Esenyurt’ta yol ortasında kadına şiddet! Darbetti, hiçbir şey olmamış gibi gitti

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple yol ortasında iki kadını darp etti. Kadınlar kendilerini savunmaya çalışırken, şahıs bir süre sonra yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Kadına şiddet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken çevredeki vatandaşlar ise kadınların yardımına koştu. Olay sonrasında kadınların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

