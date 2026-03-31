Kaza yaptı ama bıçakla yaralandı: Şiddet anı kamerada

Edirne’de Bostanpazarı Caddesi üzerinde olan S.Ç.’nin kullandığı motosiklet, E.E. yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette yolcu olarak bulunan P.Ç. yola savrularak yaralandı. Kazanın hemen ardından sürücüler S.Ç. ve E.E. arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. E.E isimli sürücü, S.Ç'yi yanındaki bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen ekipler hem yaralanan yolcuyu hem de bıçaklanan S.Ç.’yi hastaneye kaldırdı.

Özetle