Yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanırken dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte geniş çaplı operasyon başlatıldı ve birçok kritik isim hakkında işlem yapıldı.

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku cinayetinde gözaltına alınan isimler Gülistan Doku soruşturmasında yeni delillerle geniş çaplı bir operasyon başlatıldı ve birçok kritik isim hakkında işlem yapıldı. Dosya, yeni deliller ve değerlendirmeler doğrultusunda yeniden ele alınarak kapsamlı bir soruşturma süreci başlatıldı. Tunceli merkezli olmak üzere birçok şehirde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında iddialar nedeniyle işlem başlatıldı ve görevden uzaklaştırıldı. Valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel de dahil olmak üzere bazı yakın çevre isimleri hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Gülistan Doku'nun son görüştüğü değerlendirilen kişiler, eski erkek arkadaşı ve ailesi ile birlikte kamu görevlileri ve bağlantılı şahıslar yer aldı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Zeinal Abakarov (Gülistan'ın sevgilisi ve baş şüpheli), Engin Yücer (Zeinal'ın üvey babası), Cemile Yücer (Zeinal'ın annesi) ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu gibi isimler bulunuyor.

GÜLİSTAN DOKU CİNAYETİNDE SON GELİŞMELER

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin dosya, yeni deliller ve değerlendirmeler doğrultusunda yeniden ele alınarak kapsamlı bir soruşturma süreci başlatıldı. Bu süreçte farklı illeri kapsayan eş zamanlı operasyonlarla çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonların Tunceli merkezli olmak üzere birçok şehirde yürütülmesi, soruşturmanın geniş çaplı ve çok yönlü ilerlediğini ortaya koydu. Emniyet birimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin bağlantıları ve olay günü hareketlilikleri detaylı şekilde incelenmeye başlandı.

GÜLİSTAN DOKU CİNAYETİNDE TUNCELİ VALİSİ'NİN İSMİ GEÇİYOR

Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri mülki idare amirlerine uzanan süreç oldu. Dönemin Tunceli Valisi olan ve daha sonra farklı görevlerde bulunan Tuncay Sonel hakkında iddialar nedeniyle işlem başlatıldığı ve görevden uzaklaştırıldığı bilgisi gündeme geldi.

Aynı soruşturma kapsamında valinin oğlu da dahil olmak üzere bazı yakın çevre isimleri hakkında gözaltı kararı verilmesi dikkat çekti. Bu gelişme dosyanın yalnızca bireysel değil, bağlantılı kişiler üzerinden de derinlemesine incelendiğini gösterdi.

GÜLİSTAN DOKU CİNAYETİNDE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında farklı illerde toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve çok sayıda şüpheli emniyete götürüldü. Yapılan işlemler sonucunda bazı şüpheliler tutuklanırken bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler arasında “kasten öldürme” ve “delilleri yok etme” suçlamalarıyla işlem yapılan kişiler bulunurken soruşturmanın bu suç başlıkları üzerinden derinleştirildiği görüldü. Özellikle son temasın tespit edildiği kişiler üzerindeki incelemeler soruşturmanın seyrini değiştiren unsurlar arasında yer aldı.

Gözaltı listesinde yer alan isimler arasında Gülistan Doku’nun son görüştüğü değerlendirilen kişiler, eski erkek arkadaşı ve ailesi ile birlikte kamu görevlileri ve bağlantılı şahıslar yer aldı.