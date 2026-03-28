SON DAKİKA!
Luis Suarez Fenerbahçe'yi reddetti: Transferde farklı hesaplar!

Fenerbahçe'nin transferdeki büyük sürprizi Luis Suarez, Süper Lig devinin ilgisine olumlu yaklaşmadı. Sporting Lizbon ile özel bir sezon geçiren Luis Suarez; Fenerbahçe gibi seçeneklerden ziyade, Avrupa'nın 5 büyük ligine odaklandı.

Luis Suarez Fenerbahçe'yi reddetti: Transferde farklı hesaplar!
Fenerbahçe'nin gelecek sezondaki forvet adaylarından olan 28 yaşındaki Luis Suarez, önceliği Avrupa'nın 5 büyük ligine verdi. Halihazırda menajerler aracılığıyla nabız yoklanan süreçte, Luis Suarez'den Fenerbahçe'ye 'hayır' cevabı geldi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki forvet Luis Suarez, önceliğini Avrupa'nın 5 büyük ligine vererek sarı-lacivertli kulübe olumsuz yanıt verdi.
Luis Suarez, kariyerinde büyük bir çıkış yakaladığı Sporting Lizbon'dan sonra üst seviyede şansını denemek istiyor.
Kolombiyalı forvet, Fenerbahçe'nin yanı sıra Rusya ve Suudi Arabistan gibi seçenekleri de şimdilik değerlendirmeye almadı.
Suarez, Sporting Lizbon ile bu sezon 42 maçta 33 gol ve 7 asist kaydetti.
Portekiz ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Suarez, Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
LUIS SUAREZ TRANSFERİNDE FENERBAHÇE'YE RED

Viktor Gyökeres'in ardından Sporting Lizbon ile özel işlere imza atarak kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Luis Suarez, an itibarıyla rotayı Avrupa'nın proje takımlarına çevirdi! Portekiz sonrasında üst seviyede şansını denemek isteyen Kolombiyalı forvet, Fenerbahçe başta olmak üzere Rusya ile Suudi Arabistan gibi seçenekleri de şu an için değerlendirmeye almadı.

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ TRANSFER HAMLESİ LUIS SUAREZ'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Luis Suarez, Sporting Lizbon ile bu sezon 42 maça çıktı ve 33 gol ile 7 asistlik özel bir istatistik yakaladı. Ayrıca da yetenekli golcü, Portekiz devine geçen yıl gelmiş ve 2030 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.

LUIS SUAREZ ŞAMPİYONLAR LİGİ RÜYASINDA BAŞROLDE

Sporting Lizbon'un Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldığı ve Arsenal ile eşleştiği takvim yılında, Luis Suarez de beklentilerin ötesinde katkılar sağladı. Zira Düşler Sahnesi'nde yeşil beyazlılar ile 10 kez mücadele eden yıldız forvet, 5 gol ve 2 asistle takımı adına başroldeki isimlerden oldu.

