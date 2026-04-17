Gülistan Doku cinayetinde gözaltına alınan isimler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanırken dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte geniş çaplı operasyon başlatıldı ve birçok kritik isim hakkında işlem yapıldı.
Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin dosya, yeni deliller ve değerlendirmeler doğrultusunda yeniden ele alınarak kapsamlı bir soruşturma süreci başlatıldı. Bu süreçte farklı illeri kapsayan eş zamanlı operasyonlarla çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonların Tunceli merkezli olmak üzere birçok şehirde yürütülmesi, soruşturmanın geniş çaplı ve çok yönlü ilerlediğini ortaya koydu. Emniyet birimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin bağlantıları ve olay günü hareketlilikleri detaylı şekilde incelenmeye başlandı.
Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri mülki idare amirlerine uzanan süreç oldu. Dönemin Tunceli Valisi olan ve daha sonra farklı görevlerde bulunan Tuncay Sonel hakkında iddialar nedeniyle işlem başlatıldığı ve görevden uzaklaştırıldığı bilgisi gündeme geldi.
Aynı soruşturma kapsamında valinin oğlu da dahil olmak üzere bazı yakın çevre isimleri hakkında gözaltı kararı verilmesi dikkat çekti. Bu gelişme dosyanın yalnızca bireysel değil, bağlantılı kişiler üzerinden de derinlemesine incelendiğini gösterdi.
Soruşturma kapsamında farklı illerde toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve çok sayıda şüpheli emniyete götürüldü. Yapılan işlemler sonucunda bazı şüpheliler tutuklanırken bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan isimler arasında “kasten öldürme” ve “delilleri yok etme” suçlamalarıyla işlem yapılan kişiler bulunurken soruşturmanın bu suç başlıkları üzerinden derinleştirildiği görüldü. Özellikle son temasın tespit edildiği kişiler üzerindeki incelemeler soruşturmanın seyrini değiştiren unsurlar arasında yer aldı.
Gözaltı listesinde yer alan isimler arasında Gülistan Doku’nun son görüştüğü değerlendirilen kişiler, eski erkek arkadaşı ve ailesi ile birlikte kamu görevlileri ve bağlantılı şahıslar yer aldı.
|No
|Ad Soyad
|Konum
|Açıklama
|1
|Zeinal ABAKAROV
|Alanya
|Gülistan'ın sevgilisi (Baş şüpheli)
|2
|Engin YÜCER
|Alanya
|Zeinal'ın eski polis olan üvey babası
|3
|Cemile YÜCER
|Alanya
|Zeinal'ın annesi
|4
|Uğurcan AÇIKGÖZ
|Antalya Merkez
|M. Türkay Sonel'in yakın arkadaşı, kamera kayıtlarındaki şahıs
|5
|Erdoğan ELALDI
|Antalya Merkez
|O dönem Tunceli İl Özel İdare çalışanı
|6
|Mustafa Türkay SONEL
|İstanbul Ataşehir
|Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu
|7
|Gökhan ERTOK
|Ankara
|İhraç eski polis; Vali ve korumasıyla irtibatlı şahıs
|8
|Savaş GÜLTÜRK
|Elazığ
|Munzur Üniversitesi kamera sorumlusu
|9
|Süleyman ÖNAL
|Tunceli
|Munzur Üniversitesi kamera sorumlusu
|10
|Celal ALTAŞ
|Tunceli
|Dosyada adı geçen şahıs
|11
|Nurşen ARIKAN
|Tunceli
|Dosyada adı geçen şahıs
|12
|Şükrü EROĞLU
|İzmir
|Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması