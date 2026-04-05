Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Günay Güvenç'ten Trabzonspor taraftarına Uğurcan Çakır tepkisi: Herkes bir yere yazsın, cevabını vereceğiz!

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, Trabzonspor taraftarının takım arkadaşı Uğurcan Çakır ve Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahüratlarına tepki gösterdi. Uğurcan'a yapılanları kınayan Günay Güvenç, "Biz bunları unutmayız, cevabını şampiyonluk kutlamalarında vereceğiz." dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 05:00
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 05:30

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından sarı kırmızılıların tecrübeli kalecisi Günay Güvenç çarpıcı açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrası açıklamalarda bulunarak sahadaki oyunlarından ve saha dışı yaşanan olaylardan dolayı üzüntüsünü dile getirdi.
Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, Trabzonspor maçında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve rakibin daha çok istediğini belirtti.
Güvenç, maçtan birkaç gün önce kaleci Uğurcan Çakır'a ve ailesine yapılanları kınadığını söyledi.
Takımın konakladığı otel önünde küfürlü tezahüratların yaşandığını ve polisin müdahale ettiğini aktardı.
Galatasaray camiasına müzik eşliğinde küfür edilmesini doğru bulmadığını ifade etti.
Trabzonspor'un maçı hak ederek kazandığını vurgulayan Güvenç, bunun cevabını şampiyonluk kutlamalarında vereceklerini söyledi.
"ONLAR BİZDEN DAHA ÇOK İSTEDİ"

İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Günay Güvenç, "Zor bir deplasmandı. Taraftar baskısı vardı. Trabzonspor’un büyük hedefleri var ve iyi bir konumdalar. Özellikle ilk yarıda istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Trabzonspor bizden daha çok istedi ve bu da maçın sonucuna yansıdı" diye konuştu.

TRABZONSPOR TARAFTARINA TEPKİ

Saha dışı yaşanan olaylara da değinen Günay Güvenç, "Beni herkes açık sözlü biri olarak tanır. Maçtan birkaç gün önce kalecimiz Uğurcan Çakır’a ve ailesine yapılanları kınıyorum. Milli duyguların yoğun olduğu bir dönemde bu tür olayların yaşanması üzücü. Birbirimizi kırıyoruz. ‘Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur’ diyoruz ama yaptıklarımız ortada" ifadelerini kullandı.

"UĞURCAN'A YAPILANLARI KINIYORUM"

Takım olarak konakladıkları otel önünde de olumsuz olaylar yaşandığını dile getiren deneyimli kaleci, "Otelimizin önünde takımımıza küfür edildi. Trabzon polisi müdahale etti ancak bir yere kadar engel olunabiliyor. Uğurcan Çakır bizim için çok önemli bir insan. Ona yapılanları Türk futbolu adına kınıyorum. Ayrıca maçtan önce ve maçtan sonra Galatasaray camiasına müzik eşliğinde halen küfür edilmesini de kınıyorum. " ifadelerini kullandı.

"BUNUN CEVABINI VERECEĞİZ"

Karşılaşmayı Trabzonspor’un hak ederek kazandığını vurgulayan Günay Güvenç, "Hiçbir gerginlik yokken maçta iki tane futbolcuları çıkıp bize küfrediyor ve bizim bir futbolcumuz buna tepki gösterdiği için kırmızı kart görüyor. Galatasaray camiası unutmaz. Bunu herkes bir yere yazsın. Biz bunları unutmayacağız. Bunun cevabını şampiyonluk kutlamalarında vereceğiz. Kimseye böyle bir şey yaşatmadık. Hatalar olabilir ama bunları aşmamız gerekiyor. Biz sahada cevap vereceğiz. Her şeyin bir zamanı var" şeklinde konuştu.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
