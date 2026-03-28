Fenerbahçe'ye transferde forvet müjdesi: Avrupa devinden ayrılık kararı çıktı!

Fenerbahçe'nin bir süredir takip ettiği 30 yaşındaki Gineli forvet Serhou Guirassy, Borussia Dortmund yönetimince gözden çıkarıldı. An itibarıyla Fenerbahçe'nin, Borussia Dortmund ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan yıldız golcü için transfer pazarlıklarına başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin hücum hattına Almanya'dan önemli bir takviye geliyor! Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde final aşamasına taşıyamadığı Serhou Guirassy transferini, yeniden gündeme aldı! Diğer taraftaysa Borussia Dortmund, menajerler aracılığıyla Serhou Guirassy'nin ayrılığına olumlu yaklaştıklarını duyurdu ve bonservis tekliflerini beklemeye başladı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın görevine devam etmeye odaklandığı günlerde, yıldız bir forvet takviyesiyle birlikte başkanlık açısından yeniden olumlu bir hava yakalayacağı düşünülüyor.
Fenerbahçe'nin kritik hamlesi olarak dikkat çeken Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund ile 39 maça çıkmış ve 18 gol ile 6 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.