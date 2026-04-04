Adana elektrik kesintisi 4-5-6 Nisan listesi! Ceyhan, Çukurova, Seyhan elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Adana genelinde planlanan elektrik kesintileri nedeniyle birçok ilçede günlük yaşam etkilenecek. Kesintiler, belirlenen saatler arasında bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 4-5-6 NİSAN

Adana’da 4-5-6 Nisan tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandı:

CEYHAN

Ceyhan ilçesinde 4 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nekodeniyle bakım kaynaklı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden OTOBAN BAĞLANTI ÇEVRE YOLU, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 222, 223, 224, 226, 228, 229, 282, A. Nihat Asya, Ahmet Kabaklı, Berendi, Fevzi Çakmak, Göktürk, Halide Edip Adıvar, İlhan Egemen Darendelioğlu, Necip Fazıl Kısakürek, 211/1, 216, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 267, 268, 272, 273, 274, 275, 278, 281 ve 284 numaralı cadde ve sokaklar etkilenecektir.

Ceyhan ilçesinde 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 8500, 8501, 8503, 8508, Altıgöz, 4305, 4307, 4308, 4319, 4322, 4323, 4326, 4327, 4328, 4332, 4333, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Çiğdem, Dadaloğlu, Eşref Bitlis, Kadir Çankaya, Kasım Gülek, Lale 1, M. Fevzi Çakmak, Rumeli, Şehit Fikri, 8700, 8701, 8703, 8704, 8706, 8708, 8709, 8713, 8715, 8719, 8723, Akfatma Çiftliği, Burhanlı, Ceyhanbekirli, 8900, 8901, 8903, 8904, 8905, 8908, 8909, 8913, 8914, 8916, 8917, 8919, 8920, 8922, Bakırlı, Çataklı, 9400, 9402, 9403, 9406, 9409, Günlüce, Irmaklı, 4201, 4202, 4203, 4205, 4206, 4208, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4221, Atatürk (Cumhuriyet), Atatürk (Dalkır), Fatih Sultan Mehmet (Dalkır), Fevzi Çakmak (Dalkır), Fevzi Çakmak (Dumlupınar), İkiz HüYü Mevki, İsmet Paşa, İsmetpaşa, İstiklal, Mehmet Akif Ersoy (Dumlupınar), Mehmet Akif Ersoy 1, Mera Mevki, Vatan (Cumhuriyet), Kireç Ocağı Mevki, 9700, 9702, 9705, 9709, 9714, 9718, 9722, 9726, Seyrantepe ve Tatarlı etkilenecektir.

Ceyhan ilçesinde 7 Nisan 2026 Salı günü saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında bakım yapılacaktır. Bu nedenle 7012, 7101, 7104, Çiçekli, 10600, 10601, 10602, 10603, 10604, 10605, 10607, 10608, 10609, 10612, 10613, 10615, Isırganlı, 11014 Karcılar, 11016, Karcılar ve Ünlüce bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ÇUKUROVA

Çukurova ilçesinde 4 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım amaçlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 80018, 80053, Özdemir Sabancı, 80054, 80059, 80060, 80057, 80058 ve 80056 numaralı cadde ve sokaklar etkilenecektir.

Çukurova ilçesinde 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 13.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 90016 numaralı sokakta elektrik kesintisi olacaktır.

Çukurova ilçesinde 7 Nisan 2026 Salı günü saat 09.00 ile 17.00 arasında yine şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 80018, 80053, Özdemir Sabancı, 80054, 80059, 80060, 80057, 80058 ve 80056 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çukurova ilçesinde 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 11.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 90001, 90003, 90005, 90007, 90009, 90012, 90013, 90015, 90017, 90018, 90019, 90021, 90025, 90027, 90029, 90031, 90033, 90037, 90050, 90117, 90121, 90123, 90127, 90131, 90133, 90135, 90137, 90143, 90149, 90153, 90286, 90290, Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Şehit Gökhan Arık çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yine 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 09.30 ile 17.30 arasında 84128, 84130, 84131, 84132, 84133, 84135, 84136, 84142, 84143, 84144, 84145, 84146, 84147, 84148, 84149, 84150, 84152, 84153, 84165 ve Şehit Ali Öztaş çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün ve saat aralığında 84174, 84175, 84182, 84186, 84187, 84188, 84189, 84190, 84191, 84220, 84221, 84222, 84224, 84225, 84230, 84231, 84236, 84238, 84239 ve Zahit Akdağ çevresinde de elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İMAMOĞLU

İmamoğlu ilçesinde 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 06.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım amaçlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, Basören, Başören Köyü Mevkii, Sakızderesi Mevkii, 10505, 10540, 10542, 10544, 10546, 10552, Çelikler, Gümürdülü, Gümüşdere, 1161, 1164, 1165, 1165/1, 1166, 1167, 1168/2, 1169, 1169/1, 1170, 1173, 1174, 1175, 1182, Küme Evleri, Malıhıdırlı, Maltepe, 1392, 1392/2, 1393, 1394, 1397, 1397/1, 1399, Pekmezci, Avcılar, Niğdeliler, Tekeliler, Aydınyurdu, Boztepe, Dilek, Cerenli, Cihadiye, Okurlar Aşağı, Okurlar Yukarı, Çamlıca, Çaylı, Eğeçiuşağı, Eğerciuşağı Mezra, Gökbuket, Kozan, Veliefendi Çiftliği, Yeniyerleşim, Hakkıbeyli, Hasanbeyli, 3708, 3713, 3714, 3720, 3722, 3724, 3725, 3851, 3853, 3855, 3856, 3866, 3872, 3876, 3886, 3889, 3891, 3892, 3903, 3908, 3912, 3913, 3915, 3916, 3917, 3919, 3920, 3921, 3922, 3929, 3930, 3949, 3968, 3992, 3993, 3995, 4001, 4002, 4005, 4006, 4022, 4023, 4025, 4026, 4038, Buruk, Karanfil, Karlık, Torunlar, Kaşobası, Kepeztepe, Kılıçlı, Mezra, Mezra 1 Üst, Mezra 2 Üst, Deprem Konutları, Kızılkaş, Saytepe, Mustafalar, Ustahasanlar, Kadirin Çiftliği, Sarıçam, Yağızlar, Coşanlar, Yarımca, Yarımca Merkez ve Yeniyayla etkilenecektir.

İmamoğlu ilçesinde 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 1284, 1284/1, 1286, 1287, 1290, 1292, 1292/1, 1292/2, 1293, 1293/1, 1295, 1299, 1303, 1305, 1306, 1308, 1315, 1317, 1924/1 ve Ufacıkören çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İmamoğlu ilçesinde 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1367 ve Orta Eğriçam çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KOZAN

Kozan ilçesinde 4 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Hamam Merkez bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

Kozan ilçesinde 7 Nisan 2026 Salı günü saat 09.00 ile 17.00 arasında yine Hamam Merkez bölgesinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SEYHAN

Seyhan ilçesinde 4 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2. Sokak’ta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı ilçede 4 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.00 ile 15.00 arasında 3002, 3006, 3008, 3010, 93001, 93002, 93003, 93004, 93005, 93007, 93010, 93011, 93012, 93013, 93015, 93017, 93018, 93020, 93021, 93024, 93026, 93102, Batı Otoyol, Turhan Cemal Beriker, 2001, 2003, 2009, 2013, 2015, 2017, 2019, Sınır, 4001, 4003, 4004, 4006, 4007, 4008, 4009, 4015, 4017, 4018, 4020, 4023, Yolgeçen ve 94028 çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Seyhan ilçesinde 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 09.30 ile 15.00 arasında 47001, 47003, 47005, 47009, 47011, 47074, 47075, 47077, 47079, 47081, 47083, 47085, 47101, 47105, 47107, 47121, 47123, 47125 ve Turhan Cemal Beriker çevresinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Seyhan ilçesinde 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.30 ile 17.30 arasında 93002, 93024, 93025, Turhan Cemal Beriker, Zeytin, 2003, 2015, Sınır, 94001, 94002, 94003, 94004, 94005, 94006, 94007, 94008, 94009, 94011, 94015, 94016, 94017, 94019, 94020, 94022, 94023, 94026, 94030, 94039, 94041, Küme Çadır ve Yolgeçen çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Seyhan ilçesinde 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 09.00 ile 12.00 arasında 17005, 17014, 17015, 17017, 17019, 17021, 17023, 17027, 17055, 17057, 17067, Şehit Uzm. Çvş. Samet Özkan, 20027, 20028, 20029, Hürriyet, Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan, 18005, 18010, 18013, 18014, 18015, 18016, 18018, 18019, 18020, 18023 ve Eminağa çevresinde bakım nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Seyhan ilçesinde 7 Nisan 2026 Salı günü saat 09.00 ile 13.00 arasında 32006, 32018, 32020, 32024, 32026, 32028, 32042, 32052, 32054, 32056, 32058, 32060, 32062, 32064, 32066, 32070, 32072, Metro Güzergâhı, Mirzaçelebi, Obalar, Yeşilyuva, 31001, 31005, 31007, 31009, 31011, 31017, 30099 ve 30101 çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 13.30 arasında 72129, 72130, 72137, 72140, 72143, 72161, 72162, 72163, 72164, 72178 ve 72179 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Yine 7 Nisan 2026 Salı günü saat 14.00 ile 18.00 arasında 49002, 49026, 49028, 49030, 49032, 49036, 49038, 49040, 49042, 49044, 49046, 49067, 49076, Aydınlar, 50089, 50090, 50091, 50138, 50139, 50140 ve 50195 çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

Seyhan ilçesinde 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 09.30 ile 13.30 arasında 74009, 74042, 74045, 74047, 74048, 74050, 74052, 74053, 74054, 74057, 74058, 74062, 74064, 74066, 74068, 74070, 74072 ve Nazım Hikmet çevresinde bakım kaynaklı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

YÜREĞİR

Yüreğir ilçesinde 4 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İncirlik, 5611, D-400, D-400 Karayolu ve Fuat Cebesoy çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı ilçede 4 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 11.30 ile 14.30 arasında 6551, 6716, D-400 Karayolu, Mahmut Aytekin, 6301, 6511, 6518, Deliktaş, Suluca, D-400 ve Misis çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yüreğir ilçesinde 7 Nisan 2026 Salı günü saat 09.00 ile 17.00 arasında 4131, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4154, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4184, 4189, İlim Yolu ve Orhan Kemal çevresinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün ve saatlerde 4190, 4201, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4221 ve Mustafa Kemal Paşa çevresi de kesintiden etkilenecektir.