Ankara’da dün akşam saatlerinde Mamak ilçesi 1646. Sokak'ta bir olay meydana geldi. Eşi Harun Şahin'den (39) fiziksel ve psikolojik şiddet gören ve 6 ay önce açtığı boşanma davasının ardından babasının evine yerleşen Sümeyra Şahin (31), tehditler almaya devam etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Boşanmak istediği eşi kabusu yaşattı: Pompalı tüfekle saldırdı, otomobili benzinle yaktı Ankara'da, boşanmak istediği eşi Sümeyra Şahin'in babasının evine pompalı tüfekle ateş açan ve otomobilini benzinle yakan Harun Şahin gözaltına alındı. Sümeyra Şahin, 6 ay önce Harun Şahin'den fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü için boşanma davası açarak babasının evine yerleşti ve tehditler almaya devam etti. Harun Şahin, mesajlarına karşılık alamadığı için öfkelenerek karısının babasının evine 7 el pompalı tüfekle ateş etti ve ortak kullandıkları otomobili benzin dökerek yaktı. Saldırgan, yaktığı araca benzin döktüğü anları kayda alıp eşine tehdit mesajlarıyla birlikte göndermiş. Mağdur Sümeyra Şahin, eşinin kendisini bıçaklamakla tehdit ettiğini, sopayla şiddet uyguladığını ve sürekli ölüm tehditleri aldığını belirtti. Olayda kurşunların isabet ettiği evde kimse yara almazken, yakılan otomobil kullanılamaz hale geldi.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

Gönderdiği mesajlara karşılık alamadığı için öfkelenen Şahin ise karısının, ailesiyle yaşadığı eve pompalı tüfekle 7 el ateş etti ve ortak kullandıkları otomobili benzin dökerek yaktı.

Kurşunların isabet ettiği evde şans eseri kimse yara almadı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken, gözaltına alınan saldırganın ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

ARACA BENZİN DÖKTÜĞÜ ANLARI KAYDA ALIP EŞİNE GÖNDERMİŞ

Öte yandan, saldırgan Harun Şahin'in yaktığı araca benzin döktüğü anları kayda aldığı ve tehdit mesajlarıyla birlikte olaydan önce eşine gönderdiği ortaya çıktı.

"SAĞLIKLI BİR EVLİLİK YÜRÜTEMEYECEĞİMİ ANLADIM"

Olayla ilgili konuşan mağdur Sümeyra Şahin, "6 ay önce boşanma sürecindeki eşimle yollarımızı ayırmıştık. Daha sonra hukuki işlemleri başlattım. Bu zaman içinde kendisinin sürekli tehdit içerikli mesajlarına maruz kaldım. 6 ay boyunca evimin önüne dahi çıkamıyordum. Korkuyordum. Yaptıklarıyla yaşam hakkımı kısıtladı. Birlikte yaşadığımız dönem beni bıçaklamakla tehdit etti ve bana sopayla şiddet uyguladı. Canımın tehlikede olduğunu, sağlıklı bir evlilik yürütemeyeceğimi anladım. Takıntılı ve kendi istediği olmadığında bize zarar vermeye çalışıyordu. Artık katlanamıyordum" ifadelerini kullandı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ

Evlerine defalarca ateş açıldığını dile getiren Şahin, "Dün akşam eve geldikten kısa bir süre sonra olaylar başladı. Öncesinde bana yine mesajlar gönderdi. Aracın üzerine benzin döktüğü anlara ait video kaydını bana attı. Bunların hiçbirine cevap vermediğim için öfkelenmiş. Arabayı ateşe verdi. Mahkeme kararıyla aracın kullanım hakkı bendeydi ve üzerime kayıtlıydı. Elinde pompalı tüfek vardı. Aracı yaktıktan sonra camlara ateş etti. Oradaki hedefi boşa ateş açmak değildi, bizim canımıza kastetmekti. Aklında öldürme planları vardı. Bana sürekli, 'seni ve aileni öldüreceğim' diye tehditler savuruyordu. 7 el silah sesi duyduk. Çok korktuk. Şoka girdik. Hala etkisindeyiz" şeklinde konuştu.

"YILLARCA CEZASINI ÇEKSİN İSTİYORUM"

Rahat bir nefes almak istediğini söyleyen Şahin, "Haberlerde çok fazla kadın cinayetlerinin arttığını görüyoruz. Bunlardan biri de ben olmak istemiyorum. Sesimin duyulmasını istiyorum. Adaletimize güvenmek istiyorum. Bunu yapanın az bir ceza almasını istemiyorum. Yıllarca cezasını çeksin istiyorum" dedi.