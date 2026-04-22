Bugün TV’de neler var? 22 Nisan 2026 Çarşamba yayın akışı!

22 Nisan Çarşamba günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Arama motorlarında merakla sorulan sorulardan biri ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?' oldu. İşte 22 Nisan 2026 Çarşamba yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba akşamlarının dizileri merakla takip edilmeye başlandı. Günün sonunda ekran başına geçen izleyiciler, hangi yapımların yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV kanallarının sevilen dizilerinin olup olmadığı merak edildi. İzleyiciler, favori dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmamak adına kanalların yayın akışlarını kontrol etmeye yöneldi. Kanallar dizi, film, haber ve özel programlarıyla izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

TGRT HABER YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 07:00 Günaydın Türkiye 09:45 Hayatın İçinden 10:00 Haberin İçinden 11:15 Gündem Ekonomi 11:45 Hayatın İçinden 12:00 Gün Ortası 12:45 Hayatın İçinden 13:00 Gün Ortası 13:45 Hayatın İçinden 14:00 Günün İçinden 14:45 Hayatın İçinden 15:00 Günün İçinden 15:45 Hayatın İçinden 16:00 Gündem 16:45 Hayatın İçinden 17:00 Dünyada Bugün 17:30 Akşam Gündemi 19:30 Hayatın İçinden 19:45 Ana Haber Bülteni 21:00 Medya Kritik

TRT1 YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 05:58 İstiklal Marşı 06:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 06:55 Beni Böyle Sev 09:20 Adını Sen Koy 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:45 Benim Adım Melek 17:45 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Truman Show | Yabancı Sinema 22:00 Cennetin Çocukları 00:45 Truman Show | Yabancı Sinema 02:20 Seksenler 02:50 Benim Adım Melek

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 14:00 Gelinim Mutfakta 16:45 Arka Sokaklar 18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı) 20:00 Eşref Rüya 00:15 Uzak Şehir 02:30 Gelinim Mutfakta 05:00 Zalim İstanbul

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 08:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa 10:00 Bahar 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber (Canlı) 20:00 Güldür Güldür Show 00:15 Gece Hattı 01:15 Kızılcık Şerbeti 03:30 Delikanlı

STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 07:00 İstanbullu Gelin 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 17:15 Aramızda Kalsın 19:00 Star Haber (Canlı) 20:00 Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema 22:30 Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema 00:30 Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema 02:30 İstanbullu Gelin 05:00 Dürüye’nin Güğümleri

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 08:00 Kahvaltı Haberleri (Canlı) 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber (Canlı) 19:45 Kupa Günlüğü 20:30 Galatasaray - Gençlerbirliği 22:40 Kuruluş Orhan 02:00 Ateş Kuşları 05:00 Bir Küçük Gün Işığı

TV8 YAYIN AKIŞI

Saat Program Adı 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 09:00 Gel Konuşalım 12:30 Survivor Ekstra 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 02:30 Gel Konuşalım 04:30 Oynat Bakalım 05:30 Tuzak

