Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm

Gülistan Doku cinayetinde gözaltına alınan isimler

2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda gözaltı ve tutuklama kararı alınırken dönemin Tunceli Valisi hakkında da işlem yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Gülistan Doku cinayetinde gözaltına alınan isimler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 13:09

Yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanırken dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte geniş çaplı operasyon başlatıldı ve birçok kritik isim hakkında işlem yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

Gülistan Doku cinayetinde gözaltına alınan isimler

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Gülistan Doku soruşturmasında yeni delillerle geniş çaplı bir operasyon başlatıldı ve birçok kritik isim hakkında işlem yapıldı.
Dosya, yeni deliller ve değerlendirmeler doğrultusunda yeniden ele alınarak kapsamlı bir soruşturma süreci başlatıldı.
Tunceli merkezli olmak üzere birçok şehirde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında iddialar nedeniyle işlem başlatıldı ve görevden uzaklaştırıldı.
Valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel de dahil olmak üzere bazı yakın çevre isimleri hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınanlar arasında Gülistan Doku'nun son görüştüğü değerlendirilen kişiler, eski erkek arkadaşı ve ailesi ile birlikte kamu görevlileri ve bağlantılı şahıslar yer aldı.
Gözaltı kararı verilen isimler arasında Zeinal Abakarov (Gülistan'ın sevgilisi ve baş şüpheli), Engin Yücer (Zeinal'ın üvey babası), Cemile Yücer (Zeinal'ın annesi) ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu gibi isimler bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.

GÜLİSTAN DOKU CİNAYETİNDE SON GELİŞMELER

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin dosya, yeni deliller ve değerlendirmeler doğrultusunda yeniden ele alınarak kapsamlı bir soruşturma süreci başlatıldı. Bu süreçte farklı illeri kapsayan eş zamanlı operasyonlarla çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gülistan Doku cinayetinde gözaltına alınan isimler

Operasyonların merkezli olmak üzere birçok şehirde yürütülmesi, soruşturmanın geniş çaplı ve çok yönlü ilerlediğini ortaya koydu. Emniyet birimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin bağlantıları ve olay günü hareketlilikleri detaylı şekilde incelenmeye başlandı.

GÜLİSTAN DOKU CİNAYETİNDE TUNCELİ VALİSİ'NİN İSMİ GEÇİYOR

Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri mülki idare amirlerine uzanan süreç oldu. Dönemin Tunceli Valisi olan ve daha sonra farklı görevlerde bulunan Tuncay Sonel hakkında iddialar nedeniyle işlem başlatıldığı ve görevden uzaklaştırıldığı bilgisi gündeme geldi.

Aynı soruşturma kapsamında valinin oğlu da dahil olmak üzere bazı yakın çevre isimleri hakkında gözaltı kararı verilmesi dikkat çekti. Bu gelişme dosyanın yalnızca bireysel değil, bağlantılı kişiler üzerinden de derinlemesine incelendiğini gösterdi.

GÜLİSTAN DOKU CİNAYETİNDE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında farklı illerde toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve çok sayıda şüpheli emniyete götürüldü. Yapılan işlemler sonucunda bazı şüpheliler tutuklanırken bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler arasında “kasten öldürme” ve “delilleri yok etme” suçlamalarıyla işlem yapılan kişiler bulunurken soruşturmanın bu suç başlıkları üzerinden derinleştirildiği görüldü. Özellikle son temasın tespit edildiği kişiler üzerindeki incelemeler soruşturmanın seyrini değiştiren unsurlar arasında yer aldı.

Gözaltı listesinde yer alan isimler arasında Gülistan Doku’nun son görüştüğü değerlendirilen kişiler, eski erkek arkadaşı ve ailesi ile birlikte kamu görevlileri ve bağlantılı şahıslar yer aldı.

NoAd SoyadKonumAçıklama
1Zeinal ABAKAROVAlanyaGülistan'ın sevgilisi (Baş şüpheli)
2Engin YÜCERAlanyaZeinal'ın eski polis olan üvey babası
3Cemile YÜCERAlanyaZeinal'ın annesi
4Uğurcan AÇIKGÖZAntalya MerkezM. Türkay Sonel'in yakın arkadaşı, kamera kayıtlarındaki şahıs
5Erdoğan ELALDIAntalya MerkezO dönem Tunceli İl Özel İdare çalışanı
6Mustafa Türkay SONELİstanbul AtaşehirDönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu
7Gökhan ERTOKAnkaraİhraç eski polis; Vali ve korumasıyla irtibatlı şahıs
8Savaş GÜLTÜRKElazığMunzur Üniversitesi kamera sorumlusu
9Süleyman ÖNALTunceliMunzur Üniversitesi kamera sorumlusu
10Celal ALTAŞTunceliDosyada adı geçen şahıs
11Nurşen ARIKANTunceliDosyada adı geçen şahıs
12Şükrü EROĞLUİzmirDönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması
ETİKETLER
#Tunceli
#Cinayet Soruşturması
#Gözaltılar
#Gülistan Doku
#Tuncay Sonel
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.