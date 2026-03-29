Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe Opet final serisinin ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup etti!

Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında karşılaştı. Ev sahibi Fenerbahçe Opet, zorlu seride 1-0 öne geçti.

GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 20:49
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 20:52

Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 85-70 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı lacivertliler seride 1-0 öne geçerken, 1 Nisan Çarşamba günü oynanacak rövanş için de temkinli geri sayım başladı.

Maç Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynandı.
Hakemler İbrahim Altıntaş, Ahmet Taner İbin, Ahmet Kemal Digilli idi.
Fenerbahçe Opet'te Rupert 19 sayı, Sevgi Uzun 17 sayı ile öne çıkan isimlerdi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Johannes 22 sayı kaydetti.
Periyot skorları sırasıyla 18-17, 39-31 ve 71-48 olarak gerçekleşti.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ahmet Taner İbin, Ahmet Kemal Digilli.

Fenerbahçe Opet: Allemand 12, Sevgi Uzun 17, Williams 9, Meesseman 13, McCovan, Alperi Onar 7, Rupert 19, Ayşe Yılmaz, Milic, Olcay Çakır Turgut 8.

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 12, Gökşen Fitik 3, Johannes 22, Kuier 11, Williams 6, Smalls 6, Sude Yılmaz, Juhasz 4, Elif Bayram 6.

1. Periyot: 18-17

Devre: 39-31

3. Periyot: 71-48

