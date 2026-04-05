Tepkilerin odağındaydı! Mauro Icardi'den gece saatlerinde flaş paylaşım

Galatasaray’da son dönemde eleştirilerin odağında olan Mauro Icardi, Süper Lig’de deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 kaybettikleri maçtaki performansıyla da hedef haline geldi.

Trabzonspor karşısında etkisiz kalan Icardi’ye pek çok eleştiri yöneltilirken, Arjantinli yıldızdan gece saatlerinde dikkat çeken bir paylaşım geldi.

“ŞAMPİYON OLACAĞIZ”

Gece 02.30 civarında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mauro Icardi, eleştirilerin kendisine yöneltilmesini isterken “Şampiyon olacağız” sözlerini kullandı.