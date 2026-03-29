 | Burak Ayaydın

Ümit Milli Futbol Takımı hedefe odaklandı: Semih Kılıçsoy'un ardından Hamza Akman hamlesi!

Hamza Akman, Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna dahil edildi. Teknik ekip, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçının aday kadrosunda değişiklik gerçekleştirdi.

Ümit Milli Futbol Takımı hedefe odaklandı: Semih Kılıçsoy'un ardından Hamza Akman hamlesi!
Burak Ayaydın
29.03.2026
saat ikonu 19:54
29.03.2026
saat ikonu 19:54

Ümit Milli Takımı'nda, 31 Mart Salı günü deplasmanda oynanacak Hırvatistan maçının çalışmaları devam ediyor. An itibarıyla ise yönetim, Semih Kılıçsoy'un ardından Hamza Akman'ı da maç kafilesine dahil etti. Ayrıca da bu önemli hamle, Eyüp Aydın'ın kadrodan çıkarılmasının ardından yapıldı.

Ümit Milli Futbol Takımı hedefe odaklandı: Semih Kılıçsoy'un ardından Hamza Akman hamlesi!

Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarında kadrosuna Hamza Akman'ı dahil etti.
Ümit Milli Futbol Takımı, 31 Mart Salı günü deplasmanda Hırvatistan ile oynayacağı maçın çalışmalarına devam ediyor.
Yönetim, Semih Kılıçsoy'un ardından Hamza Akman'ı da maç kafilesine dahil etti.
Bu hamle, Eyüp Aydın'ın kadrodan çıkarılmasının ardından yapıldı.
Haber metninde Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan maçı aday kadrosu da listelenmiştir.
Ümit Milli Futbol Takımı hedefe odaklandı: Semih Kılıçsoy'un ardından Hamza Akman hamlesi!

ÜMİT MİLLİ TAKIM'IN HIRVATİSTAN MAÇI ADAY KADROSU

Kaleciler: Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Mert Furkan Bayram (SMS Grup Sarıyer).

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK).

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Braga), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino), Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor).

Forvet: Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor), Cihan Çanak (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Semih Kılıçsoy (Cagliari).

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Vincenzo Montella'nın A Milli Takım sürecine kritik analiz: "Almanya, Macaristan, Letonya ve İzlanda!"
Salih Özcan transferinde ters köşe: Beşiktaş derken Süper Lig'de rota değişikliği!
