AKOM, İstanbul için gün verdi! Önce kuvvetli sağanak, sonra bahar: Sıcaklıklar 20 dereceyi görecek

Meteoroloji ve AKOM peş peşe sağanak ve soğuk hava uyarısında bulundu. Yapılan değerlendirmelerde, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli yağışların etkili olacağı bildirildi. Türkiye'nin neredeyse tamamında sıcaklıklar düşüşe geçerken, AKOM İstanbul için yeni uyarı yayımladı.

Özetle

BUGÜN İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ VAR

AKOM yaptığı açıklamada bugün için alarm verdi. İstanbul'da sıcaklıklar bahar seviyelerinden aniden mevsim normallerinin altına düştü. Bugün soğuk hava ve yağış etkisini arttırırken, havaların ısınacağı tarih de belli oldu.

SICAKLIK YÜKSELECEK

Yapılan değerlendirmede düşen sıcaklıkların yarından itibaren yükseleceği bildirildi. Sağanak yağış ve soğuk hava yarından itibaren sona erecek, güneş yüzünü göstermeye başlayacak. Sıcaklıklar ise 20 dereceye kadar yükselecek.