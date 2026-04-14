Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Boşanmak istediği eşi kabusu yaşattı: Pompalı tüfekle saldırdı, otomobili benzinle yaktı

Ankara'da eşinden şiddet gören ve babasının evine yerleşen Sümeyra Şahin (31) adeta hayatının kabusunu yaşadı. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ölüm tehditleri alan Sümeyra Şahin'in ailesiyle yaşadığı eve pompalı tüfekle ateş açıldı. Ayrıca boşanma aşamasındaki eşi ortak kullanılan otomobili benzinle yaktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 14:56

Ankara’da dün akşam saatlerinde Mamak ilçesi 1646. Sokak'ta bir olay meydana geldi. Eşi Harun Şahin'den (39) fiziksel ve psikolojik şiddet gören ve 6 ay önce açtığı boşanma davasının ardından babasının evine yerleşen Sümeyra Şahin (31), tehditler almaya devam etti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Ankara'da, boşanmak istediği eşi Sümeyra Şahin'in babasının evine pompalı tüfekle ateş açan ve otomobilini benzinle yakan Harun Şahin gözaltına alındı.
Sümeyra Şahin, 6 ay önce Harun Şahin'den fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü için boşanma davası açarak babasının evine yerleşti ve tehditler almaya devam etti.
Harun Şahin, mesajlarına karşılık alamadığı için öfkelenerek karısının babasının evine 7 el pompalı tüfekle ateş etti ve ortak kullandıkları otomobili benzin dökerek yaktı.
Saldırgan, yaktığı araca benzin döktüğü anları kayda alıp eşine tehdit mesajlarıyla birlikte göndermiş.
Mağdur Sümeyra Şahin, eşinin kendisini bıçaklamakla tehdit ettiğini, sopayla şiddet uyguladığını ve sürekli ölüm tehditleri aldığını belirtti.
Olayda kurşunların isabet ettiği evde kimse yara almazken, yakılan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

Gönderdiği mesajlara karşılık alamadığı için öfkelenen Şahin ise karısının, ailesiyle yaşadığı eve pompalı tüfekle 7 el ateş etti ve ortak kullandıkları otomobili benzin dökerek yaktı.

Kurşunların isabet ettiği evde şans eseri kimse yara almadı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken, gözaltına alınan saldırganın ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

ARACA BENZİN DÖKTÜĞÜ ANLARI KAYDA ALIP EŞİNE GÖNDERMİŞ

Öte yandan, saldırgan Harun Şahin'in yaktığı araca benzin döktüğü anları kayda aldığı ve tehdit mesajlarıyla birlikte olaydan önce eşine gönderdiği ortaya çıktı.

"SAĞLIKLI BİR EVLİLİK YÜRÜTEMEYECEĞİMİ ANLADIM"

Olayla ilgili konuşan mağdur Sümeyra Şahin, "6 ay önce boşanma sürecindeki eşimle yollarımızı ayırmıştık. Daha sonra hukuki işlemleri başlattım. Bu zaman içinde kendisinin sürekli tehdit içerikli mesajlarına maruz kaldım. 6 ay boyunca evimin önüne dahi çıkamıyordum. Korkuyordum. Yaptıklarıyla yaşam hakkımı kısıtladı. Birlikte yaşadığımız dönem beni bıçaklamakla tehdit etti ve bana sopayla şiddet uyguladı. Canımın tehlikede olduğunu, sağlıklı bir evlilik yürütemeyeceğimi anladım. Takıntılı ve kendi istediği olmadığında bize zarar vermeye çalışıyordu. Artık katlanamıyordum" ifadelerini kullandı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ

Evlerine defalarca ateş açıldığını dile getiren Şahin, "Dün akşam eve geldikten kısa bir süre sonra olaylar başladı. Öncesinde bana yine mesajlar gönderdi. Aracın üzerine benzin döktüğü anlara ait video kaydını bana attı. Bunların hiçbirine cevap vermediğim için öfkelenmiş. Arabayı ateşe verdi. Mahkeme kararıyla aracın kullanım hakkı bendeydi ve üzerime kayıtlıydı. Elinde pompalı tüfek vardı. Aracı yaktıktan sonra camlara ateş etti. Oradaki hedefi boşa ateş açmak değildi, bizim canımıza kastetmekti. Aklında öldürme planları vardı. Bana sürekli, 'seni ve aileni öldüreceğim' diye tehditler savuruyordu. 7 el silah sesi duyduk. Çok korktuk. Şoka girdik. Hala etkisindeyiz" şeklinde konuştu.

"YILLARCA CEZASINI ÇEKSİN İSTİYORUM"

Rahat bir nefes almak istediğini söyleyen Şahin, "Haberlerde çok fazla kadın cinayetlerinin arttığını görüyoruz. Bunlardan biri de ben olmak istemiyorum. Sesimin duyulmasını istiyorum. Adaletimize güvenmek istiyorum. Bunu yapanın az bir ceza almasını istemiyorum. Yıllarca cezasını çeksin istiyorum" dedi.

ETİKETLER
#kadına şiddet
#ölüm tehdidi
#boşanma davası
#Pompalı Tüfek Saldırısı
#Araba Kundaklama
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.