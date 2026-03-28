Luis Suarez Fenerbahçe'yi reddetti: Transferde farklı hesaplar!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe'nin gelecek sezondaki forvet adaylarından olan 28 yaşındaki Luis Suarez, önceliği Avrupa'nın 5 büyük ligine verdi. Halihazırda menajerler aracılığıyla nabız yoklanan süreçte, Luis Suarez'den Fenerbahçe'ye 'hayır' cevabı geldi.
Viktor Gyökeres'in ardından Sporting Lizbon ile özel işlere imza atarak kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Luis Suarez, an itibarıyla rotayı Avrupa'nın proje takımlarına çevirdi! Portekiz sonrasında üst seviyede şansını denemek isteyen Kolombiyalı forvet, Fenerbahçe başta olmak üzere Rusya ile Suudi Arabistan gibi seçenekleri de şu an için değerlendirmeye almadı.
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Luis Suarez, Sporting Lizbon ile bu sezon 42 maça çıktı ve 33 gol ile 7 asistlik özel bir istatistik yakaladı. Ayrıca da yetenekli golcü, Portekiz devine geçen yıl gelmiş ve 2030 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.
Sporting Lizbon'un Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldığı ve Arsenal ile eşleştiği takvim yılında, Luis Suarez de beklentilerin ötesinde katkılar sağladı. Zira Düşler Sahnesi'nde yeşil beyazlılar ile 10 kez mücadele eden yıldız forvet, 5 gol ve 2 asistle takımı adına başroldeki isimlerden oldu.