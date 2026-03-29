Ersin Düzen'den Vincenzo Montella'ya destek geldi. Deneyimli spor sunucusu, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın pek çok ilki başardığını anlattı ve örnekler verdi.

HABERİN ÖZETİ Vincenzo Montella'nın A Milli Takım sürecine kritik analiz: "Almanya, Macaristan, Letonya ve İzlanda!" Deneyimli spor sunucusu Ersin Düzen, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın pek çok ilki başardığını belirterek başarılarını analiz etti. Vincenzo Montella döneminde 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde edildi. A Milli Takım, 72 yıl sonra Almanya'yı mağlup etti. Takım, evinde 2.5 senedir kaybetmeyen Macaristan'ı yendi. A Milli Takım, 43 sene sonra deplasmanda İzlanda'yı mağlup etti. Vincenzo Montella'nın deplasman performansı övüldü.

Vincenzo Montella özelinde önemli tespitler sunan Ersin Düzen, "Vincenzo Montella döneminde birçok ilki başarmış bir milli takımımız var. 15 galibiyetimiz, 4 beraberliğimiz, 4 mağlubiyetimiz var. Onun dışında, genel olarak baktığımızda 15 galibiyet için resmi maçlar itibarıyla muazzam bir performans diyebiliriz. Almanya'yı 72 yıl sonra mağlup ettik, evinde 2.5 senedir kaybetmeyen Macaristan'ı yendik. Baş belamız Letonya'yı yendik, 43 sene sonra deplasmanda İzlanda'yı yendik. Vincenzo Montella'nın deplasman performansı da çok iyi." ifadelerini kullandı.