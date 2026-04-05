 | Murat Makas

Altın fiyatlarında devlerin savaşı! Yeni rekor ve tarih belli oldu: Altında patlama beklentisi

Altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken dünyaca ünlü bankalar fiyat tahmini veriyor. Goldman Sachs başta olmak üzere UBS, Wells Fargo altın yatırımcılarına çok net bir sinyal gönderdi. Ons altın için verilen yeni fiyatın oluşumunda etkili olan faktörler sıralandı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 10:14
05.04.2026
saat ikonu 10:16

Altın fiyatlarının Mart 2026'da %10'dan fazla düşmesi Haziran 2013'ten bu yana en büyük aylık düşüş oldu. Ons , 5 Nisan 2026 itibarıyla 4.676 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Analistler ABD-İran savaşı sebebiyle Donald Trump’ın açıklamalarının altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu söylüyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Altın fiyatlarındaki düşüş, analistlerin ABD-İran savaşı ve Donald Trump'ın açıklamalarını neden olarak göstermesiyle birlikte Mart 2026'da son 11 yılın en büyük aylık düşüşünü yaşadı.
Mart 2026'da altın fiyatları %10'dan fazla düşerek Haziran 2013'ten bu yana en büyük aylık düşüşü kaydetti.
Ons altın fiyatları 5 Nisan 2026 itibarıyla 4.676 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Goldman Sachs, 2026 yıl sonu altın hedefini 4.900 dolardan 5.400 dolara yükseltti ve bu hedefi korudu.
Gelişmekte olan piyasa merkez bankalarının 2026'da ayda yaklaşık 60 ton altın satın alacağı tahmin ediliyor.
UBS, JPMorgan ve Deutsche Bank gibi büyük bankalar 2026 yılı için altın hedeflerini 6.000 ila 7.200 dolar arasında belirledi.
GOLDMAN HEDEFİ KORUDU

Yatırımcılar altın fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Dünyaca ünlü bankalar 2026 içinde altının son durumuna ilişkin çeşitli fiyatlar veriyor. Goldman analistleri Daan Struyven ve Lina Thomas, 22 Ocak tarihli bir notta bankanın 2026 yıl sonu altın hedefini 4.900 dolardan 5.400 dolara yükseltti. Banka, Mart ayındaki düşüşe rağmen bu hedefi korudu.

Struyven ve Thomas, "Yükseltilmiş tahmine yönelik riskler, küresel politika belirsizliğinin devam etmesi nedeniyle özel sektör yatırımcılarının portföylerini daha da çeşitlendirebileceği ihtimali nedeniyle önemli ölçüde yukarı yönlüdür" diye yazdı.

ALTIN ALIMLARI

, gelişmekte olan piyasa merkez bankalarının 2026 yılında ayda yaklaşık 60 ton altın satın alacağını tahmin ediyor; zira ülkeler rezervlerini ABD dolarından uzaklaştırarak çeşitlendirecekler. Central Banking'in haberine göre, Çin Merkez Bankası altın alımlarını Ocak 2026'ya kadar 15 ay daha uzattı.

USAGOLD'a göre Dünya Altın Konseyi, gelişmekte olan piyasa merkez bankalarının toplam altın alımlarının 2026 yılında yaklaşık 850 tona ulaşacağını öngörüyor.

Goldman, 2026'da Fed'in yarım puan daha faiz indirimi yapmasını bekliyor ve bunun altının fiyat desteğine ons başına yaklaşık 120 dolar ekleyeceğini tahmin ediyor.

UBS, JPMORGAN, DEUTSCHE BANK ALTIN HEDEFLERİ

UBS altın tahmininde 2026 yılının ilk üç çeyreği için hedefini 6.200 dolara yükseltirken, yukarı yönlü senaryoda Haziran'da 7.200 dolara ulaşabileceğini belirtti. Deutsche Bank 6.000 dolarlık hedefini yineledi. JPMorgan'ın 2026 hedefi ise 6.300 dolar seviyesinde. Sık sık piyasa analizleriyle öne çıkan Wells Fargo ise 2026 yılı için hedefini 6.100 - 6.300 dolar olarak belirledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yeni ralliye hazırlanıyor! Dev bankadan piyasaları sarsacak fiyat tahmini
