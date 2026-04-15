Gülistan Doku’nun ablasından dikkat çeken iddia! "Başın sağ olsun dediler"

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi ve Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlendi ve 13 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'ye getirilen şüphelilerin sorgulanması devam ederken, abla Aygül Doku açıklamalarda bulundu. Aygül Doku, Mustafa Türkay Sonel ismini Altaş ailesinden öğrendiklerini ifade ederek, "Celal Altaş, Nurşen Altaş ve Amerika'ya kaçan Umut Altaş. Altaş ailesinden bu cinayeti öğrendik. Umut beni o süreçte arıyor. 2-3 kere arıyor, aslında bu olayı bana anlatmak istiyor ama anlatamıyor. Bir türlü cesaret edemiyor" ifadelerini kullandı.

“BİZE ‘ALLAH RAHMET EYLESİN' DEDİLER”

Umut Altaş'ın ardından bir not bıraktığını ve notta Gülistan'ın katilinin Mustafa Türkay Sonel olduğunun yazdığını iddia eden Doku, "O nottan sonra biz ‘Altaş ailesi niye bunu söylüyor' dedik. Umut Altaş bizi arıyor, biz aileyi araştırıyoruz. Annesi Nurşen Altaş ile babası Celal Altaş'mış. Aileyle görüşmeye gittik. Biz daha oturmadan bize ‘Allah rahmet eylesin' dediler. Orada kuşkulandık. Bugüne kadar kimse Adalet Bakanı, savcı bile bize böyle bir şey söylemedi. Bunlar bir şey biliyor dedik. ‘Siz bize neden başınız sağ olsun diyorsunuz? Bir şey mi biliyorsunuz' dedik. Ses kayıtları var. Belgesiz hiçbir bilgi paylaşmam" ifadelerini kullandı.

“BENİM ÇOCUĞUMUN BAŞINI YAKTI”

Aygül Doku, ailenin kendilerine "Biz oğlumuzu çok uyardık" dediğini aktararak şöyle devam etti:

"Çocuk (Mustafa Türkay Sonel) tekin biri değildir, bununla uğraşma. Benim çocuğum onunla arkadaş oldu. Benim çocuğumun başını yaktı' dedi. ‘Başını yaktı' deyince biz de ‘Siz niye oğlunuz için başını yaktı diyorsunuz' dedik. Sonra araştırınca oğlu Amerika'ya kaçmış. ‘Amerika'ya kaçtığına göre sizin oğlunuz Gülistan'ı öldürdü' dedik. ‘Hayır kesinlikle, alın Umut'un telefonu. Bizim oğlumuz Gülistan'ı öldürmedi' dedi. Umut'un telefonunu bize verdiler. Ben Umut'la bizzat görüştüm. Bunları ilk defa açıklıyorum. Çünkü artık bu dosya çok kritik bir aşamada."

“GÖKHAN BİZE KARDEŞİMİN 'DELİLLERİNİ SİLMEK KARŞILIĞINDA 10 BİN DOLAR ALDIM' DEDİ”

Doku, kardeşinin cinayete kurban gittiğini, Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü bizzat Altaş ailesinden öğrendiğini tekrarlayarak, "Şu anda Altaşlar gözaltında, Umut da Amerika'ya kaçmış" diye konuştu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ihraç polis memuru Gökhan Ertok hakkında iddialarda bulunan Doku, "Gökhan şu an gözaltında. Gülistan'ın bütün bilgilerini sildi. Dosyada gizlilik kararı vardı diye size söylemiyorduk. 6-7 ay önce Gökhan bize ulaştı. Elimizde belgeleri var. Ben hangisine üzüleyim? Gökhan bize kardeşimin 'delillerini silmek karşılığında 10 bin dolar aldım' dedi. Gülistan'ın delillerini silmenin fiyatı 10 bin dolar. ‘10 bin dolarla Gülistan'ın kayıtlarını sildirdiler' dedi. Gökhan bize ‘Gülistan o gün öldürülmedi. Gülistan'ın o gün görüntüsü bende var. O kaydı bizzat ben sildim' dedi. Yani emniyet 5 Ocak'ta tutanak tutmuştu ya ‘5 Ocak saat 11.00'de köprüden atladı' diye. Gülistan Gökhan'ın deyişiyle saat 7'ye kadar zaten yaşıyormuş. ‘O görüntüyü de bizzat ben sildim' dedi" ifadelerini kullandı.