Salih Özcan transferinde ters köşe: Beşiktaş derken Süper Lig'de rota değişikliği!

Salih Özcan'ın Beşiktaş sürecinin ardından şimdi de Trabzonspor kritiği başladı. Esasen ise ara transfer döneminde Beşiktaş ile görüşmelerde bulunan milli futbolcu Salih Özcan'a, an itibarıyla Trabzonspor da talip oldu.

Salih Özcan transferinde, Beşiktaş derken Trabzonspor sürprizi yaşandı. Halihazırda 'transferde ters köşe' dedirten bir hamlenin olduğu dönemde, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş ile anlaşamayan Salih Özcan için Trabzonspor devreye girdi.

Salih Özcan'ın transferinde Beşiktaş ile anlaşma sağlanamaması üzerine Trabzonspor'un devreye girdiği ve oyuncunun Borussia Dortmund ile sözleşmesinin sona ereceği belirtildi.
Beşiktaş, Salih Özcan ile maaş konusunda anlaşamadı.
Trabzonspor, menajerler aracılığıyla Salih Özcan'ın beklentisini sorarak transfer görüşmelerinde bulunmak istedi.
Beşiktaş, uygun bir maaş isteği olması halinde yeniden masaya dönmeyi planlıyor.
Salih Özcan'a Borussia Dortmund tarafından yeni kontrat önerilmedi ve birkaç sonra serbest statüye geçecek.
Beşiktaş ve Salih Özcan'ın maaş konusunda anlaşamamasıyla birlikte sona eren transfer görüşmelerinin ardından, sürpriz şekilde Trabzonspor masaya oturdu! Menajerler aracılığıyla Salih Özcan için temaslarda bulunan Trabzonspor, Salih Özcan'ın beklentisini sordu ve transfer görüşmelerinde bulunmak istediğini iletti.

BEŞİKTAŞ DA SALİH ÖZCAN İÇİN HALA NABIZ YOKLUYOR

Ara transfer döneminde Salih Özcan ile anlaşamayan Beşiktaş, 28 yaşındaki milli orta saha için nabız yoklamaya devam ediyor! Esasen ise Beşiktaş, uygun bir maaş isteği olması halinde yeniden masaya dönmeyi planlıyor.

SALİH ÖZCAN'IN BONSERVİSİ DE YOK!

Süper Lig devlerinde direkt ilk 11'de oynayacağı düşünülen Salih Özcan'a, Borussia Dortmund tarafından yeni kontrat önerilmemişti. Süreçten hareketle yıldız oyuncu, birkaç ay sonra serbest statüye geçecek ve anlaştığı kulübe bonservissiz şekilde imza atacak.

