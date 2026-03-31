Aktüel
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Türkiye Kosova’yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Türkiye, Dünya Kupası’na nasıl katılır?

Dünya Kupası heyecanı bu yıl Haziran ayında yaşanacak. Futbolun dünya seviyesindeki en önemli organizasyonu olarak kabul edilen Dünya Kupası’na katılacak son takımlar play-off final mücadelesiyle belli olacak. A Milli Takım, Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile kozlarını paylaşacak. 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası’na katılma hasretine son vermek isteyen milliler, Kosova karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Montella yönetimindeki çıkışını sürdürmek isteyen ay-yıldızlılar bir önceki turda Romanya’yı 1-0’la geçerek tur atlamıştı. Ay-yıldızlı ekibimizde kritik mücadelede gözler Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu gibi yıldızlarda olacak. Peki Türkiye, Kosova’yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Türkiye Kosova karşısında nasıl tur atlar? İşte, Türkiye’nin tur atlama ihtimalleri…

2026 FIFA Dünya Kupası’na Amerika, Kanada ve Meksika ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Dünyanın en önemli oyuncularının forma giyeceği organizasyon, grup aşamasıyla başlayacak son 32 turu ve ardından son 32 turu olarak devam edecek. Eleme turları tek maç sistemiyle devam edecek ve ardından finaller başlayacak. 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen A Milli Takım, Kosova karşısında sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yaparken gözler Dünya Kupası ihtimallerine çevrildi. Türkiye, Dünya Kupası’na katılması durumunda rakipleri Avustralya, Paraguay ve ABD olacak. İlk mücadele ise Haziran ayının ikinci haftası oynanacak. Peki Türkiye Dünya Kupası’na nasıl katılır? Türkiye Kosova’yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? İşte, Dünya Kupası senaryoları…

Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansı, Kosova ile oynayacağı play-off final maçının sonucuna bağlı.
2026 FIFA Dünya Kupası'na Amerika, Kanada ve Meksika ortaklaşa ev sahipliği yapacak.
Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılması durumunda rakipleri Avustralya, Paraguay ve ABD olacak.
Türkiye - Kosova maçı tek maç eleme sistemiyle oynanacak ve kazanan takım Dünya Kupası'na katılacak.
Maçın normal süresi berabere biterse, uzatmalara ve ardından gerekirse penaltı atışlarına gidilecek.
Türkiye'nin Kosova'ya karşı galibiyeti durumunda Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.
Türkiye'nin Kosova'ya yenilmesi durumunda ise Dünya Kupası hayalleri sona erecek.
TÜRKİYE KOSOVA'YI YENERSE NE OLUR?

A Milli Takım, FİFA 2026 Dünya Kupası’na katılabilmek için Kosova’yı mutlak ihtimalle yenmesi gerekiyor. Türkiye - Kosova karşılaşması Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak. FIFA Dünya Kupası final maçı bugün (31 Mart) saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimiz Kosova karşısında 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2… vb. alacağı her türlü galibiyette rakibini organizasyonunun dışına itecek ve Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak.

TÜRKİYE KOSOVA MAÇI BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off final mücadelesi tek maç üzerinden oynanıyor. A Milli Takım, Kosova karşısında 0-0, 1-1, 2-2, 3-3… vb. skorlarla sahadan beraberlikle ayrılması durumunda mücadele uzatmalara gidecek. 90 dakikada eşitlik bozulmadığı takdirde 15’er dakikalık iki uzatma devresi daha oynanacak. A Milli Takım uzatmalarda kazanması durumunda benzer şekilde Dünya Kupası’na katılacak. Uzatmalarda eşitlik bozulmadığı takdirde Dünya Kupası’na gidecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

A MİLLİ TAKIM KAYBEDERSE NE OLACAK?

Türkiye Kosova eşleşmesinde ay-yıldızlı temsilcimiz kaybetmesi durumunda Dünya Kupası hayalleri suya düşecek. 90 dakikalık mücadelede 0-1, 0-2, 1-2 1-3, 2-3 gibi skorlarla tamamlanması durumunda A Milli Takım Dünya Kupası’na katılamayacak.

TÜRKİYE, KOSOVA KARŞISINDA NASIL TUR ATLAR?

Ay-yıldızlı ekibimizin ilk olarak tur atlaması için 90 dakikalık mücadelede mutlak galip gelen taraf olması gerekiyor. Deplasman golü kuralı kalktığından beraberlik vb. durumlarda tur atlama olmuyor. Türkiye - Kosova maçı tek maç üzerinden oynanırken tur atlayan takım belli olana kadar mücadele devam ediyor.

Mücadelenin normal süresi eşitlikle tamamlanması durumunda 15’er dakikalık iki uzatma oynanacak. Eşitliğin bozulması durumunda 120 dakika sonucunda kazanan takım tur atlayacak. Beraberliğin sürmesi halinde ise seri atışları tur atlayan takımı belirleyecek.

