Gülistan Doku dosyasında yürütülen yeni soruşturma sonrası kamuoyunun merak ettiği sorular da yeniden gündeme geldi.

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku olayı çözüldü mü? Gülistan Doku dosyasındaki yeni soruşturma, kayıp olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen kamuoyunun merak ettiği soruları yeniden gündeme getiriyor. Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Geniş çaplı arama çalışmalarına rağmen kesin bir ize ulaşılamadı. Son dönemdeki soruşturma kapsamında farklı illerde operasyonlar yapıldı ve gözaltılar uygulandı. Yer altı taramalarında tespit edilen şüpheli boşluklar ve geçmişte kullanılmış olabileceklerine dair değerlendirmeler soruşturmanın seyrini etkiledi. Dosyada yoğun şüpheler bulunmakla birlikte olayın kesin olarak aydınlatıldığına veya cinayet olup olmadığına dair resmi bir sonuç henüz ortaya konmuş değil.

GÜLİSTAN DOKU OLAYI NEDİR?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Genç kadından bir daha haber alınamaması üzerine ailesi tarafından yapılan kayıp başvurusunun ardından geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı ve uzun süre devam eden çalışmalar boyunca baraj gölü, çevre yollar ve farklı bölgelerde detaylı incelemeler gerçekleştirildi.

Yapılan araştırmalarda cep telefonunun en son sinyal verdiği nokta ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler incelense de somut bir sonuca ulaşılamadı.

Arama çalışmalarına yüzlerce personel katıldı ve teknik ekipmanlar kullanıldı ancak geçen yıllara rağmen Doku’ya ait kesin bir iz bulunamadı ve dosya kamuoyunda yanıtsız kalan önemli olaylardan biri haline geldi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA SON DURUM

Dosyada son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte soruşturma yeniden hız kazandı ve farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Çok sayıda kişi hakkında gözaltı işlemleri uygulanırken bazı şüpheliler için yakalama kararları çıkarıldı ve yurt dışında bulunan isimler için uluslararası süreçlerin devreye girebileceği değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular arasında dikkat çeken teknik raporlar da yer aldı. Yapılan yer altı taramalarında şüpheli boşlukların tespit edilmesi ve bu alanların geçmişte kullanılmış olabileceğine dair değerlendirmeler dosyanın seyrini etkileyen önemli detaylar arasında gösterildi. Bu gelişmelerle birlikte olayın yalnızca kayıp değil farklı ihtimallerle de ele alındığı görülüyor.

GÜLİSTAN DOKU OLAYI ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamalarda dosyada yoğun şüphelerin bulunduğu belirtilirken, olayın kesin olarak aydınlatıldığına dair resmi bir sonuç henüz ortaya konmuş değil.

Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin en kritik sorular yanıt beklemeye devam ederken, olayın cinayet olup olmadığı da netlik kazanmış değil. Yargı sürecinin devam ettiği ve delillerin toplanmaya sürdüğü süreçte, soruşturmanın tüm ihtimaller üzerinden yürütüldüğü ifade ediliyor.

Yeni gözaltılar, teknik incelemeler ve elde edilen bulgular dosyada ilerleme kaydedildiğini gösterse de olayın tamamen çözüldüğünü söylemek için henüz erken olduğu değerlendiriliyor.

Gülistan Doku bulundu mu?

Gülistan Doku’dan 2020 yılından bu yana haber alınamadı ve yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen kendisine ulaşılamadı. Son gelişmeler soruşturmayı yeniden hareketlendirse de genç kadının bulunup bulunmadığına dair kesin bir sonuç bulunmuyor.

Gülistan Doku ne zaman kayboldu?

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Ertesi gün ailesi tarafından resmi kayıp başvurusu yapıldı ve süreç bu tarihten itibaren devam etti.

Gülistan Doku olayı cinayet mi?

Dosyada cinayet şüphesine dair güçlü iddialar ve yeni bulgular yer alsa da olayın cinayet olup olmadığı henüz resmi olarak kesinleşmedi. Soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor ve tüm ihtimaller değerlendirilmeye devam ediyor.