Altın satışı patladı! İslam Memiş yatırımcının beklediği tarihi açıkladı

Türkiye'de altın satışı patladı. Vatandaşlar piyasalardaki dalgalanmayı fırsat bilip altın alımına yöneldi ve talep oldukça yükseldi. Finans analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Memiş, "Ateşkes haberi geldiği 15 gün içerisinde her gün farklı bir fiyatlama olacağını ifade etmiştik ve her gün farklı bir fiyatlama karşımızda durmaya devam ediyor. Yine görüşme olacağına dair bir haber akışı geldi. Lübnan tarafında bir anlaşma haberi geldi. Piyasalar da olumlu tepki verdi. Borsa İstanbul endeksi 11.014,202 puan seviyesinden %1 yükselişle günü tamamlamıştı. Burada dar bant aralığındaki hareketleri takip etmeye yine devam edeceğiz. Altın ve gümüş tarafında hızlı bir toparlanma, petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş tekrar yaşandı. Ancak sağlıklı mı? Değil. Kendine bir yön belirleyemeyen bir piyasa var karşımızda" dedi.
Piyasalardaki belirsizliğin süreceğini vurgulayan Memiş, "Yine kalıcı bir anlaşma haberi gelmeden veya savaşa devam haberi gelmeden her gün bu oynaklığın devam edeceğini tekrar etmek isterim. O yüzden kısa vadeli işlemlerden uzak durmak lazım. Kaldıraçlı işlemlerden uzak durmak lazım. Yine bankaların altın talebi devam ediyor. Özellikle Çin başta olmak üzere altın talebinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Demek ki geleceğe dair tekrar altının yükseleceğine dair bir endişe söz konusu" diyerek kısa vadeli işlemlere karşı uyardı.
Çin’in rezerv politikalarına da değinen Memiş, "Dünyada dolaşan doların rezerv niteliği %80 civarındaydı. Bu oran %46’ya kadar geriledi. Artık dünya ülkeleri dolardan uzaklaşarak Çin yuanını tercih ediyorlar. Çin de bunu fırsata çeviriyor. Rezerv para niteliğinde ülkelere altın destekli bir para birimi, yani ya Çin yuanı ya da altına dayalı bir başka para birimi planlıyor. O yüzden Çin bunu fırsata çeviriyor ve altın alımlarına devam ediyor" şeklinde konuştu.
Türkiye’deki altın talebine ilişkin verileri de paylaşan Memiş, "Özellikle bankalardaki 676 tonluk altının 22,5 tonu yurt dışı yerleşiklere ait. Bu da %3,3’üne tekabül ediyor. Yani yurt dışında yaşayıp da Türkiye’de altın alımını sürdüren vatandaşların sayılarında ciddi bir artış var. Bu oran neye tekabül ediyor? Beş yılda ciddi anlamda ikiye katlandı. Mesela 2025 yılında %20,5 civarındaydı yurt dışı yerleşiklerinin altın miktarı. Bu oran daha yılın ilk çeyreğinde daha da yükselmiş oldu. Aslında yurt dışında yaşayan yatırımcıların da Türkiye’de bankalardan altın alımını devam ettirdiğini rakamsal değerler bize göstermiş oluyor" dedi.
"Fiziksel altın yerine bankadaki, kâğıt üzerindeki altın alınıyor. Böylece işçilikten de kurtuluyor bunu yapanlar. Ve altın o zaman tahtını koruyacak gibi görünüyor. Buradan bunu çıkartıyorum ben. Yani şu anda kısa vadeli dalgalanmalar olsa da, kısa vadeli manipülasyon piyasası olsa da altının orta ve uzun vadede, gümüş ve diğer endüstriyel metaller de dahil olmak üzere, yine yukarı yönlü hareketleri destekleniyor" diyen Memiş değerli metallerde beklentisini açıkladı.
ABD Merkez Bankası’nın politikalarına da değinen Memiş, "Amerika’daki Hazine Bakanı’nın dün yapmış olduğu bir açıklama vardı. Fed ‘bekle-gör’ politikasını uygulayacak dedi. Altın buradan da destek buldu. Fed’in faiz politikasındaki makas değişikliğini zaten bekliyorduk bu savaşla birlikte" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Nisan’da bir faiz kararı açıklayacağını belirten Memiş, "Tabii önceden daha tahmin edilebilir bir piyasa vardı ama şu anda tahmin edilebilen bir piyasa yok. O yüzden bana bugünlerde ‘Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizlerde ne gibi karar verir?’ sorusunun cevabını şu şekilde veriyorum: Piyasalar için artık bir gün bile çok uzun bir süre. Her an her şey olabilir. Son güne kadar beklemek lazım ve Merkez Bankası o günkü koşullara göre karar verecek. O yüzden piyasalarda artık bir gün bile çok uzun bir süre olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.
Uzun vadeli yatırımcıya yönelik değerlendirmesinde ise Memiş, "Tabii borsa tarafında bu yıl sonuna kadar 16.000 puan seviyesi, devamında 20.000 puan seviyesi ile alakalı öngörümüz, teknik beklentimiz yine devam etmekte. Ara ara satışlar olacaktır, düzeltmeler olacaktır bu savaş ortamında. Döviz tarafında çok aman aman bir yükseliş beklemiyoruz ama Euro’yu dolara kıyasla daha avantajlı görüyoruz. Özellikle altın ve gümüş tarafında yıl sonuna kadar yine yukarı yönlü hareketler beklemeye devam ediyoruz"
Petrol fiyatlarına ilişkin öngörüsünü de paylaşan Memiş, "Onun haricinde petrol, mesela savaş bitse de en iyi ihtimalle 80 dolar olarak öngörüyorum. Yani 80 dolar seviyesinin aşağısı biraz zor diye düşünüyorum. Bu sonsuza kadar devam edecek bir süreç değil. Geleceği satın almak, geleceği planlamak biraz daha mantıklı gibi geliyor" dedi.