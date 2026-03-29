Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 85-70 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı lacivertliler seride 1-0 öne geçerken, 1 Nisan Çarşamba günü oynanacak rövanş için de temkinli geri sayım başladı.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Opet final serisinin ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup etti! Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 85-70 mağlup ederek final serisinde 1-0 öne geçti.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ahmet Taner İbin, Ahmet Kemal Digilli.

Fenerbahçe Opet: Allemand 12, Sevgi Uzun 17, Williams 9, Meesseman 13, McCovan, Alperi Onar 7, Rupert 19, Ayşe Yılmaz, Milic, Olcay Çakır Turgut 8.

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 12, Gökşen Fitik 3, Johannes 22, Kuier 11, Williams 6, Smalls 6, Sude Yılmaz, Juhasz 4, Elif Bayram 6.

1. Periyot: 18-17

Devre: 39-31

3. Periyot: 71-48