Fenerbahçe Opet final serisinin ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup etti!

Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 85-70 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı lacivertliler seride 1-0 öne geçerken, 1 Nisan Çarşamba günü oynanacak rövanş için de temkinli geri sayım başladı.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ahmet Taner İbin, Ahmet Kemal Digilli.
Fenerbahçe Opet: Allemand 12, Sevgi Uzun 17, Williams 9, Meesseman 13, McCovan, Alperi Onar 7, Rupert 19, Ayşe Yılmaz, Milic, Olcay Çakır Turgut 8.
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 12, Gökşen Fitik 3, Johannes 22, Kuier 11, Williams 6, Smalls 6, Sude Yılmaz, Juhasz 4, Elif Bayram 6.
1. Periyot: 18-17
Devre: 39-31
3. Periyot: 71-48