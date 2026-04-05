Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor


 Burak Ayaydın

Yunus Akgün'den Trabzonspor deplasmanı sonrasında kırmızı kart eleştirisi!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Galatasaray mücadele etti. Karadeniz devinin 2-1'lik zaferinin ardından, soyunma odasına geçişte anlık tansiyon yükseldi ve hakem de Abdülkerim Bardakcı'ya kırmızı kart gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 00:10

Yunus Akgün, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması sonrasında kırmızı kart kararını eleştirdi. 25 yaşındaki futbolcu, ağza alınmayacak küfürler edildiğini anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Trabzonspor deplasmanı sonrası kırmızı kart kararını eleştirerek, takımın şampiyonluk hedefine inancını belirtti.
Yunus Akgün, taraftarlardan istenilen oyun oynanamadığı için özür diledi.
Akgün, genç bir oyuncunun Abdülkerim'e küfür ettiğini ancak Abdülkerim'in kırmızı kart gördüğünü iddia etti.
Akgün, takımın 26. şampiyonluğuna yürüdüğünü ve mayıs ayında sevineceklerinin altını çizdi.
Galatasaray'ın tek golünü atan Wilfried Singo, maçın hayal kırıklığı olduğunu söyledi.
Her iki futbolcu da şampiyonluk yarışının kendi ellerinde olduğunu belirtti.
"İstediğimiz oyunu oynayamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyorum. Taraftarımız hiç merak etmesin, geçen sene de böyle bir şey oldu. Bugün üzdük ama mayıs itibarıyla sevinen biz olacağız. İçleri rahat olsun. Üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna yürüyor bu takım! Mayıs ayında biz sevineceğiz. Abdülkerim ağabey çift sarıdan atıldı galiba! 17-18 yaşında bir çocuk, 30 yaşında adama ağza alınmayacak küfürler ediyor ama Abdülkerim ağabey atılıyor! En iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edeceğiz ve sonunda sevinen biz olacağız. Maç bittiğinde bir şey yoktu. Genç oyuncu küfür edince ortam alevlendi. Trabzonsporlu futbolcuları tebrik ediyorum. Hakemle ilgili bir şey demek istemiyorum. Kalan maçları kazanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. Biz şampiyon olacağız."

GALATASARAY'IN TEK GOLÜNÜ ATAN WILFRIED SINGO'DAN 'HAYAL KIRIKLIĞI' SÖZLERİ

"Bu maç hayal kırıklığı oldu. Kazanmak için geldik, kazanmak istiyorduk. Başımız dik bir şekilde çalışmalı, bir sonraki mücadeleye hazır olmalıyız. İyi maçlar çıkarabiliriz. Bundan sonrası için hazırlanacağız. Her şey bizim elimizde. Ona göre devam edeceğiz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan şampiyonluk ihtimalleri!
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Trabzonspor mağlubiyetinde iki ismi özellikle eleştirdi: "Ligi çok hafife alıyor!"
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.