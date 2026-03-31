Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de orta sahada büyük temizlik: Fred ve Alvarez gidiyor, Premier Lig'in yıldızı geliyor!

Süper Lig devi Fenerbahçe'de orta saha operasyonu için düğmeye basıldı. Fred ve Alvarez ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Premier Lig'in tecrübeli ismi için kesenin ağzını açtı. Mevcut maaşının iki katı teklif edilecek olan dünya yıldızı için geri sayım başladı. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 09:08

Trendyol ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli yönetim, orta sahada köklü bir değişime giderek dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe'de orta sahada büyük temizlik: Fred ve Alvarez gidiyor, Premier Lig'in yıldızı geliyor!

Fenerbahçe, gelecek sezon kadro planlaması kapsamında orta sahada köklü bir değişim yaparak Edson Alvarez ve Fred ile yollarını ayırma kararı aldı ve Tottenhamlı Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe, Edson Alvarez ve Fred ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Bu isimlerin yerine Tottenham forması giyen Yves Bissouma'yı transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin hedeflediği rüya orta saha rotasyonunda N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek ve Yves Bissouma yer alıyor.
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Bissouma'ya mevcut maaşının iki katını teklif edeceğini iddia ediyor.
Fenerbahçe yönetimi, Bissouma'nın güncel sağlık raporlarını detaylıca inceleyecek.
Fenerbahçe'de orta sahada büyük temizlik: Fred ve Alvarez gidiyor, Premier Lig'in yıldızı geliyor!

EDSON ALVAREZ VE FRED YOLCU

Gelen bilgilere göre Kanarya, yeni sezonda Edson Alvarez ve Fred ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu iki ismin boşluğunu doldurmak için listenin ilk sırasına yazılan isim ise Tottenham forması giyen Yves Bissouma oldu.

Fenerbahçe'de orta sahada büyük temizlik: Fred ve Alvarez gidiyor, Premier Lig'in yıldızı geliyor!

RÜYA ORTA SAHA KURGUSU

Fenerbahçe kurmaylarının hedefi, yeni sezonda rakiplerine korku salacak bir merkez hattı kurmak. Planlanan dörtlü rotasyonda şu isimler yer alıyor:

OyuncuÜlkeYaş
N'Golo KanteFRANSA35
Matteo GuendouziFRANSA26
İsmail YüksekTÜRKİYE27
Yves BissoumaMALİ29

İNGİLİZ BASINI DOĞRULADI: "MAAŞININ İKİ KATI TEKLİF EDİLECEK"

Transfer iddiaları Ada basınında da geniş yankı uyandırdı. TeamTalk'un geçtiği habere göre, Tottenham disiplin sorunları ve yüksek maaş yükü nedeniyle 29 yaşındaki Malili oyuncuyla yolları ayırmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de orta sahada büyük temizlik: Fred ve Alvarez gidiyor, Premier Lig'in yıldızı geliyor!

MADDİ DETAYLAR

Bissouma'nın Londra ekibinden yıllık yaklaşık 3.2 milyon euro kazandığı biliniyor. Fenerbahçe'nin, serbest statüye geçmesi beklenen oyuncuyu ikna etmek için bu rakamın tam iki katını gözden çıkardığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de orta sahada büyük temizlik: Fred ve Alvarez gidiyor, Premier Lig'in yıldızı geliyor!

SAĞLIK RAPORLARI MERCEK ALTINDA

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 8 maçta (463 dakika) görev alabilen Bissouma için yönetim temkinli ilerliyor. Milli ara sonrası resmi temasların başlaması beklenirken, oyuncunun güncel sağlık raporları kulüp doktorları tarafından detaylıca incelenecek. Sarı-lacivertliler, sakatlık riskini minimize ederek bu büyük transferi noktalamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de orta sahada büyük temizlik: Fred ve Alvarez gidiyor, Premier Lig'in yıldızı geliyor!
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
