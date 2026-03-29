Vincenzo Montella'nın A Milli Takım sürecine kritik analiz: "Almanya, Macaristan, Letonya ve İzlanda!"

Vincenzo Montella'nın A Milli Takım sürecini Now ekranlarında yorumlayan Ersin Düzen, İtalyan çalıştırıcının yeterli bir performans gösterdiğini belirtti. Esasen ise Ersin Düzen; Vincenzo Montella adına Almanya, Macaristan, Letonya ve İzlanda detaylarını öne çıkardı.

Ersin Düzen'den Vincenzo Montella'ya destek geldi. Deneyimli spor sunucusu, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın pek çok ilki başardığını anlattı ve örnekler verdi.

Deneyimli spor sunucusu Ersin Düzen, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın pek çok ilki başardığını belirterek başarılarını analiz etti.
Vincenzo Montella döneminde 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde edildi.
A Milli Takım, 72 yıl sonra Almanya'yı mağlup etti.
Takım, evinde 2.5 senedir kaybetmeyen Macaristan'ı yendi.
A Milli Takım, 43 sene sonra deplasmanda İzlanda'yı mağlup etti.
Vincenzo Montella'nın deplasman performansı övüldü.
ERSİN DÜZEN'DEN VINCENZO MONTELLA'NIN A MİLLİ TAKIM SÜRECİNE KRİTİK ANALİZ

Vincenzo Montella özelinde önemli tespitler sunan Ersin Düzen, "Vincenzo Montella döneminde birçok ilki başarmış bir milli takımımız var. 15 galibiyetimiz, 4 beraberliğimiz, 4 mağlubiyetimiz var. Onun dışında, genel olarak baktığımızda 15 galibiyet için resmi maçlar itibarıyla muazzam bir performans diyebiliriz. Almanya'yı 72 yıl sonra mağlup ettik, evinde 2.5 senedir kaybetmeyen Macaristan'ı yendik. Baş belamız Letonya'yı yendik, 43 sene sonra deplasmanda İzlanda'yı yendik. Vincenzo Montella'nın deplasman performansı da çok iyi." ifadelerini kullandı.

