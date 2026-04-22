Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Aslı Sevimli kimdir? Aslı Sevimli neden öldü, hangi dizide oynuyordu?

Dönemin başarılı oyuncularından Aslı Sevimli 2005 yılında geçirdiği set kazası nedeniyle 27 yaşında hayatını kaybetmişti. Çukurova Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Sevimli kariyerinde birçok projede yer almıştı. Sevimli şu sıralar geçirdiği kaza yüzünden yeniden gündem oldu. Peki Aslı Sevimli kimdir? Aslı Sevimli neden öldü, hangi dizide oynuyordu?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Aslı Sevimli kimdir? Aslı Sevimli neden öldü, hangi dizide oynuyordu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 08:48
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 08:48

Aslı Sevimli’nin ölümü, set kazası sonucu gerçekleşen trajik bir olay olarak hafızalarda yer aldı. 2005 yılında meydana gelen olay ve sanatçının yaşamına dair detaylar yeniden gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Beni Affet isimli dizide oynayan Aslı Sevimli henüz 27 yaşındaydı. Peki Aslı Sevimli kimdir? Aslı Sevimli neden öldü, hangi dizide oynuyordu? İşte yaşamına dair merak edilenler.

HABERİN ÖZETİ

Aslı Sevimli kimdir? Aslı Sevimli neden öldü, hangi dizide oynuyordu?

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
27 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aslı Sevimli'nin trajik ölümü ve kariyeri yeniden gündeme geldi.
Aslı Sevimli, 2005 yılında İstanbul Beykoz'da çekimleri süren “Beni Affet” dizisinin setinde meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybetti.
1978 Adana doğumlu olan Sevimli, Çukurova Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunuydu.
Kariyerine tiyatro ile başlayan Sevimli, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldıktan sonra “Zerda”, “Sırlar Dünyası”, “Kalp Gözü” ve “Melekler Adası” gibi dizilerde rol aldı.
Oyunculuğun yanı sıra yelken ve atıcılıkla da ilgilenen Sevimli, milli atıcı olarak Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmişti.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

ASLI SEVİMLİ KİMDİR?

1978 yılında Adana’da dünyaya gelen Aslı Sevimli Çukurova Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine tiyatro ile başlayan Sevimli, bir süre Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Ardından televizyona yönelerek “Zerda”, “Sırlar Dünyası”, “Kalp Gözü” ve “Melekler Adası” gibi yapımlarda rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra sporla da ilgilenen Aslı Sevimli’nin yelken ve atıcılık branşlarında aktif olduğu, milli atıcı olarak Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil ettiği bilgisi paylaşılıyor.

ASLI SEVİMLİ NEDEN ÖLDÜ, HANGİ DİZİDE OYNUYORDU?

Aslı Sevimli, 26 Eylül 2005 tarihinde İstanbul Beykoz’da çekimleri süren “Beni Affet” dizisinin setinde yaşanan kaza sonrası hayatını kaybetti. Genç sanatçı, vefat ettiğinde 27 yaşındaydı.

BENİ AFFET DİZİSİ KONUSU

Beni Affet, 17 Ekim 2011’de başlayan ve 28 Aralık 2018’e kadar sekiz sezon boyunca ekranda kalan günlük bir olarak dikkat çekti. Yayın hayatı boyunca Star TV’de izleyiciyle buluşan yapım, finalini de aynı kanalda yaptı.

Dizinin merkezinde, Osman Kozan’ın oğlu Cüneyt ile mütevazı bir yaşam süren Feride’nin aşk hikâyesi yer alır. Farklı sosyal sınıflardan gelen iki karakterin ilişkisi aile baskısı, entrikalar, yanlış anlaşılmalar ve geçmişten gelen sırlar nedeniyle sürekli sınanır.

Özellikle Osman Kozan’ın otoriter ve kontrolcü tutumu, çiftin ilişkisi önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkar.

Dizi ilerledikçe yalnızca Cüneyt ve Feride’nin hikâyesi değil, Kozan ailesinin diğer bireylerinin ilişkileri, gizli kalmış sırları ve iç çatışmaları da ekrana taşınır. İhanet, intikam, affetme ve aile bağları gibi temalar, yapımın ana eksenini oluşturur.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beni Affet dizisi oyuncusu Aslı Sevimli acı hikayesiyle yeniden gündeme geldi! Kaza detayları tartışılıyor
ETİKETLER
#oyuncu
#dizi
#Set Kazası
#Aslı Sevimli
#Beni Affet
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.