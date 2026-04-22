Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

27 bin 20 depremzede çift evlilik kredisiyle yuvasını kurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında 27 bin 20 depremzede çift evlilik kredisiyle yuvasını kurdu.

GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 09:21

tarafından Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında deprem bölgesinde 27 bin 20 çift ’nu almaya hak kazandı. Afet bölgesinde binlerce depremzede, sayesinde yuvasını kurdu. 15 Mayıs 2024 tarihli 2024/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2025 yılı Aile Yılı ilan edilmiş ve ailenin korunması ve güçlendirilmesi kapsamında 2024 yılı ile 2028 yılları aralığını kapsayan eylem planı yayınlanmıştı. Eylem planı kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi hayata geçirilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Aile Yılı kapsamında hayata geçirdiği Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile deprem bölgesindeki 27 bin 20 çift, evlilik kredisi desteği aldı.
Proje kapsamında Şanlıurfa'da 9.425, Gaziantep'te 6.554, Hatay'da 4.437 ve Kahramanmaraş'ta 3.600 çift destek aldı.
18-25 yaş aralığındaki çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş aralığındaki çiftlere ise 200 bin TL destek sağlanıyor.
Destekten yararlanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18-29 yaş aralığında olmak, herhangi bir taşınmaz sahibi olmamak ve gelir şartını sağlamak gibi kriterler aranıyor.
Çiftlerin kesinleşmiş mahkumiyet kararlarının bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor.
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2025 yılı Aile Yılı ilan edilmiş ve 2024-2028 arasını kapsayan bir eylem planı yayınlanmıştı.
HANGİ ŞEHİRDEN NE KADAR DESTEK ALINDI?

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ilk olarak deprem bölgesinde hayata geçirilmiş ve destek almaya hak kazanan çiftler desteklenmişti. Proje kapsamında; Şanlıurfa’da 9 bin 425, Gaziantep’te 6 bin 554, Malatya’da bin 529, Adıyaman’da 469, Kilis’te 181, Hatay’da 4 bin 437, Osmaniye’de 825 ve Kahramanmaraş’ta 3 bin 600 çift olmak üzere toplamda 27 bin 20 çift destek almaya hak kazandı.

ŞehirDestek Alan Çift Sayısı
Şanlıurfa9.425
Gaziantep6.554
Malatya1.529
Adıyaman469
Kilis181
Hatay4.437
Osmaniye825
Kahramanmaraş3.600
Toplam27.020

Destek kapsamında; 18 - 25 yaş aralığındaki çiftlere 250 bin TL ve 26 ile 29 yaş aralığındaki çiftlere 200 bin TL destek veriliyor. Kredi başvuruları devam ederken, şartlar şu şekilde: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak ve 30 yaşından gün almamış olmak, Herhangi bir taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak, Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak, Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak, Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek, Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkümiyet kararı bulunmamak şartlarını çiftlerin her ikisi de karşılamalıdır."

Destek MiktarıYaş Aralığı
250.000 TL18 - 25 yaş aralığındaki çiftler
200.000 TL26 - 29 yaş aralığındaki çiftler
Şart
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak ve 30 yaşından gün almamış olmak
Herhangi bir taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak
Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkümiyet kararı bulunmamak
