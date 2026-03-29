Salih Özcan transferinde ters köşe: Beşiktaş derken Süper Lig'de rota değişikliği!

Salih Özcan transferinde, Beşiktaş derken Trabzonspor sürprizi yaşandı. Halihazırda 'transferde ters köşe' dedirten bir hamlenin olduğu dönemde, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş ile anlaşamayan Salih Özcan için Trabzonspor devreye girdi.

Beşiktaş ve Salih Özcan'ın maaş konusunda anlaşamamasıyla birlikte sona eren transfer görüşmelerinin ardından, sürpriz şekilde Trabzonspor masaya oturdu! Menajerler aracılığıyla Salih Özcan için temaslarda bulunan Trabzonspor, Salih Özcan'ın beklentisini sordu ve transfer görüşmelerinde bulunmak istediğini iletti.

BEŞİKTAŞ DA SALİH ÖZCAN İÇİN HALA NABIZ YOKLUYOR

Ara transfer döneminde Salih Özcan ile anlaşamayan Beşiktaş, 28 yaşındaki milli orta saha için nabız yoklamaya devam ediyor! Esasen ise Beşiktaş, uygun bir maaş isteği olması halinde yeniden masaya dönmeyi planlıyor.

SALİH ÖZCAN'IN BONSERVİSİ DE YOK!

Süper Lig devlerinde direkt ilk 11'de oynayacağı düşünülen Salih Özcan'a, Borussia Dortmund tarafından yeni kontrat önerilmemişti. Süreçten hareketle yıldız oyuncu, birkaç ay sonra serbest statüye geçecek ve anlaştığı kulübe bonservissiz şekilde imza atacak.