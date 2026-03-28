Fenerbahçe'nin bir süredir takip ettiği 30 yaşındaki Gineli forvet Serhou Guirassy, Borussia Dortmund yönetimince gözden çıkarıldı. An itibarıyla Fenerbahçe'nin, Borussia Dortmund ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan yıldız golcü için transfer pazarlıklarına başlaması bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'ye transferde forvet müjdesi: Avrupa devinden ayrılık kararı çıktı! Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un gözden çıkardığı 30 yaşındaki Gineli forvet Serhou Guirassy'yi transfer etmek için harekete geçiyor. Fenerbahçe, Serhou Guirassy'nin transferini yeniden gündemine aldı. Borussia Dortmund, Serhou Guirassy'nin ayrılığına olumlu yaklaştıklarını bildirdi ve bonservis tekliflerini bekliyor. Guirassy, Borussia Dortmund ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan bir oyuncu. Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund ile çıktığı 39 maçta 18 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın görevine devam etmesi durumunda yıldız bir forvet transferiyle olumlu bir hava yakalaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERDE SERHOU GUIRASSY MÜJDESİ!

Fenerbahçe'nin hücum hattına Almanya'dan önemli bir takviye geliyor! Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde final aşamasına taşıyamadığı Serhou Guirassy transferini, yeniden gündeme aldı! Diğer taraftaysa Borussia Dortmund, menajerler aracılığıyla Serhou Guirassy'nin ayrılığına olumlu yaklaştıklarını duyurdu ve bonservis tekliflerini beklemeye başladı.

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'IN KRİTİK HAMLESİ FORVET OLACAK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın görevine devam etmeye odaklandığı günlerde, yıldız bir forvet takviyesiyle birlikte başkanlık açısından yeniden olumlu bir hava yakalayacağı düşünülüyor.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ SERHOU GUIRASSY VE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin kritik hamlesi olarak dikkat çeken Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund ile 39 maça çıkmış ve 18 gol ile 6 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.