Beşiktaş'ta Sadio Mane bombası! Teklif yapıldı: Yıldız oyuncu için geri sayım başladı

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, rotayı Suudi Arabistan’a çevirdi. Liverpool ve Bayern Münih gibi devlerde efsaneleşen Sadio Mane, Beşiktaş'ın radarına girdi. Siyah-beyazlı yönetim, Al-Nassr forması giyen Senegalli yıldız için ilk resmi hamlesini yaptı. Gelecek sezonun şampiyonluk kadrosunu kurmak isteyen Kartal, transfer operasyonunda vites yükseltti. İşte detaylar...

GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 15:01

Trendyol ’de gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen , piyasasını sarsacak bir hamle için düğmeye bastı. Devre arası transferlerinde yakaladığı başarıyı yeni sezona taşımak isteyen siyah-beyazlı yönetim, dünya yıldızı ’yi kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.

KARTAL’IN HEDEFİ MUTLAK ŞAMPİYONLUK

Bu sezon şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda hata yapmak istemiyor. Kadro derinliğini artırmak ve taraftarı heyecanlandıracak bir "yıldız" transferi gerçekleştirmek isteyen yönetim, listesinin ilk sırasına Al-Nassr forması giyen Senegalli kanat oyuncusunu yazdı.

SUUDİ ARABİSTAN BASINI DUYURDU: İLK TEKLİF İLETİLDİ!

Transfer kulislerini hareketlendiren iddia Suudi Arabistan basınından geldi. Habere göre; Beşiktaş yönetimi, Liverpool ve Bayern Münih gibi devlerde efsaneleşen Sadio Mane için Al-Nassr kulübüne resmi teklifini sundu. Siyah-beyazlıların, tecrübeli oyuncuyu ikna etmek için yoğun bir mesai harcadığı belirtiliyor.

SADİO MANE’NİN AL-NASSR KARNESİ

Kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları bulunan 32 yaşındaki yıldız, Suudi Arabistan macerasında da kalitesini konuşturmaya devam ediyor. Bu sezon Al-Nassr formasıyla sergilediği performans ise şöyle:

OyuncuTakımMaç SayısıGolAsistGol KatkısıMevki
Sadio ManéAl-Nassr2610717Kanat, Forvet

HÜCUM HATTINA "NOKTA ATIŞI" TAKVİYE

Beşiktaş’ın transfer stratejisinde "kalite ve tecrübe" ön planda. Mane’nin hem sol kanatta hem de forvet hattında görev alabilmesi, teknik heyetin elini güçlendirecek en büyük etken olarak görülüyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Mane Süper Lig'in yeni yüzü ve Beşiktaş’ın hücum hattının lideri olacak.

