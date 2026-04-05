Yunus Akgün'den Trabzonspor deplasmanı sonrasında kırmızı kart eleştirisi!

Yunus Akgün, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması sonrasında kırmızı kart kararını eleştirdi. 25 yaşındaki futbolcu, ağza alınmayacak küfürler edildiğini anlattı.

"İstediğimiz oyunu oynayamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyorum. Taraftarımız hiç merak etmesin, geçen sene de böyle bir şey oldu. Bugün üzdük ama mayıs itibarıyla sevinen biz olacağız. İçleri rahat olsun. Üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna yürüyor bu takım! Mayıs ayında biz sevineceğiz. Abdülkerim ağabey çift sarıdan atıldı galiba! 17-18 yaşında bir çocuk, 30 yaşında adama ağza alınmayacak küfürler ediyor ama Abdülkerim ağabey atılıyor! En iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edeceğiz ve sonunda sevinen biz olacağız. Maç bittiğinde bir şey yoktu. Genç oyuncu küfür edince ortam alevlendi. Trabzonsporlu futbolcuları tebrik ediyorum. Hakemle ilgili bir şey demek istemiyorum. Kalan maçları kazanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. Biz şampiyon olacağız."

GALATASARAY'IN TEK GOLÜNÜ ATAN WILFRIED SINGO'DAN 'HAYAL KIRIKLIĞI' SÖZLERİ

"Bu maç hayal kırıklığı oldu. Kazanmak için geldik, kazanmak istiyorduk. Başımız dik bir şekilde çalışmalı, bir sonraki mücadeleye hazır olmalıyız. İyi maçlar çıkarabiliriz. Bundan sonrası için hazırlanacağız. Her şey bizim elimizde. Ona göre devam edeceğiz."