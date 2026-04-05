Galatasaray'dan Trabzonspor'a sert tepki: Yazıklar olsun!

Süper Lig lideri Galatasaray, şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Maç boyunca sarı kırmızılılar aleyhine yönelik küfürlü tezahüratların Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor yönetiminin kara propagandasının bir eseri olduğunu vurgulayan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Bizi kimse karşılamadı, kimse uğurlamadı. Bu çirkinlik Trabzon yönetimine yakışmadı. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. Maç içindeki ve maç sonundaki küfürlü tezahüratları sansürlemeden veren yayıncı kuruluşa da ateş püsküren Öztürk, "Onlara da yazıklar olsun, küfürlerin çoğunun sesini kısmadılar" dedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 01:18
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 06:57

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray, zirve hesapları yapan Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar rakibine 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında kritik puanlar kaybetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor yönetimine sert tepki gösterdi.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor yönetimine, kulübün 2-1 kazandığı maç öncesinde 'anlamsız kara propaganda' yapmak ve kaleci Uğurcan Çakır'ı provoke etmekle suçladı.
Metin Öztürk, Trabzonspor yönetiminin iki ay önce alınan bir futbolcuyla ilgili 'anlamsız şekilde' kara propaganda başlattığını iddia etti.
Öztürk, Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor yönetimi tarafından 'çirkin' bir şekilde provoke edildiğini belirtti ve bunun Trabzon tarihiyle alakası olmadığını söyledi.
Galatasaray yönetiminin misafirperver olduğunu vurgulayan Öztürk, kendilerinin Trabzon'da iyi karşılanmadığını ve maç boyunca küfürlü şarkılar çalındığını ifade etti.
Yayıncı kuruluşa da tepki gösteren Öztürk, yaşananların sesinin kısılmadan verilmesini eleştirdi.
"KARA PROPAGANDA YAPTILAR"

Trabzonspor ve Galatasaray'ın her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduğunu ifade eden Metin Öztürk şunları söyledi:

"Başka türlü olması da düşünülemez. Yönetimler gelir geçer camialar kalır. Trabzon hem futbol kenti olmasıyla hem milliyetçiliğiyle gönlümüzde yer almıştır. Biz 2-3 gündür Trabzon yönetiminin anlamsız şekilde başlattığı bir kara propagandayla karşı karşıyayız. İki ay önce alınmış bir futbolcuyla ilgili. Kendileriyle hiç alakası yok, parasını verdik aldık. İnanılmaz bir kara propaganda yaptılar. Uğurcan Çakır'la ilgili bugün tamamen yönetimin provokasyonlarıyla, asla Trabzon tarihiyle alakası olmayan bir şekilde baştan sona Uğurcan Çakır provoke edildi."

UĞURCAN ÇAKIR TEPKİSİ: ÇİRKİNLİK!

Kalecileri Uğurcan Çakır'ın A Milli Futbol Takımı için de önemli olduğuna değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"Bugün Uğurcan Çakır olmasaydı milli takımımız ABD'ye gidemezdi, bunu kimse unutmasın. Uğurcan Çakır'ı yetiştiren Trabzon'dur, şükran borçluyuz. Kendileriyle oturduk transfer pazarlığı yaptık. İnanılmaz bir ücretle, beklentilerinin çok üstünde bir ücretle aldık. Kendileri de bununla ilgili Uğurcan Çakır'a teşekkür ettiler. Bugün yönetim eliyle Uğurcan Çakır psikolojik olarak yıpratılmaya çalışıldı. Biz bundan evvel de kaybettik. Bundan sonra da hem kazanacağız hem kaybedeceğiz ama bilin ki çirkinlik bu Trabzon yönetimine yakışmadı."

TRABZONSPOR YÖNETİMİ VE YAYINCI KURULUŞA SERT TEPKİ: YAZIKLAR OLSUN

Metin Öztürk, Galatasaray yönetiminin her zaman misafirperver olduğunu anlatarak, "Biz sadece Trabzon'u değil, tüm takımları inanılmaz şekilde iyi karşılıyoruz. Bizi bir kişi karşılamadı, bir kişi uğurlamadı. Yazıklar olsun, yakıştıramadık kendilerine. Bununla aldıkları puanla seviniyorsa sevinmeye devam etsinler. Geldiğimizden beri bize küfür ediliyor, hala içeride bizimle ilgili küfür müzikleri... Şu an biz burada canlı yayındayken içerde seyirci yokken hala bizle ilgili küfür şarkıları çalınıyor. Aynı şekilde yayıncı kuruluşa da yazıklar olsun. Bunların çoğunu ses kısmadan verdi." diye konuştu.

