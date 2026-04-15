Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın satışı patladı! İslam Memiş yatırımcının beklediği tarihi açıkladı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 12:23
1
Türkiye'de altın satışı

Türkiye'de altın satışı patladı. Vatandaşlar piyasalardaki dalgalanmayı fırsat bilip altın alımına yöneldi ve talep oldukça yükseldi. Finans analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

2
Borsa İstanbul endeksi

Memiş, "Ateşkes haberi geldiği 15 gün içerisinde her gün farklı bir fiyatlama olacağını ifade etmiştik ve her gün farklı bir fiyatlama karşımızda durmaya devam ediyor. Yine görüşme olacağına dair bir haber akışı geldi. Lübnan tarafında bir anlaşma haberi geldi. Piyasalar da olumlu tepki verdi. Borsa İstanbul endeksi 11.014,202 puan seviyesinden %1 yükselişle günü tamamlamıştı. Burada dar bant aralığındaki hareketleri takip etmeye yine devam edeceğiz. Altın ve gümüş tarafında hızlı bir toparlanma, petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş tekrar yaşandı. Ancak sağlıklı mı? Değil. Kendine bir yön belirleyemeyen bir piyasa var karşımızda" dedi.
 

3
ALTIN TALEBİ DEVAM EDİYOR

ALTIN TALEBİ DEVAM EDİYOR

Piyasalardaki belirsizliğin süreceğini vurgulayan Memiş, "Yine kalıcı bir anlaşma haberi gelmeden veya savaşa devam haberi gelmeden her gün bu oynaklığın devam edeceğini tekrar etmek isterim. O yüzden kısa vadeli işlemlerden uzak durmak lazım. Kaldıraçlı işlemlerden uzak durmak lazım. Yine bankaların altın talebi devam ediyor. Özellikle Çin başta olmak üzere altın talebinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Demek ki geleceğe dair tekrar altının yükseleceğine dair bir endişe söz konusu" diyerek kısa vadeli işlemlere karşı uyardı.
 

4
ÇİN YUANI TERCİH EDİLİYOR

ÇİN YUANI TERCİH EDİLİYOR

Çin’in rezerv politikalarına da değinen Memiş, "Dünyada dolaşan doların rezerv niteliği %80 civarındaydı. Bu oran %46’ya kadar geriledi. Artık dünya ülkeleri dolardan uzaklaşarak Çin yuanını tercih ediyorlar. Çin de bunu fırsata çeviriyor. Rezerv para niteliğinde ülkelere altın destekli bir para birimi, yani ya Çin yuanı ya da altına dayalı bir başka para birimi planlıyor. O yüzden Çin bunu fırsata çeviriyor ve altın alımlarına devam ediyor" şeklinde konuştu.
 

5
Türkiye’deki altın talebi

ALTIN SATIŞI PATLADI

Türkiye’deki altın talebine ilişkin verileri de paylaşan Memiş, "Özellikle bankalardaki 676 tonluk altının 22,5 tonu yurt dışı yerleşiklere ait. Bu da %3,3’üne tekabül ediyor. Yani yurt dışında yaşayıp da Türkiye’de altın alımını sürdüren vatandaşların sayılarında ciddi bir artış var. Bu oran neye tekabül ediyor? Beş yılda ciddi anlamda ikiye katlandı. Mesela 2025 yılında %20,5 civarındaydı yurt dışı yerleşiklerinin altın miktarı. Bu oran daha yılın ilk çeyreğinde daha da yükselmiş oldu. Aslında yurt dışında yaşayan yatırımcıların da Türkiye’de bankalardan altın alımını devam ettirdiğini rakamsal değerler bize göstermiş oluyor" dedi.
 

6
Fiziksel altın satışı

"Fiziksel altın yerine bankadaki, kâğıt üzerindeki altın alınıyor. Böylece işçilikten de kurtuluyor bunu yapanlar. Ve altın o zaman tahtını koruyacak gibi görünüyor. Buradan bunu çıkartıyorum ben. Yani şu anda kısa vadeli dalgalanmalar olsa da, kısa vadeli manipülasyon piyasası olsa da altının orta ve uzun vadede, gümüş ve diğer endüstriyel metaller de dahil olmak üzere, yine yukarı yönlü hareketleri destekleniyor" diyen Memiş değerli metallerde beklentisini açıkladı.
 

7
ABD Merkez Bankası

ABD Merkez Bankası’nın politikalarına da değinen Memiş, "Amerika’daki Hazine Bakanı’nın dün yapmış olduğu bir açıklama vardı. Fed ‘bekle-gör’ politikasını uygulayacak dedi. Altın buradan da destek buldu. Fed’in faiz politikasındaki makas değişikliğini zaten bekliyorduk bu savaşla birlikte" dedi.
 

8
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Nisan’da bir faiz kararı açıklayacağını belirten Memiş, "Tabii önceden daha tahmin edilebilir bir piyasa vardı ama şu anda tahmin edilebilen bir piyasa yok. O yüzden bana bugünlerde ‘Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizlerde ne gibi karar verir?’ sorusunun cevabını şu şekilde veriyorum: Piyasalar için artık bir gün bile çok uzun bir süre. Her an her şey olabilir. Son güne kadar beklemek lazım ve Merkez Bankası o günkü koşullara göre karar verecek. O yüzden piyasalarda artık bir gün bile çok uzun bir süre olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

9
altın ve gümüş

ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELECEK

Uzun vadeli yatırımcıya yönelik değerlendirmesinde ise Memiş, "Tabii borsa tarafında bu yıl sonuna kadar 16.000 puan seviyesi, devamında 20.000 puan seviyesi ile alakalı öngörümüz, teknik beklentimiz yine devam etmekte. Ara ara satışlar olacaktır, düzeltmeler olacaktır bu savaş ortamında. Döviz tarafında çok aman aman bir yükseliş beklemiyoruz ama Euro’yu dolara kıyasla daha avantajlı görüyoruz. Özellikle altın ve gümüş tarafında yıl sonuna kadar yine yukarı yönlü hareketler beklemeye devam ediyoruz"
 

10
Petrol fiyatları

Petrol fiyatlarına ilişkin öngörüsünü de paylaşan Memiş, "Onun haricinde petrol, mesela savaş bitse de en iyi ihtimalle 80 dolar olarak öngörüyorum. Yani 80 dolar seviyesinin aşağısı biraz zor diye düşünüyorum. Bu sonsuza kadar devam edecek bir süreç değil. Geleceği satın almak, geleceği planlamak biraz daha mantıklı gibi geliyor" dedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.