Fenerbahçe'de orta sahada büyük temizlik: Fred ve Alvarez gidiyor, Premier Lig'in yıldızı geliyor!

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli yönetim, orta sahada köklü bir değişime giderek dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Gelen bilgilere göre Kanarya, yeni sezonda Edson Alvarez ve Fred ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu iki ismin boşluğunu doldurmak için listenin ilk sırasına yazılan isim ise Tottenham forması giyen Yves Bissouma oldu.
Fenerbahçe kurmaylarının hedefi, yeni sezonda rakiplerine korku salacak bir merkez hattı kurmak. Planlanan dörtlü rotasyonda şu isimler yer alıyor:
|Oyuncu
|Ülke
|Yaş
|N'Golo Kante
|FRANSA
|35
|Matteo Guendouzi
|FRANSA
|26
|İsmail Yüksek
|TÜRKİYE
|27
|Yves Bissouma
|MALİ
|29
Transfer iddiaları Ada basınında da geniş yankı uyandırdı. TeamTalk'un geçtiği habere göre, Tottenham disiplin sorunları ve yüksek maaş yükü nedeniyle 29 yaşındaki Malili oyuncuyla yolları ayırmaya sıcak bakıyor.
Bissouma'nın Londra ekibinden yıllık yaklaşık 3.2 milyon euro kazandığı biliniyor. Fenerbahçe'nin, serbest statüye geçmesi beklenen oyuncuyu ikna etmek için bu rakamın tam iki katını gözden çıkardığı iddia edildi.
Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 8 maçta (463 dakika) görev alabilen Bissouma için yönetim temkinli ilerliyor. Milli ara sonrası resmi temasların başlaması beklenirken, oyuncunun güncel sağlık raporları kulüp doktorları tarafından detaylıca incelenecek. Sarı-lacivertliler, sakatlık riskini minimize ederek bu büyük transferi noktalamayı hedefliyor.