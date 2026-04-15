Altın satışı patladı! İslam Memiş yatırımcının beklediği tarihi açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Nisan’da bir faiz kararı açıklayacağını belirten Memiş, "Tabii önceden daha tahmin edilebilir bir piyasa vardı ama şu anda tahmin edilebilen bir piyasa yok. O yüzden bana bugünlerde ‘Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizlerde ne gibi karar verir?’ sorusunun cevabını şu şekilde veriyorum: Piyasalar için artık bir gün bile çok uzun bir süre. Her an her şey olabilir. Son güne kadar beklemek lazım ve Merkez Bankası o günkü koşullara göre karar verecek. O yüzden piyasalarda artık bir gün bile çok uzun bir süre olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.