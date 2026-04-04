Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Mevduat getirisi Nisan ayında coştu! 32 günlük getiri yüzde 47'yi gördü

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 15:41
1
Mevduat faizleri nisan 2026

Mevduat faizi 2026 nisan ayında da yükselmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite adımlarıyla birlikte ivme yukarı yönlü ilerliyor.

2
mevduat faizine ilgi

Savaşın başlamasıyla birlikte yükselen faiz oranları mevduat faizine ilgiyi artırdı. Nisan 2026 itibarıyla bankalarda mevduat getirisi zirvesi değişti. Peki 500 bin liranın 32 günde getirisi ne kadar? İşte en çok kazanç sağlayan bankalar...

3
Odeabank – Oksijen Hesap mevduat hesabı

ODEABANK – OKSİJEN HESAP MEVDUAT HESABI

Faiz: %45
Net Kazanç: 14.972 TL
Vade Sonu: 514.972 TL
 

4
Türkiye Finans Katılım Bankası – Günlük Hesap

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI – GÜNLÜK HESAP

Kâr Payı: %44
Net Kazanç: 15.912 TL
Vade Sonu: 515.912 TL
 

5
AKBANK – SERBEST PLUS HESAP

AKBANK – SERBEST PLUS HESAP

Faiz: %43
 

6
ING – Turuncu Hesap

ING – TURUNCU HESAP

Faiz: %40
Net Kazanç: 12.296 TL
Vade Sonu: 512.296 TL
 

7
FİBABANKA – KİRAZ HESAP TL

FİBABANKA – KİRAZ HESAP TL

Faiz: %46
Net Kazanç: 14.473 TL
Vade Sonu: 514.473 TL
 

8
Garanti BBVA – E-Vadeli Mevduat

GARANTİ BBVA – E-VADELİ MEVDUAT

Faiz: %42
Net Kazanç: 15.189 TL
Vade Sonu: 515.189 TL
 

9
Enpara.com – Vadeli Mevduat

ENPARA.COM – VADELİ MEVDUAT

Faiz: %35,5
Net Kazanç: 12.838 TL
Vade Sonu: 512.838 TL
 

10
ZİRAAT BANKASI – DİNAMİK KAZANDIRAN HESAP

ZİRAAT BANKASI – DİNAMİK KAZANDIRAN HESAP

Faiz: %47
Net Kazanç: 11.898 TL
Vade Sonu: 511.898 TL
 

11
QNB – Kazandıran Günlük Hesap

QNB – Kazandıran Günlük Hesap

Faiz: %43,75
Net Kazanç: 13.923 TL
Vade Sonu: 513.923 TL
 

12
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap

YAPI KREDİ – SINIRSIZ HESAP

Faiz: %43
Net Kazanç: 13.685 TL
Vade Sonu: 513.685 TL
 

13
Alternatif Bank – VOV Hesap

ALTERNATİF BANK – VOV HESAP

Faiz: %45
Net Kazanç: 14.972 TL
Vade Sonu: 514.972 TL
 

14
CEPTETEB – Marifetli Hesap

CEPTETEB – Marifetli Hesap

Faiz: %45
Net Kazanç: 14.647 TL
Vade Sonu: 514.647 TL
 

15
Vakıf Katılım – Katılma Hesabı

VAKIF KATILIM – KATILMA HESABI

Kâr Payı: %31,25
Net Kazanç: 11.301 TL
Vade Sonu: 511.301 TL
 

16
DenizBank – Kaptan Hesap

DENİZBANK – KAPTAN HESAP

Faiz: %43
Net Kazanç: 13.374 TL
Vade Sonu: 513.374 TL
 

17
Hayat Finans – Avantajlı Hesap

HAYAT FİNANS – AVANTAJLI HESAP

Kâr Payı: %40,5
Net Kazanç: 14.647 TL
Vade Sonu: 514.647 TL
 

18
ON Dijital Bankacılık – ON Plus

ON DİJİTAL BANKACILIK – ON PLUS

Faiz: %45
Net Kazanç: 13.345 TL
Vade Sonu: 513.345 TL
 

19
Türkiye İş Bankası – Vade Bekletmeyen Hesap

TÜRKİYE İŞ BANKASI – VADE BEKLETMEYEN HESAP

Faiz: %37,5
Net Kazanç: 13.562 TL
Vade Sonu: 513.562 TL
 

20
GetirFinans – Vadeli Mevduat

GETİRFİNANS – VADELİ MEVDUAT

Faiz: %43
Net Kazanç: 13.996 TL
Vade Sonu: 513.996 TL
 

21
Aktif Bank – N Kolay Bono

AKTİF BANK – N KOLAY BONO

Faiz: %40
Net Kazanç: 14.466 TL
Vade Sonu: 514.466 TL
 

22
Halkbank – E-Mevduat

HALKBANK – E-MEVDUAT

Faiz: %36
Net Kazanç: 13.019 TL
Vade Sonu: 513.019 TL
 

23
Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesabı

ŞEKERBANK – E-GECE GÜNDÜZ HESABI

Faiz: %44
Net Kazanç: 13.366 TL
Vade Sonu: 513.366 TL
 

24
ICBC Turkey – Günlük Vadeli Mevduat

ICBC TURKEY – GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT

Faiz: %33,5
Net Kazanç: 12.115 TL
Vade Sonu: 512.115 TL
 

25
HSBC – Modern Hesap

HSBC – MODERN HESAP

Faiz: %42,5
Net Kazanç: 14.140 TL
Vade Sonu: 514.140 TL
 

26
GARANTİ BBVA – GTL PARA PİYASASI FONU

FONLAR 

GARANTİ BBVA – GTL PARA PİYASASI FONU

Yıllık Getiri: %50,61
Tahmini Kazanç: 18.303 TL
 

27
Akbank – ALE Para Piyasası Fonu

AKBANK – ALE PARA PİYASASI FONU

Yıllık Getiri: %50,29
Tahmini Kazanç: 18.187 TL
 

28
Yapı Kredi – YPT Para Piyasası Fonu

YAPI KREDİ – YPT PARA PİYASASI FONU

Yıllık Getiri: %50,69
Tahmini Kazanç: 18.332 TL
 

29
Odeabank – Hediye Fon

ODEABANK – HEDİYE FON

Yıllık Getiri: %48,8
Tahmini Kazanç: 17.648 TL
 

30
Aktif Bank – FLY Değişken Fon

AKTİF BANK – FLY DEĞİŞKEN FON

Yıllık Getiri: %39,56
Tahmini Kazanç: 14.307 TL
 

31
TEB – TKM Para Piyasası Fonu

TEB – TKM PARA PİYASASI FONU

Yıllık Getiri: %49,64
Tahmini Kazanç: 17.952 TL
 

32
ALTERNATİF BANK – TJI FON SEPETİ

ALTERNATİF BANK – TJI FON SEPETİ

Yıllık Getiri: %54,3
Tahmini Kazanç: 19.637 TL
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.