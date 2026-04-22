Beni Affet dizisi oyuncusu Aslı Sevimli acı hikayesiyle yeniden gündeme geldi! Kaza detayları tartışılıyor

Bir dönem ekranların dikkat çeken yapımlarından Affet Beni ile tanınan Aslı Sevimli’nin hüzünlü hikâyesi, aradan geçen yıllara rağmen yeniden gündeme geldi. 27 yaşında, set sırasında yaşanan trajik bir kazada hayatını kaybeden oyuncunun ölümü, izleyicilerin hafızasında derin bir iz bırakmıştı. Son günlerde özellikle X platformunda olayın perde arkası yeniden tartışılmaya başlanarak kamuoyunun ilgisini bir kez daha üzerine çekti.
Aslı Sevimli, 26 Eylül 2005 tarihinde dizinin setinde yaşanan bir kazada yaşamını yitirdi. İddialara göre, çekilmesi planlanan bir sahnede ehliyeti bulunmadığı için araç kullanmayı reddeden oyuncu, olası bir riskten kaçınmak adına sahnede yer almamayı tercih etti.
Bunun üzerine direksiyona geçen 23 yaşındaki yönetmen yardımcısı, aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, set alanında bulunan yönetmen bölümüne çarptı. O sırada dinlenmek üzere yönetmen koltuğunda oturan Sevimli, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından yaşananlar da en az olayın kendisi kadar tartışmaya neden oldu. Set ekibinden kimsenin cenazeye katılmaması kamuoyunda eleştirilirken, dizinin başka bir oyuncuyla yoluna devam etmesi tepkilere neden oldu. Buna karşın Sevimli’nin ailesi, yakın çevresi, hocaları ve sevenleri genç oyuncuyu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Beni Affet dizisi ise 17 Ekim 2011 ile 28 Aralık 2018 tarihleri arasında yayımlanan, sekiz sezon boyunca ekranlarda yer alan bir günlük yapım olarak dikkat çekti. Yayın hayatı boyunca Star TV’de izleyiciyle buluşan dizi, finalini de aynı kanalda gerçekleştirdi.
BENİ AFFET KONUSU
Beni Affet, Osman Kozan’ın oğlu Cüneyt ile mütevazı bir hayat süren Feride’nin aşkı üzerinden şekillenir. Farklı sosyal sınıflardan gelen bu iki karakterin ilişkisi; aile baskısı, entrikalar, yanlış anlaşılmalar ve geçmişin sırlarıyla sürekli sınanır.
Özellikle Osman Kozan’ın katı kuralları ve kontrolcü tavrı, çiftin önündeki en büyük engellerden biridir. Dizi boyunca yalnızca Cüneyt ve Feride’nin aşkı değil, Kozan ailesinin diğer üyelerinin ilişkileri, sırları ve çatışmaları da işlenir. İhanet, intikam, affetme ve aile bağları gibi temalar ön plandadır.