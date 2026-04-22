Aslı Sevimli’nin ölümü, set kazası sonucu gerçekleşen trajik bir olay olarak hafızalarda yer aldı. 2005 yılında meydana gelen olay ve sanatçının yaşamına dair detaylar yeniden gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Beni Affet isimli dizide oynayan Aslı Sevimli henüz 27 yaşındaydı. Peki Aslı Sevimli kimdir? Aslı Sevimli neden öldü, hangi dizide oynuyordu? İşte yaşamına dair merak edilenler.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aslı Sevimli kimdir? Aslı Sevimli neden öldü, hangi dizide oynuyordu? 27 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aslı Sevimli'nin trajik ölümü ve kariyeri yeniden gündeme geldi. Aslı Sevimli, 2005 yılında İstanbul Beykoz'da çekimleri süren “Beni Affet” dizisinin setinde meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybetti. 1978 Adana doğumlu olan Sevimli, Çukurova Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunuydu. Kariyerine tiyatro ile başlayan Sevimli, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldıktan sonra “Zerda”, “Sırlar Dünyası”, “Kalp Gözü” ve “Melekler Adası” gibi dizilerde rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra yelken ve atıcılıkla da ilgilenen Sevimli, milli atıcı olarak Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmişti.

ASLI SEVİMLİ KİMDİR?

1978 yılında Adana’da dünyaya gelen Aslı Sevimli Çukurova Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine tiyatro ile başlayan Sevimli, bir süre Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Ardından televizyona yönelerek “Zerda”, “Sırlar Dünyası”, “Kalp Gözü” ve “Melekler Adası” gibi yapımlarda rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra sporla da ilgilenen Aslı Sevimli’nin yelken ve atıcılık branşlarında aktif olduğu, milli atıcı olarak Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil ettiği bilgisi paylaşılıyor.

ASLI SEVİMLİ NEDEN ÖLDÜ, HANGİ DİZİDE OYNUYORDU?

Aslı Sevimli, 26 Eylül 2005 tarihinde İstanbul Beykoz’da çekimleri süren “Beni Affet” dizisinin setinde yaşanan kaza sonrası hayatını kaybetti. Genç sanatçı, vefat ettiğinde 27 yaşındaydı.

BENİ AFFET DİZİSİ KONUSU

Beni Affet, 17 Ekim 2011’de başlayan ve 28 Aralık 2018’e kadar sekiz sezon boyunca ekranda kalan günlük bir dizi olarak dikkat çekti. Yayın hayatı boyunca Star TV’de izleyiciyle buluşan yapım, finalini de aynı kanalda yaptı.



Dizinin merkezinde, Osman Kozan’ın oğlu Cüneyt ile mütevazı bir yaşam süren Feride’nin aşk hikâyesi yer alır. Farklı sosyal sınıflardan gelen iki karakterin ilişkisi aile baskısı, entrikalar, yanlış anlaşılmalar ve geçmişten gelen sırlar nedeniyle sürekli sınanır.

Özellikle Osman Kozan’ın otoriter ve kontrolcü tutumu, çiftin ilişkisi önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkar.

Dizi ilerledikçe yalnızca Cüneyt ve Feride’nin hikâyesi değil, Kozan ailesinin diğer bireylerinin ilişkileri, gizli kalmış sırları ve iç çatışmaları da ekrana taşınır. İhanet, intikam, affetme ve aile bağları gibi temalar, yapımın ana eksenini oluşturur.

