Gülistan Doku'nun annesi adliye önünde kızının katilini işaret etti: Her şeyi oğlu yapmış

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi. Adliye önünde feryat eden anne Bedriye Doku, soruşturmanın baş şüphelisinin dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel olduğunu iddia ederek, "Her şeyi oğlu yapmış, oğlanı tatile göndermiş." dedi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Erdoğan E, Gökhan E, Savaş G. ve Süleyman Ö. adliyeye sevk edildi.

Gülistan Doku'nun annesi adliye önünde kızının katilini işaret etti: Her şeyi oğlu yapmış

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi ve Gülistan Doku'nun annesi, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlunu baş şüpheli olarak gösterdi.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheliden 4'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Erdoğan E, Gökhan E, Savaş G. ve Süleyman Ö. adliyeye sevk edildi.
Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, soruşturmanın baş şüphelisinin dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu olduğunu iddia etti.
Bedriye Doku, kızının kemiklerini istediğini ve kemiklerini almadan ölüme kadar burada oturacağını belirtti.
Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den beri haber alınamıyor ve olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A. gibi 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
"HER ŞEYİ OĞLU YAPMIŞ"

Adliye önünde bekleyen Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, soruşturmanın baş şüphelisinin dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel olduğunu iddia ederek, "Her şeyi oğlu yapmış, oğlanı tatile göndermiş." dedi.

Doku, şunları söyledi:

"Ben bir anneyim, sizin de çocuklarınız var, iki saat, bir saat, yarım saat kendinizi benim yerime koyun. Çocukları okula gönderin, o sizin çocuklarınız okuldan gelmezse ne yaparsınız? Ben bir anneyim, Allah için bunu yakalayın."

Bedriye Doku, kızının kemiklerini istediğini belirterek, "Ben kızımın kemiklerini almadan ölüme kadar burada oturacağım." ifadesini kullandı.

Konuşmasının sonunda Bedriye Doku fenalık geçirdi. Doku, çevredekiler tarafından başka bir noktaya götürülerek sakinleştirildi.

OLAY

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama çalışması başlatmış ancak bir sonuç elde edilememişti.

Aradan geçen sürenin ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A'nın aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

