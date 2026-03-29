Vincenzo Montella'nın A Milli Takım sürecine kritik analiz: "Almanya, Macaristan, Letonya ve İzlanda!"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ersin Düzen'den Vincenzo Montella'ya destek geldi. Deneyimli spor sunucusu, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın pek çok ilki başardığını anlattı ve örnekler verdi.
Vincenzo Montella özelinde önemli tespitler sunan Ersin Düzen, "Vincenzo Montella döneminde birçok ilki başarmış bir milli takımımız var. 15 galibiyetimiz, 4 beraberliğimiz, 4 mağlubiyetimiz var. Onun dışında, genel olarak baktığımızda 15 galibiyet için resmi maçlar itibarıyla muazzam bir performans diyebiliriz. Almanya'yı 72 yıl sonra mağlup ettik, evinde 2.5 senedir kaybetmeyen Macaristan'ı yendik. Baş belamız Letonya'yı yendik, 43 sene sonra deplasmanda İzlanda'yı yendik. Vincenzo Montella'nın deplasman performansı da çok iyi." ifadelerini kullandı.