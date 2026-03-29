Salih Özcan transferinde ters köşe: Beşiktaş derken Süper Lig'de rota değişikliği!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Salih Özcan transferinde, Beşiktaş derken Trabzonspor sürprizi yaşandı. Halihazırda 'transferde ters köşe' dedirten bir hamlenin olduğu dönemde, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş ile anlaşamayan Salih Özcan için Trabzonspor devreye girdi.
Beşiktaş ve Salih Özcan'ın maaş konusunda anlaşamamasıyla birlikte sona eren transfer görüşmelerinin ardından, sürpriz şekilde Trabzonspor masaya oturdu! Menajerler aracılığıyla Salih Özcan için temaslarda bulunan Trabzonspor, Salih Özcan'ın beklentisini sordu ve transfer görüşmelerinde bulunmak istediğini iletti.
Ara transfer döneminde Salih Özcan ile anlaşamayan Beşiktaş, 28 yaşındaki milli orta saha için nabız yoklamaya devam ediyor! Esasen ise Beşiktaş, uygun bir maaş isteği olması halinde yeniden masaya dönmeyi planlıyor.
Süper Lig devlerinde direkt ilk 11'de oynayacağı düşünülen Salih Özcan'a, Borussia Dortmund tarafından yeni kontrat önerilmemişti. Süreçten hareketle yıldız oyuncu, birkaç ay sonra serbest statüye geçecek ve anlaştığı kulübe bonservissiz şekilde imza atacak.