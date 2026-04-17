Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem

Editor
 | Banu İriç

Ablası Gülistan Doku'nun başına geleni açıkladı! "Katil Umut değil" diyerek şüphelendiği ismi işaret etti

Tunceli’de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada karanlık noktaların aydınlatılmasına çok az kaldı. "Gülistan Doku nerede?" sorusuyla yıllardır aranan ve bilgi kirliliği içerisinde süren dosyada itiraflarla ve soruşturmada yeni aşamayla merak edilen sorular yanıt buluyor. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku olayın seyrini değiştiren Tuncer Soner'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı Umut Altaş'ın itirafı sonrası yaşananları TGRT Haber'e anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 22:22
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 22:56

'nun kaybolması soruşturmasında sır perdesinin aralanmasına çok az kaldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi ve Tuncer Soner'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de gözaltına alınmasıyla karanlık noktaların aydınlatılacağı umudu doğdu.

Ablası Gülistan Doku'nun başına geleni açıkladı! "Katil Umut değil" diyerek şüphelendiği ismi işaret etti

0:00 292
HABERİN ÖZETİ

Ablası Gülistan Doku'nun başına geleni açıkladı! "Katil Umut değil" diyerek şüphelendiği ismi işaret etti

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Gülistan Doku'nun kaybolması soruşturmasında, eski Tunceli Valisi ve Tuncer Soner'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in gözaltına alınmasıyla dosyadaki karanlık noktaların aydınlatılması umudu doğdu.
Gülistan'ın ablası Aygül Doku, Umut Altaş'ın katil olmadığını, tanıklık etmiş olabileceğini ve Gülistan'ın cinsel istismara uğradığını öğrendiklerini belirtti.
Aygül Doku, Umut Altaş'ın kendisini araması ve ardından gelişen olaylar sonrası şüphelerinin arttığını, babası Celal Altaş'ın aramalarıyla kayıtların silindiğini öğrendiklerini söyledi.
Doku, Umut'un not bıraktığına dair bilgiyi aktararak, katilin valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel olduğunu düşündüklerini belirtti.
Mustafa Türkay Sonel'in gözaltına alınmasıyla soruşturmada yeni bir aşamaya geçildiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına katılan Gülistan'ın ablası Aygül Doku, Gülistan'ın başına gelenler, süreç sonrası oluşturulan bilgi kirliliği ve itiraflar sonrası dosyanın seyrinin değişmesine dair ayrıntıları anlattı. Doku, "Ben bunu kaldıramam" diyerek Gülistan Doku'nun cenazesine dair şüphelerini de aktardı.

Ablası Gülistan Doku'nun başına geleni açıkladı! "Katil Umut değil" diyerek şüphelendiği ismi işaret etti

GÜLİSTAN DOKU'YA CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU

Aygül Doku’nun açıklamalarında en dikkat çeken noktalardan biri, olayla ilgili ismi geçen Umut Altaş’ın katil olmadığı yönündeki iddialar oldu. Doku, Umut’un olayın faili değil, aksine yaşananlara tanıklık etmiş olabileceğini öne sürdü. Süreç içerisinde Umut’un kendisine ulaşmaya çalıştığını ve bazı bilgileri paylaşmak istediğini ifade eden Doku, Gülistan'ın cinsel istismara uğradığını öğrendiklerini söyledi.

Aygül Doku, "7 yıldır biz sokak sokak çığlık çığlığa kızımızı arıyoruz. Ama bu aşamaya gelmemiz, biz kızımıza tecavüz edildiğini öğrendik. Nasıl anlatılır, nasıl söylenir, ne hissedilir cümlelerim yetmez. Kardeşime bakın 21 yaşında üniversiteli öğrenciye şebeke örgütünün bir öğrencinin toplanıp korkunç kötülük yapması bugün açığa çıkması Türkiye adına, bütün kadınlar adına çok umutlu hissediyorum." dedi.

Ablası Gülistan Doku'nun başına geleni açıkladı! "Katil Umut değil" diyerek şüphelendiği ismi işaret etti

UMUT ALTAŞ'IN ARAMASI SONRASI 4 ŞÜPHE

Doku, Umut Altaş'ın kendisini araması ve bunun üzerine ailesiyle görüşmeye gitmesiyle şüphelerinin arttığını, itirafların peş peşe geldiğini anlattı. Doku Umut Altaş'ın kendilerini aramasıyla 4 aşamalı şüphenin doğduğunu böyle anlattı:

"Umut Altaş beni arıyor, ulaşamıyor. Başsavcım dosyalara baktı. Umut Altaş sizi aramış diye sordu. Sonra baktık araştırdık. Kimdir diye sorduk. Bize iyi davrandılar. İlk dönemde Tuncer Soner'e çok inanıyorduk güveniyorduk. Bize iyi davranıyorlardı. Ben orada kuşkulandım. Annemle biz daha oturmamışken başınız sağ olsun dedi. Ses kaydımı açtım. Bakın savcım öldürüldüğünü biliyor ama başsağlığı dilemedi. İnanarak başsağlığı dileyen ilk aileydi. Annem de sordu "Siz nasıl bu kadar inanarak söylüyorsunuz?" Sizin oğlunuz Umut beni aradı dedim ve görüşmek istedim. Hemen Umut Amerika'ya gitmiş dediler. Ben ve ailelerimin bunu duyunca şüphelerimiz daha da arttı. 1- Oğlunuz beni 2-3 kere aramış, 2- Oğlunuz Amerika'ya kaçmış 3- Siz bize başsağlığı diliyorsunuz 4-Siz garsonları buradan gönderiyorsunuz. Bu kuşkularımızdan dolayı bilerek ailenin üzerine gittik. Dedik ki sizin oğlunuz Umut, Gülistan'ı öldürmüş. Biz böyle deyince değişmeye ve renk vermeye başladılar. Annesi dedi "Benim oğlumun tek bir hatası var, valinin pislik oğluyla arkadaş olmasıdır." Ben de dedim "Valinin oğlu pislikse niye senin oğlun onunla arkadaş? Neden bunu dedin?" dedim. Hemen "Benim oğlum Gülistan'a hiçbir şey yapmadı. Oğlumun başını yaktı" dedi."

Ablası Gülistan Doku'nun başına geleni açıkladı! "Katil Umut değil" diyerek şüphelendiği ismi işaret etti

"KAYITLARIN SİLİNDİĞİNİ ALTAŞ AİLESİNDEN ÖĞRENDİK"

Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'ın araması sonrası şüphelerinin daha da arttığını şu sözlerle ifade etti: "Sonra bu babası Celal Altaş beni aramaya başladı. Beni arıyor üst üste korkutmaya çalışıyor. Bir gün aradı "Sen benim oğlumun üzerine niye geliyorsun? Ben tükeniyorum. Ben vali miyim? Ben gidip kameraların yönünü nasıl değiştirebilirim?" Bakın biz kayıtların silindiğini Celal Altaş ailesinden öğrendik. Daha adliyeye gitmeden bize konuştular zaten. Bize dedi ki "Siz niye Tuncay Sonel'in evinde eylem yapmıyorsunuz?" dedi."

Ablası Gülistan Doku'nun başına geleni açıkladı! "Katil Umut değil" diyerek şüphelendiği ismi işaret etti

"KATİL VALİNİN OĞLU MUSTAFA TÜRKAY SONEL'DİR"

Doku bunun üzerine Umut'u aradığını ve Umut'la konuşmaları sonrası katilin valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in olduğuna dair kuvvetli şüphelerinin nasıl olduğunu aktardı:
"Ben Umut'u aradım. Umut bana bu olayı anlatmak istiyordu. Avukat Kenan Çetin'in evine "Gülistan'ı öldüren valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'dir." notunu bırakan da Umut'tu. Umut olaya şahit olmuş durumda. Katil Umut değil. Katil valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'dir. Bu Mustafa tecavüz ediyor."

Ablası Gülistan Doku'nun başına geleni açıkladı! "Katil Umut değil" diyerek şüphelendiği ismi işaret etti

"BEN BUNU KALDIRAMAM"

Doku, cenazenin yerinin değiştirildiğin belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Savcım o kadar çalışıyor ki. Savcı gelmeden önce Gülistan'ı bir yere gömmüşler. Dosya tekrar açılınca bunlar mezar değişikliğine gitti. Ebru Cansu savcımız gelince korktular ve daha da bulamayacağımız yere götürdüler. En korktuğumuz şey şu umarım Gülistan'ı yakmamışlardır, kemiklerini de yakmamışlardır. Ben bunu kaldıramam" dedi.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.