlı maddi hasar oluştuğu belirtildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Yetkililer, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tarih 00:01

İRAN'DAN İSRAİL'E UYARI: ZAMAN DARALIYOR

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ateşkes kapsamında ABD’ye sunulan 10 maddelik teklifi hatırlatarak, Lübnan’a yönelik saldırıları devam eden İsrail’i uyardı.

Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zaman daralıyor" ifadelerini kullanarak, Lübnan ve İran'ın müttefiklerinin ateşkesin ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu ve bunun ABD’ye sunulan 10 maddelik teklifin 1’inci maddesi olduğuna dikkat çekti.

Lübnan’ın ateşkese dahil olduğunu ABD ve İran arasında arabuluculuk yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından da bunun kamuoyu önünde açıkça dile getirildiğini belirten Galibaf, bu konunun inkar edilemez olduğunu ifade etti.

Ateşkes ihlallerinin bedeli olduğunu ve güçlü yanıtlar verileceğini aktaran Galibaf, çatışmaların derhal sona ermesi çağrısında bulundu.

