Ümit Milli Futbol Takımı hedefe odaklandı: Semih Kılıçsoy'un ardından Hamza Akman hamlesi!

Ümit Milli Futbol Takımı'nda, 31 Mart Salı günü deplasmanda oynanacak Hırvatistan maçının çalışmaları devam ediyor. An itibarıyla ise yönetim, Semih Kılıçsoy'un ardından Hamza Akman'ı da maç kafilesine dahil etti. Ayrıca da bu önemli hamle, Eyüp Aydın'ın kadrodan çıkarılmasının ardından yapıldı.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'IN HIRVATİSTAN MAÇI ADAY KADROSU

Kaleciler: Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Mert Furkan Bayram (SMS Grup Sarıyer).

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK).

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Braga), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino), Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor).

Forvet: Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor), Cihan Çanak (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Semih Kılıçsoy (Cagliari).

