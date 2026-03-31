Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Mevduat getirisi barajı yıkıldı! Kazanç yüzde 45'e yükseldi: İşte en avantajlı bankalar

Mart 31, 2026 13:12
1
Mevduat faizleri

Mevduat faizleri, küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite adımlarıyla birlikte yeniden rotasını yukarı çevirdi.

Özellikle Mart ayı faiz kararı ve piyasa koşulları doğrultusunda, mevduat faizlerinde psikolojik sınır olan %45 barajı aşıldı.

 

2
Aylık Stok Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri

TCMB tarafından yayımlanan "Aylık Stok Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri" verilerine göre, Türk Lirası mevduatlarına uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarında en yüksek getiri 3 aya kadar vadeli hesaplarda yoğunlaştı.
 

3
VADE SÜRESİNE GÖRE ORTALAMA FAİZ ORANLARI:

-1 Aya Kadar Vadeli: %44,32

-3 Aya Kadar Vadeli: %45,24

-6 Aya Kadar Vadeli: %43,54

-1 Yıla Kadar Vadeli: %43,48

-1 Yıl ve Üzeri Vadeli: %37,04

 

4
1 milyon liranın 92 gün vadede mevduat faizi

Peki 1 milyon liranın 92 gün vadede mevduat faizi ne kadar? İşte banka banka hesabı...

 

5
Odeabank – Oksijen Hesap

Faiz: %44,25
Net Kazanç: 80.514 TL
Vade Sonu: 1.080.514 TL
 

6
Türkiye Finans Katılım Bankası – Günlük Hesap

Kâr Payı: %34 (ilk 35 gün %44)
Net Kazanç: 70.701 TL
Vade Sonu: 1.070.701 TL
 

7
Garanti BBVA – GTL Para Piyasası Fonu

Yıllık Getiri: %50,61
Tahmini Kazanç: 105.241 TL
Vade Sonu: 1.105.241 TL
 

8
Akbank – ALE Para Piyasası Fonu

Yıllık Getiri: %50,29
Tahmini Kazanç: 104.576 TL
Vade Sonu: 1.104.576 TL
 

9
Yapı Kredi – YPT Para Piyasası Fonu

Yıllık Getiri: %50,69
Tahmini Kazanç: 105.407 TL
Vade Sonu: 1.105.407 TL
 

10
TEB – TKM Para Piyasası Fonu

Yıllık Getiri: %49,64
Tahmini Kazanç: 103.224 TL
Vade Sonu: 1.103.224 TL
 

11
Alternatif Bank – TJI Fon Sepeti Fonu

Yıllık Getiri: %54,30
Tahmini Kazanç: 112.914 TL
Vade Sonu: 1.112.914 TL
 

12
Aktif Bank – FLY Değişken Fon

Yıllık Getiri: %39,56
Tahmini Kazanç: 82.263 TL
Vade Sonu: 1.082.263 TL
 

13
ING – Turuncu Hesap

Faiz: %23 (ilk 90 gün %40)
Net Kazanç: 40.653 TL
 

14
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

Faiz: %38
Net Kazanç: 79.019 TL

 

15
Enpara – Vadeli Mevduat

Faiz: %32
Net Kazanç: 66.542 TL
 

16
QNB – Kazandıran Günlük Hesap

Faiz: %39,25
Net Kazanç: 69.376 TL
 

17
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap

Faiz: %43
Net Kazanç: 78.686 TL
 

18
Akbank – Vadeli Mevduat

Faiz: %42,5
Net Kazanç: 88.377 TL
 

19
Alternatif Bank – VOV Hesap

Faiz: %35
Net Kazanç: 67.322 TL
 

20
CEPTETEB – Marifetli Hesap

Faiz: %34,5
Net Kazanç: 60.980 TL
 

21
Vakıf Katılım – Katılma Hesabı

Kâr Payı: %33,78
Net Kazanç: 70.244 TL
 

22
DenizBank – Kaptan Hesap

Faiz: %40
Net Kazanç: 74.860 TL
 

23
TEB – Marifetli Hesap

Faiz: %34,5
Net Kazanç: 60.980 TL
 

24
ON Dijital Bankacılık – ON Plus

Faiz: %43
Net Kazanç: 74.663 TL
 

25
İş Bankası – Vade Bekletmeyen Hesap

Faiz: %37,5
Net Kazanç: 77.979 TL
 

26
GetirFinans – Vadeli Mevduat

Faiz: %42
Net Kazanç: 80.350 TL
 

27
Hayat Finans – Avantajlı Hesap

Kâr Payı: %41,01
Net Kazanç: 85.278 TL

 

28
Aktif Bank – N Kolay Bono

Faiz: %39
Net Kazanç: 81.099 TL
 

29
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat

Faiz: %33
Net Kazanç: 68.622 TL
 

30
Halkbank – E-Mevduat Hesabı

Faiz: %36
Net Kazanç: 74.860 TL

 

31
Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesabı

Faiz: %20
Net Kazanç: 34.935 TL
 

32
ICBC Turkey – Günlük Vadeli Hesap

Faiz: %23,5
Net Kazanç: 48.867 TL
 

33
HSBC – Modern Hesap

Faiz: %32
Net Kazanç: 62.550 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.