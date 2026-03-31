Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bugün öğle saatlerinde Ataköy'de trafik kazasına karıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ataköy'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, öğle saatlerinde Ataköy'de trafik kazasına karıştı. Kazada Başkan Saran'ın vücudunda morluklar oluştu. Başkan Saran'ın şoförü ise hafif yaralandı. Kazanın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada Başkan Saran'ın vücudunda morluklar oluşurken, şoför ise hafif yaralandı. Kazanın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü konuyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklamalarında şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir. Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Başkanımız şu anda kulübümüzde olup programına planlandığı şekilde devam etmektedir."

Son dakika haberinin detayları gelecek...